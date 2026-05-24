الدوحة، قطر: قدّمت مكتبة قطر الوطنية تجربة ثرية جمعت بين المعرفة، والتراث، والابتكار لزهاء 4773 زائر، خلال مشاركتها في النسخة الخامسة والثلاثين من معرض الدوحة الدولي للكتاب، الذي عُقد في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 14 إلى 23 مايو 2026.

وبصفته إحدى المنصات الثقافية الرائدة في العالم العربي، أتاح المعرض للمكتبة فرصة مهمة للتفاعل مع المجتمع، والتعريف بمصادرها وخدماتها أمام الجمهور.

وقد شهدت مشاركة المكتبة هذا العام إطلاق حملة "#المكتبة_من_أجلك"، التي قدّمت مكتبة قطر الوطنية كشريك شخصي لكل فرد في مسيرة تعلّمه، وسلطت الضوء على دورها الحيوي كمؤسسة وطنية حديثة. كما استقطب جناح المكتبة التفاعلي الزوار، وأتاح لهم فرصة خوض تجارب تفاعلية متكاملة أطلعتهم على مجموعاتها وخدماتها ومبادراتها الثقافية المتنوعة.

تميّز جناح المكتبة بإقبال لافت للزوار على مدار أيام المعرض. وأسهمت لعبة "قصة قطر" عبر تطبيق المكتبة للأجهزة الذكية في تعزيز التفاعل مع الجمهور، إذ أتاح هذا التحدي القائم على مسح رمز الاستجابة السريع والدخول في السحب على جوائز، تحقيق 1100 تنزيلًا للتطبيق، وانضمام مستخدمين جدد إلى مجتمع المكتبة.

وقد صُمم برنامج الجناح لاجتذاب جمهور متنوع؛ حيث تعرفت الأُسر على مبادرة "الاستعداد للمدرسة" من خلال فعالية "أنت البطل" التي أتاحت للأطفال فرصة إنشاء قصص رقمية شخصية. كما استمتع الزوار من مختلف الأعمار بتجربة "قابل توأمك الأدبي" المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ورحلة تراثية غامرة مع ابن بطوطة، فضلاً عن مجموعة الصور الجوية التي وثّقت تحوّل مدينة الدوحة على مدار عقود عديدة.

واستكشف أعضاء المكتبة المحتملون "جولة التسوّق المعرفية" المجانية، فيما أتاحت الجولة الافتراضية بزاوية 360 درجة للزوار فرصة التعرف على مرافق وخدمات المكتبة. ومن جهته، أضفى ظهور "رملي"، تميمة مكتبة الأطفال، أجواءًا من المرح والبهجة بين الحضور.

وفي هذا الصدد، قالت فاطمة المناعي، أخصائية الفعاليات، من مكتبة قطر الوطنية: "يُعدّ معرض الدوحة الدولي للكتاب محطة رئيسية في روزنامة الأنشطة الثقافية في قطر، وقد عكست نسخة هذا العام شغف مجتمعنا الكبير بالمعرفة، والتراث، والاستكشاف". وأضاف: "لقد كان من المشجع للغاية أن نرى الأُسر والطلاب والباحثين يتفاعلون بحماس مع أنشطتنا؛ فقد جسّد هذا التفاعل جوهر رسالة المكتبة في توفير مساحة ترحب بالجميع، وتُتيح لهم سُبل الوصول إلى المعرفة".

لاستكشاف مجموعات المكتبة، وخدماتها، وفعالياتها القادمة، يُرجى زيارة www.qnl.qa أو تنزيل تطبيق المكتبة للأجهزة الذكية المُتاح على "آب ستور" و"غوغل بلاي".

-انتهى-

#بياناتشركات