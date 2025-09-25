500 عارض محلي ودولي وأكثر من 1800 مصمم عالمي

سعادة العويس: المعرض يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي لتجارة الذهب ويبرز إبداع المصممين الإماراتيين

سعادة المدفع: المعرض وجهة رئيسية للعلامات العالمية ونتوقع إقبالاً كبيراً ونتائج إيجابية للعارضين

الشارقة: انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات النسخة الـ 56 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الحدث الأكبر من نوعه على أجندة المعارض التجارية المتخصصة في دولة الإمارات والمنطقة، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة على مدى 5 أيام، وسط مشاركة واسعة لأكثر من 500 عارض و1800 من كبار المصممين والصناع والمتخصصين يمثلون كبرى الشركات والعلامات التجارية المحلية والعالمية.

وشهد انطلاق المعرض، سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة، وسعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وعدد من الشخصيات الرسمية وأعضاء من السلك الدبلوماسي والتجار وممثلي قطاع الذهب والمجوهرات.

وتجوّل الحضور بين أجنحة المعرض التي امتدت على مساحة تزيد عن 30 ألف متر مربع، حيث استمعوا إلى شرح مفصل من العارضين حول تصاميمهم وابتكاراتهم الجديدة، كما زار الحضور منصتي الرميزان للذهب والمجوهرات الراعي الماسي للمعرض، و"مجوهرات سالم الشعيبي" الراعي "البلاتيني"، واطلعوا على ما تقدمانه من تصاميم حصرية ومشغولات مبتكرة من الذهب والمجوهرات، وتفقدوا منصة صاغة الإمارات التي ضمت نخبة من المصممين الإماراتيين واطّلعوا منهم على تفاصيل مشاركتهم بالمعرض، وما يقدمونه من عرضٍ مبهر لأحدث مجموعاتهم من المجوهرات الذهبية والألماسية، والتصاميم الفريدة التي يغلب عليها الطابع التراثي.

"حلة دبي" تحصد شهادة غينيس

وشهد المعرض الكشف عن قطع فريدة واستثنائية من الذهب والمجوهرات والألماس، من أبرزها "حلة دبي"، التي قدمها "الرميزان للذهب والمجوهرات" وحصدت شهادة موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كأثقل فستان في العالم مصنوع من الذهب الخالص عيار 21 قيراطاً، وتزن 10.0812 كيلوغرام، وتقدر قيمتها بـ 4.6 مليون درهم إماراتي، وتتكون من أربع قطع رئيسية تشمل تاجاً ذهبياً بوزن 398 غرام، وعقداً يزن 8810.60 غراماً، وأقراطاً بوزن 134.1 غرام، بالإضافة إلى قطعة الهيار التي تزن 738.5 غرام.

منصة مهمة

وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس أن معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات يمثل منصة مهمة تساهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي لتجارة الذهب والمعادن الثمينة، ولا سيما في ظل النجاح المتواصل الذي يحققه المعرض وتمكنه من استقطاب كبرى الشركات وأفضل المصنعين والمصممين من مختلف أنحاء العالم لدوره في توفير مساحة مثالية لعقد الصفقات وبناء الشراكات والاستثمار وتعزيز العلاقات والتعاون بين كبار مصنعي ومنتجي الذهب والمجوهرات والأطراف المعنية في هذا القطاع إقليمياً وعالمياً، فضلا عن كونه مقصداً متميزاً لعشاق المجوهرات والساعات، حيث يتم عرض أحدث المشغولات من الذهب والمجوهرات والساعات من أكبر بيوت ومصنعي المجوهرات في العالم، مشيداً بالمشاركة المتألقة لمنصة صاغة الإمارات، التي تبرز بوضوح إبداع الشباب الإماراتي في مجال تصميم المجوهرات، حيث يقدم المصممون الإماراتيون مجموعة من الأعمال التي تمزج بين الأصالة والتراث مع لمسات من الحداثة والابتكار، وهو ما يعكس المستوى المتقدم الذي وصل إليه قطاع صناعة المجوهرات في الدولة.

