"حلة دبي" أثقل فستان في العالم مصنوع من الذهب بقيمةـ 4.6 مليون درهم إماراتي

قدم سحوبات شملت سيارة أودي A3 وجوائز قيَمة من الذهب والألماس

عرض لأكبر حجر فيروز طبيعي بالعالم بسعر بلغ 800 ألف درهم

أسدل مركز إكسبو الشارقة، مساء (الأحد) الستار عن فعاليات النسخة الـ 56 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، التي نظمها المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، محققاً نجاحاً لافتاً، حيث استقطب على مدار خمسة أيام أكثر من 91 ألف زائر بزيادة بلغت نحو 5 % مقارنة بالدورة الماضية، كما حظي الحدث بمشاركة واسعة لـ 500 عارض و1800 من كبار المصممين والصناع والمتخصصين يمثلون كبرى الشركات والعلامات التجارية المحلية والعالمية، مرسخاً مكانته كأحد أهم الأحداث المتخصصة من نوعه على مستوى الدولة والمنطقة.

وشهد اليوم "الاثنين" الإعلان عن الفائزين بسحوبات هذه النسخة من المعرض والتي شملت سيارة أودي A3، وجوائز قيمة من الذهب والألماس التي خصصها المعرض الذي شهد الكشف عن قطع فريدة واستثنائية من الذهب والمجوهرات والألماس، من أبرزها "حلة دبي"، التي قدمها "الرميزان للذهب والمجوهرات" وحصدت شهادة موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كأثقل فستان في العالم مصنوع من الذهب الخالص عيار 21 قيراطاً، بوزن بلغ 10.0812 كيلوغرام، وقدرت قيمتها بـ 4.6 مليون درهم إماراتي.

تصاميم عالمية نادرة

كما قدم الحدث لزواره فرصة الاطلاع على عرض لقطع وتصاميم عالمية حصرية ونادرة بينها أكبر حجر فيروز طبيعي بالعالم التي وصل وزنه إلى نحو 20 كيلوغرامًا وبلغ سعره 800 ألف درهم، إلى جانب تصاميم فريدة لكبرى العلامات التجارية المتخصصة بالمجوهرات والساعات، بينها عرض "مرية وهج العربية"، المستوحاة من التراث الإماراتي العريق والتي تعد أكبر "مرية" من الذهب في العالم بوزن يتجاوز ثلاثة كيلوغرامات، والتي تم صنعها بأيدي مبدعة من أصحاب الهمم، بالإضافة إلى الآلاف من العقود والقلادات والأساور والخواتم الذهبية ذات التصاميم الفريدة والمرصعة بالأحجار الكريمة والألماس ومجموعة من أرقى المجوهرات والمشغولات الذهبية والساعات الفاخرة، التي جذبت الجمهور بأسعار تنافسية.

مشاركات دولية نوعية

وتميز المعرض في دورته الـ 56 بتسجيل مشاركات نوعية على المستوى الدولي، حيث بلغت نسبة المشاركات الخارجية أكثر من 68% من إجمالي العارضين، مع نجاح المعرض في استقطاب دول للمرة الأولى مثل أستراليا وميانمار وباكستان، إلى جانب نخبة من أبرز العلامات التجارية العالمية، من دول مثل إيطاليا، والهند، وتركيا، والولايات المتحدة، وروسيا، والمملكة المتحدة، واليابان، والصين، وسنغافورة، هونغ كونغ، وماليزيا، إضافة إلى المشاركة المتميزة من العارضين المحليين من الإمارات ودول المنطقة.

مكانة رائدة

وأعرب سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة الـ 56 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، مشيراً إلى أن الأرقام القياسية التي سجّلها المعرض على صعيد عدد الزوار والمشاركين الدوليين، تؤكد مكانته الراسخة كأحد أبرز الأحداث المتخصصة في صناعة الذهب والمجوهرات على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن ما شهده المعرض من تنوع في المعروضات، سواء من حيث القطع النادرة أو التصاميم التراثية والعالمية، يعكس التقدم النوعي في تنظيم الحدث عاماً بعد آخر، وقدرته على جذب كبرى العلامات التجارية من مختلف أنحاء العالم، وتوفير منصة مثالية للشركات والمصممين لبناء الشراكات وتوسعة أعمالهم، مؤكداً على أهمية مشاركة المصممين الإماراتيين ودورهم المتنامي في تعزيز نجاحات الحدث بما يقدمونه من تصاميم تجمع بين الأصالة والابتكار.

