"فاميلي فانكشن" قمة جديدة في نسختها الاولي يتم تنظيمها بالشراكة مع Al Zomra وSAFE وI-Events

القاهرة – تستضيف شركة M squared، المطور العقاري الرائد في مصر والذراع العقاري لشركة Intro Holding، النسخة الأولى من قمة فاميلي فانكشن (Family Function Summit)، المقرر انعقادها قرب نهاية العام الجاري، في مشروعها WEST”31" بمدينة 6 أكتوبر، حيث تم توقيع اتفاقية شراكة، اليوم الثلاثاء، بين M squared وكل من Al Zomra وSAFE وI-Events، لتنظيم هذا الحدث الكبير.

تُعد "فاميلي فانكشن" منصة جديدة ومبتكرة مخصصة لتمكين الأسر المصرية من خلال تقديم رؤى متخصصة من الخبراء، وتبادل الخبرات والتجارب، وتنظيم أنشطة تفاعلية تعزز الترابط بين أفراد الأسرة، وتفتح المجال أمام حوار بنّاء بين الأجيال، بما يساهم في تقوية الروابط داخل الأسرة، كما تسعى هذه الفعالية، التي تُقام على مدار يوم واحد، لمساعدة الأسر على التعامل مع قضايا التربية، ورفاهية الأطفال، والسلامة، ومهارات التواصل، والتحديات اليومية التي تشكّل الحياة الأسرية حاليًا.

ومن المتوقع أن تستقبل النسخة الأولى من قمة "فاميلي فانكشن" نحو 3500 مُشاركا من الآباء والأمهات والأطفال والمراهقين ومتخصصي الرعاية الأسرية، لتشكّل بذلك إحدى الركائز الأساسية في رؤيةM squared ، التي تستهدف أن تكون الأسرة، وبناء المجتمع، وثقافة الرعاية والاهتمام الأسري جزءًا لا يتجزأ من مشروعاتها. ومن خلال استضافة قمة "فاميلي فانكشن" في مشروعها "WEST31"، تسعى الشركة لتوفير مساحات تفاعلية تمنح الأسر فرصة أكبر للاستمتاع بالحياة، والتواصل، والتعلم، وقضاء أوقات هادفة ومفيدة مع باقي أفراد المجتمع.

قام بتأسيس هذه قمة الاجتماعية منصة Al Zomra، الرائدة في مجالات التطوير الذاتي وبناء الهوية وتشكيل الشخصية، بالشراكة مع مؤسسة SAFE، التي لعبت دورًا بارزًا على مدار سنوات في تشكيل الحوار المجتمعي حول حماية الطفل، وتمكين الأطفال والتوعية الأسرية في مصر، وبدعم وتمكين من I-Events، إحدى أبرز الشركات المتخصصة في صناعة التجارب وإدارة الفعاليات في مصر.

ومن المقرر أن تجمع قمة "فاميلي فانكشن" بين التعلم والترفيه والتفاعل والمشاركة الهادفة، في تجربة مختلفة وغير مسبوقة، من خلال جلسات يتحدث فيها خبراء متخصصون في التربية، بالإضافة لورش عمل، وجلسات لسرد الحكايات، ونقاشات حول تربية النشء، وبرامج مخصصة للشباب، وتجارب عائلية تفاعلية. ومن خلال هذا البرنامج المتكامل، تتيح المنصة للأسر قضاء وقت تربوي وترفيهي مفيد، مع استكشاف واقع الحياة الأسرية الحديثة، وما تنطوي عليه من تحديات وفرص وتغيرات يومية.

تُقام الفعالية تحت شعار"At Home, I Am…"، حيث يستعرض كل فرد مشارك في القمة الدور الذي يؤديه في أسرته، ويحكي اللحظات اليومية التي تساهم في بناء الثقة، وتعزيز التواصل، وتقوية الروابط داخل المنزل، كما تهدف القمة للمساهمة في بناء مستقبل أفضل، تكون فيه الأسرة القوية أساسًا لبناء مجتمعات أكثر ترابطًا وتماسكًا في مختلف أنحاء مصر.

ومن المنتظر إطلاق المنصة بنهاية شهر أكتوبر المقبل، في خطوة تمثل بداية طويلة الأجل لدعم الأسرة المصرية، وتمكينها، وتعزيز الروابط بين أفرادها.

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