نجاح لافت

من جانبه أشار سعادة سيف محمد المدفع إلى أن معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات أصبح من أهم الأحداث المتخصصة من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومقصداً لأهم اللاعبين وأعرق العلامات التجارية في مجال صناعة وتصميم وتجارة المجوهرات والساعات على الساحة العالمية الذين يحرصون سنوياً على المشاركة في الحدث بهدف ترسيخ وجودهم وتوسعة استثماراتهم في أسواق الدولة والمنطقة، وعرض أحدث منتجاتهم أمام الزوار الباحثين عن كل جديد في مجال صناعة وتصميم الذهب والمجوهرات، معرباً عن توقعاته بأن يُحقق المعرض نتائجاً إيجابية مُرضية للعارضين وتجار الذهب والمجوهرات، وأن يشهد إقبالاً كبيراً من الزوار الذين باتوا ينتظرون المعرض للتعرف على أحدث تشكيلات المجوهرات الفاخرة والساعات الفريدة والأحجار الكريمة والمشغولات الماسية، والاستفادة من الفرصة التي يتيحها الحدث للتسوق بأسعار مغرية تعزز مقتنياتهم الثمينة.

مشاركات دولية واسعة

ويتميّز المعرض هذا العام بمشاركات دولية واسعة بلغت نسبتها أكثر من 68% من إجمالي المشاركات، من بينها دول تشارك للمرة الأولى مثل أستراليا وميانمار وباكستان، إلى جانب نخبة من أبرز العلامات التجارية العالمية، من دول مثل إيطاليا، والهند، وتركيا، والولايات المتحدة، وروسيا، والمملكة المتحدة، واليابان، والصين، وسنغافورة، هونغ كونغ، وماليزيا، إضافة إلى حضور متميز من العارضين المحليين من الإمارات، ودول المنطقة أبرزها المملكة العربية السعودية، مصر، البحرين، الكويت، ولبنان.

حضور متألق للمصممين الإماراتيين

ويسجل المعرض حضوراً لافتاً للمصممين الإماراتيين الذين يشاركون عبر منصة "صاغة الإمارات"، المبادرة التي أطلقتها غرفة الشارقة لدعم المواهب الإماراتية الشابة العاملة في قطاع تصميم الذهب والمجوهرات، والذين يقدمون تشكيلة متميزة من المشغولات التي تمزج بين التراث الإماراتي العريق والتصاميم العصرية، مما يعكس تطور الصناعة المحلية ويبرز الإبداع الوطني في مجال المجوهرات، ويمنح الزوار فرصة فريدة لاكتشاف أحدث الابتكارات التي تجمع بين الأصالة والحداثة.

تصاميم نادرة

وشهد اليوم الأول من المعرض إقبالاً لافتاً من الزوار، الذين توافدوا لاكتشاف أبرز التشكيلات الحصرية من الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة، والتعرف على أحدث الابتكارات في عالم الساعات الفاخرة، حيث يتيح المعرض للزوار فرصة فريدة للاطلاع على تصاميم نادرة وأطقم ثمينة تقدمها كبرى دور المجوهرات، إلى جانب قطع نادرة وثمينة من ابتكار أبرز الشركات المشاركة، وتشمل المعروضات مجموعة واسعة من تصاميم المجوهرات والألماس، والذهب عيار 21، والبلاتين، والفضة، والأحجار الكريمة الملونة، واللؤلؤ، والألماس، والمعادن الثمينة.

ورش متخصصة

ويتيح المعرض الذي يواصل استقبال زواره أيام الخميس والسبت والأحد من الساعة 1 ظهراً حتى 10 مساء، ويوم الجمعة من 3 عصراً حتى 10 مساء، الفرصة لحضور العديد من الفعاليات والعروض الخاصة والمسابقات والأنشطة والورش المتخصصة في مجال صناعة وتشكيل وتصميم الذهب والمجوهرات، كما يوفّر الفرصة للزوار للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية المبتكرة في مجال التصميم واللقاء بمشاهير المصممين العالميين وخبراء صياغة وتشكيل المعادن النفيسة والأحجار الكريمة، إلى جانب المشاركة بالسحوبات على جوائزه الكبرى التي تشمل سيارة أودي A3، بالإضافة إلى أطقم قيّمة من الذهب والألماس، والتي سيتم الإعلان عن الفائزين بها بعد ختام المعرض.