وأكد سعادة المدفع أن مركز إكسبو الشارقة يحرص دائماً على تطوير المعرض وتوسيع نطاق مشاركاته، بما يعزز من دور إمارة الشارقة كمحطة رئيسية لتجارة الذهب والمجوهرات في المنطقة، مشيراً إلى أن استقطاب مشاركين من دول جديدة للمرة الأولى، والتوسّع اللافت في الحضور الخليجي، يشكلان مؤشراً على نجاح استراتيجية التوسع والانفتاح على أسواق جديدة، مشيداً بالإقبال الجماهيري الواسع الذي يعكس ثقة الزوار والمتسوقين بالمعرض وجودة ما يُعرض فيه من منتجات، مؤكداً أن المركز سيواصل العمل على تقديم تجارب أغنى وأكثر تنوعاً في الدورات المقبلة.

تألق المصممين الإماراتيين

وسجلت منصة "صاغة الإمارات" مشاركة متميزة في المعرض، حيث ارتفع عدد المصممين الإماراتيين المنتسبين بنسبة 35% ليصل إلى 530 مصممًا ومصممة، ما يعكس نجاح المبادرة التي أطلقتها غرفة الشارقة لدعم المواهب الوطنية وتمكينهم من خلال توفير بيئة حاضنة للإبداع والابتكار، وتنوعت التصاميم بين التراث الإماراتي الأصيل واللمسات العصرية الحديثة، مع إبداعات مميزة تركزت على مشغولات الذهب واللؤلؤ الطبيعي، بالإضافة إلى تصاميم مخصصة لموسم الأعراس مثل أطقم الشبكة والدبل التي لاقت رواجًا واسعًا بين زوار المعرض، كما شملت المعروضات قطعاً فريدة مستوحاة من البيئة المحلية مثل "الحيول" و"المندوس"، إلى جانب مجوهرات عصرية تتنوع بين القطع الراقية والمجوهرات الفاخرة المرصعة بالألماس والأحجار الكريمة.

حضور لافت للشركات الخليجية

وعزز الحضور الخليجي اللافت من زخم هذه النسخة من المعرض، حيث شاركت شركات مرموقة من السعودية والبحرين وقطر والكويت وسلطنة عمان، إلى جانب العارضين المحليين والدوليين، مقدمين تصاميم تمزج بين التراث الخليجي الأصيل والابتكار، مثل مجوهرات اللؤلؤ البحريني المصممة بأسلوب تراثي مع لمسات معاصرة، وأطقم ذهبية وألماسية مستوحاة من الموروث الشعبي، وأسهمت هذه المشاركات في تنويع معروضات المعرض وإثراء تجربة الزوار، حيث شهدت أجنحة الشركات الخليجية إقبالاً كبيراً من المتسوقين والمهتمين، ما يعكس الثقة المتزايدة بالمنصة التي يوفرها معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات كوجهة رائدة لعرض أحدث الابتكارات في عالم الذهب والمجوهرات.

عوائد مجزية

وحظي المعرض الذي جاء برعاية "الرميزان للذهب والمجوهرات" كراعٍ ماسي، و"مجوهرات سالم الشعيبي" كراعٍ بلاتيني، بإشادة واسعة من العارضين، الذين أكدوا دوره المحوري كمنصة إقليمية رائدة لتسويق أحدث ابتكاراتهم في عالم الذهب والمجوهرات، وقد أشاروا إلى ما حققوه من نتائج إيجابية تمثلت في مبيعات كبيرة وعوائد مجزية، فضلاً عن الفرص التي أتاحها المعرض للاطلاع على أبرز الاتجاهات السائدة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، والتعرف على أحدث التقنيات والتطورات المستقبلية في هذه الصناعة.

