أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: استضاف أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، بنجاح، الدورة الثانية من منتدى الإعلام العالمي، الذي جمع 25 صحفياً من أهم المؤسسات الإعلامية العالمية، للاطلاع عن كثب على ازدهار اقتصاد أبوظبي ومجتمعها النابض بالحياة.

أقيم المنتدى تحت شعار "ممر إلى عاصمة رأس المال – رحلة نمو أبوظبي"، في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2025، احتفاء بمرور 10 أعوام على تأسيس أبوظبي العالمي (ADGM)، وتتويج عقد من التقدّم الذي رسّخ مكانته واحداً من أكثر المراكز حيوية في العالم، في مجالات رأس المال، والابتكار، والتميّز التنظيمي.

وانضم إلى الحدث، الذي استمر ثلاثة أيام، صحفيون من مؤسسات إعلامية مهمة تشمل "بلومبرغ"، و"رويترز"، و"وول ستريت جورنال"، و"صنداي تايمز"، و"فاينانشال نيوز"، و"سيتي إيه إم"، و"كوين ديسك"، بالإضافة إلى "نيوزويك"، و"ذا أسِت"، و"إدارة الأصول الآسيوية"، و"فينيوز دوت كوم"، و"إي إس جي نيوز"، و"برايفت إيكويتي إنترناشونال"، و"ذا كيوب"، و"ييساي غلوبال"، و"جريدة النهار"، و"الاقتصاد والأعمال"، و"مونوكل"، و"سمافور"، و"الاتحاد الإنجليزية"، و"صحيفة الاتحاد العربية"، و"إيكونومي ميدل إيست"، و"سيتي واير".

وعقد المنتدى ضمن مساحة المركز المالي لأبوظبي العالمي (ADGM)، الممتد من جزيرة المارية إلى جزيرة الريم، وبدأ بحفل استقبال ترحيبي لممثلي وسائل الإعلام الدولية، وأعضاء مجتمع أبوظبي العالمي (ADGM)، تلاه يومان من الجلسات الحوارية. وحظي المشاركون من وسائل الإعلام بوصول حصري إلى جلسات إحاطة من قبل قادة أبوظبي العالمي (ADGM)، وجلسات حوارية، وفرص تفاعلية مكنتهم من التواصل مع عدد من كبرى المؤسسات في أبوظبي. كما استمتع الصحفيون الزائرون بجولات ثقافية إلى عدد من أهمّ المعالم السياحية في أبوظبي، مثل متحف اللوفر أبوظبي وجامع الشيخ زايد.

وتعليقاً على نجاح منتدى الإعلام العالمي 2025، قال محمد المهيري، الرئيس التنفيذي للاتصال في أبوظبي العالمي (ADGM): "منتدى الإعلام العالمي أكثر من مجرد فعالية، فهو منصة للحوار والتفاهم وتبادل قصص النجاح. أطلقنا هذا المنتدى لفتح نافذة تمكّن العالم من الاطلاع على مسيرة نموّ أبوظبي، وتعزيز الروابط البنّاءة بين مؤسسات أبوظبي والمنظومة الحيوية لأبوظبي العالمي (ADGM)، ووسائل الإعلام العالمية. يؤكّد التفاعل الذي شهدناه خلال الحدث، أهمية هذه المبادرة، ولاسيما مع دخول أبوظبي العالمي (ADGM) فصله الجديد. وبصفتنا المركز المالي الدولي لأبوظبي، نبقى ملتزمين بتوفير بوابة لرأس المال والمواهب والأفكار".

شهد اليوم الأول من المنتدى طرح رؤى استراتيجية من قبل مسؤولين تنفيذيين في هيئة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM)، وسلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA)، ومحاكم أبوظبي العالمي، وذراعه المعرفي أكاديمية أبوظبي العالمي. وتلا ذلك جلسة حوارية بعنوان "الازدهار في العاصمة"، شارك فيها كبار المسؤولين التنفيذيين من "جلف كابيتال"، و"بي جي آي إم" (PGIM)، و"أرديان"، حيث شاركوا تجاربهم في العمل ضمن مجتمع أبوظبي العالمي (ADGM).

