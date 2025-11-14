

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، عن رعاية علامتها التجارية الفرعية التابعة لها "du Infra"، لبطولة (A2RL)، أكبر دوري لسباقات السيارات ذاتية القيادة في العالم، بصفتها الشريك الرئيسي في مجال الاتصالات. ومن خلال شراكتها مع مؤسسة "Aspire"، عملت "du Infra" على تصميم وبناء شبكة مستقلة وخاصة تعتمد على تقنيات الجيل الخامس المتقدمة (5G+)، تم تصميمها خصيصاً لتلبية متطلبات سباقات المركبات الذاتية عالية السرعة، بما يعزز رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد في تطوير ونشر تقنيات القيادة الذاتية للسيارات.

ويُعد هذا الحدث نقطة محورية مهمة في مسيرة عمل تطبيقات الاتصالات الحساسة والحيوية، إذ تقدم شبكة الجيل الخامس المتقدمة (5G+)، من "du Infra"، أداءً استثنائياً يتميز بزمن استجابة بالغ الانخفاض وعالي الموثوقية، بما يلبي متطلبات منظومة السباقات ذاتية القيادة التي تتطلب أعلى درجات الدقة. وتُجسّد البنية التحتية المُصممة خصيصاً لهذا الغرض نموذجاً عملياً لتقنيات الاتصالات الحساسة والحيوية التي تحتاجها الصناعات المعتمدة على نقل البيانات الفوري، حيث يمكن أن تحدد أجزاء من الثانية نتائج النجاح أو الفشل. وتُبرز هذه التجربة مدى قدرة "du Infra" على تقديم خدمات مُدارة بمستوى أداء يُعتمد عليه في بيئات تتطلب أقصى درجات السرعة والدقة والأمان.

وبهذه المناسبة، قال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "دو": إن "الشراكة بين "(دو)، و (A2RL) تُظهر الإمكانات الحقيقية لشبكة (du Infra) بتقنية الجيل الخامس المتقدمة (5G+)، وقدرتها على العمل بكفاءة استثنائية في أكثر البيئات تطلباً. فعندما تتسابق السيارات الذاتية القيادة بسرعات عالية، فإن ذلك يعني أنه لا مجال لأي خلل أو خطأ في الاتصال. وتؤكد شبكتنا المستقلة من الجيل الخامس المتقدمة أننا لا نَعِد فقط بالأداء الاستثنائي، بل نُثبته عملياً حيث يكون الأمر أكثر أهمية، لنمنح عملاءنا من المؤسسات الثقة الكاملة بأن حلولنا ستعمل بكفاءة تحت أي ظرف."

وتُمثل سباقات القيادة الذاتية نموذجاً عملياً يبرز القدرات التقنية المتقدمة لـ "du Infra" في دعم الجهات الحكومية والمؤسسات الكبرى وقطاعات النقل، من خلال شبكة (5G+)، مُخصصة بالكامل للمركبات المتسابقة، حيث تتيح حلول اتصال مُصممة وفقاً لاحتياجات تشغيلية دقيقة، مع الحفاظ على أعلى مستويات ومعايير الأداء والأمان.

وتُرسخ الشراكة بين الجانبين المكانة الرائدة لـــ "du Infra" كشريك تقني موثوق قادر على التوسع والتوافق مع التقنيات الناشئة مثل إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي والحوسبة الطرفية (Edge Computing)، بما يتناغم مع التوجهات الاستراتيجية لإمارة أبوظبي في ريادة تقنيات القيادة الذاتية، ويُبرز في الوقت ذاته التطبيقات العملية لحلول الاتصال عالية الأداء في القطاعات التي تتطلب بنية تحتية مخصصة بمعايير أداء مضمونة. ويُعد نجاح "du Infra" في بناء شبكه اتصالات متطورة في بيئة سباقات السيارات ذاتية القيادة ليكون مرجعاً ودليلاً قوياً للمؤسسات الباحثة عن حلول اتصال فائقة وموثوقة تدعم عملياتها المستقبلية بثقة واستمرارية.

