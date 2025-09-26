تستضيف دبي يومي 6 و7 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات فوركس إكسبو 2025، الذي يُعد من أبرز التجمعات العالمية لخبراء التداول والتقنيات المالية. ويأتي الحدث في وقت تشهد فيه الإمارات تسارعاً لافتاً في مسيرة التحول الرقمي، بفضل بنية تحتية متقدمة في الاتصالات والمعلومات جذبت آلاف الشركات والكفاءات العالمية إلى الدولة.

محلياً، يبرز الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي. ووفق دراسة PwC، من المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 13.6% من اقتصاد الإمارات بحلول 2030، أي بما يقارب 96 مليار دولار. وتُسجّل الدولة أعلى نسبة متوقعة في المنطقة، ما يعكس قوة استثماراتها وسياساتها التمكينية في الأتمتة والتحليلات المتقدمة. هذا التوجه يتكامل مع استراتيجية الاقتصاد الرقمي الإماراتية التي تهدف إلى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي من 9.7% عام 2022 إلى 19.4% خلال عقد واحد، ما يرسّخ مكانة الإمارات كمركز إقليمي للابتكار المالي ويحفّز تدفقات الاستثمار في مجالات البنية السحابية والأمن السيبراني والخدمات الحكومية الرقمية.

دولياً، ورغم حالة عدم اليقين في التجارة العالمية، رفعت منظمة التجارة العالمية في أغسطس 2025 توقعاتها لنمو تجارة السلع إلى 0.9%، مؤكدةً أن المنصات الرقمية باتت عنصراً حاسماً في تعزيز الكفاءة وتقليل الاحتكاكات عبر الحدود. في هذا السياق، يتجاوز فوركس إكسبو 2025 كونه معرض تداول ليصبح منصة متكاملة تجمع بين أدوات إدارة المخاطر الفورية، والتحليلات التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحلول الامتثال والأمن السيبراني، إضافة إلى واجهات البرمجة المفتوحة (Open APIs). ويستفيد المعرض من بيئة مالية وتنظيمية راسخة في دبي وأبوظبي تتيح للشركات اختبار منتجات وخدمات مبتكرة في بيئات تداول رقمية عالية الاعتمادية

وقال علي حسن، الرئيس التنفيذي لشركة إيفست: ”إن عام 2025 يمثل نقطة تحول رئيسية في عالم التداول الرقمي، حيث تتقاطع التكنولوجيا المالية مع احتياجات المستثمرين بشكل غير مسبوق. مشاركتنا في فوركس إكسبو 2025 تؤكد التزامنا بالابتكار، وتقديم حلول آمنة ومرنة تُلبي تطلعات عملائنا وتواكب النمو العالمي." وتأتي هذه المشاركة كخطوة استراتيجية لتعزيز مكانة إيفست إقليمياً ودولياً، وفتح آفاق جديدة للتوسع والشراكات، في وقت يشهد فيه قطاع التداول الرقمي نمواً غير مسبوق مدفوعاً بالتحول العالمي نحو الرقمنة“.

وتشارك إيفست في المعرض لتسلّط الضوء على أحدث منصاتها الرقمية وأدواتها المتقدمة لحوكمة المخاطر، معززةً مبادئ الشفافية وتجربة المستثمر.