وفي اليوم الثاني، تواصل البرنامج بعقد جلسات رفيعة المستوى تضمنت عناوين مثل "تشكيل مستقبل الخدمات المالية"، و"تمكين الاقتصاد الرقمي في أبوظبي"، و"ميزة أبوظبي"، بمشاركة جهات مهمة بينها "مكتب أبوظبي للاستثمار" (ADIO)، و"دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي" (ADDED)، و"غرفة أبوظبي"، و"أبوظبي لخدمات البيانات الصحية" التابعة لمجموعة (M42)، و"هب 71" (HUB71)، و"بنك المارية"، بالإضافة إلى "نمو" (إحدى الشركات التابعة لأبوظبي العالمي (ADGM))، و"فينتشر ون"، و"بريسايت".وقد سلّطت هذه الجلسات الضوء على كيفية تعاون مؤسسات أبوظبي للاستفادة من الابتكار التنظيمي، وقوة رأس المال، والتحول الرقمي، لتعزيز مكانة الإمارة مركزاً اقتصادياً عالمياً رائداً.

كما استمتع الصحفيون الزائرون بزيارة إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، حيث استمعوا إلى عرض حول الأداء القوي للسوق وتزايد تأثيره في الأسواق الإقليمية والعالمية.

واختُتم المنتدى هذا العام باحتفال بمناسبة مرور 10 أعوام على تأسيس أبوظبي العالمي (ADGM)، وهي محطة مهمة تعكس مسيرته من فكرة رائدة إلى مركز مالي دولي يركّز على المستقبل، معترف به عالمياً. وقد جمع هذا اللقاء، الذي أُقيم في جزيرة الريم، شركاء رئيسيين، وجهات حكومية، وأعضاء من مجتمع أبوظبي العالمي (ADGM)، إضافة إلى ممثلين عن وسائل الإعلام العالمية والإقليمية والمحلية، لاستعراض عقد من الإنجازات والتطلعات المستقبلية.

وجدّدت الدورة الثانية من منتدى الإعلام العالمي الذي ينظمه أبوظبي العالمي (ADGM)، التأكيد على دور المركز باعتباره جهة موثوقة وحيوية وتقدمية في دعم الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي. ومع اختتام المنتدى، غادر المشاركون وهم يحملون رؤى جديدة حول مسار النمو الملحوظ للإمارة، الذي يستمد زخمه من الابتكار، ويرتكز على التعاون، ويتجسد في الالتزام المشترك بالتميّز.

نبذة عن أبوظبي العالمي (ADGM)

أبوظبي العالمي (ADGM)، هو المركز المالي الدولي الرائد لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد أكبر المناطق المالية في العالم من حيث النطاق الجغرافي والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد التراخيص الناشطة.

يُعدّ أبوظبي العالمي (ADGM) واحداً من مجموعة محدودة من المراكز المالية العالمية والمركز المالي الوحيد على مستوى المنطقة الذي يعمل ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي.

يتولى أبوظبي العالمي (ADGM) مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم اللتين تشملان مجتمعتين المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، كما يشكل حلقة وصلٍ بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا والأسواق العالمية. يوفر أبوظبي العالمي (ADGM) منظومة متقدمة وشاملة تُمكن المؤسسات المالية وغير المالية من الازدهار، كم يدعم الابتكار والنمو المستدام والمرونة الاقتصادية طويلة الأمد.

من خلال نموه المستمر وشراكاته العابرة للحدود، يعزز أبوظبي العالمي (ADGM) مكانة أبوظبي باعتبارها "عاصمة رأس المال" ووجهة عالمية رائدة في مجالات التمويل والاستثمار والأعمال.

لمزيد من المعلومات عن أبوظبي العالمي (ADGM)، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي: "لينكد إن” و"إنستجرام" :@ADGM و X : @adglobalmarket

