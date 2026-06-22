أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : واصلت جامعة أبوظبي ترسيخ مكانتها بين أبرز المؤسسات الأكاديمية على مستوى العالم، متقدمة 43 مركزاً مقارنة بالعام السابق لتحتل المرتبة 348 عالمياً في تصنيف "كيو إس" العالمي للجامعات 2027 . وجاء هذا الإنجاز ضمن تصنيف شمل 8,808 مؤسسات تعليمية من 106 دول ومناطق حول العالم، ليؤكد نجاح الجامعة في مواصلة مسيرة التميز الأكاديمي وتعزيز أثرها البحثي ورفع مستوى جاهزية خريجيها لسوق العمل.

وحافظت الجامعة على مكانتها كخامس أفضل جامعة في دولة الإمارات للعام الثاني على التوالي، ضمن 12 مؤسسة تعليمية إماراتية أدرجت في هذا التصنيف العالمي المرموق. ومن أبرز الإنجازات التي حققتها الجامعة هذا العام تسجيل أعلى تصنيف محلي لها حتى الآن في مؤشر سمعة الخريجين لدى أصحاب العمل، ما يعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها لدى جهات التوظيف حول العالم وقدرتها على إعداد خريجين يمتلكون المهارات والكفاءات اللازمة للنجاح في سوق العمل. كما حققت الجامعة تقدماً ملحوظاً في عدد من المؤشرات الرئيسية مقارنة بالعام الماضي، شملت نتائج التوظيف، والسمعة الأكاديمية، والاستشهادات البحثية، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة. ويعكس هذا التقدم التزام الجامعة الراسخ بالتميز الأكاديمي، وتوفير تجربة تعليمية عالية الجودة، وتعزيز البحث العلمي والابتكار عبر بيئة أكاديمية متطورة ومرافق تعليمية وبحثية حديثة تدعم نجاح الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية.

وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: "يشهد قطاع التعليم العالي حول العالم تغيرات سريعة تتطلب من الجامعات تحقيق تأثير ملموس على الطلبة والمجتمع وقطاعات الأعمال. ويعكس أداء جامعة أبوظبي المتميز في المؤشرات الأساسية، وخاصة السمعة الأكاديمية وجودة مخرجات البحث العلمي، وقدرة خريجينا على المنافسة في سوق العمل، نجاح استراتيجيتنا في تقديم تعليم مبتكر يواكب متطلبات المستقبل ويحفز الابتكار. ونحن ملتزمون بمواصلة الارتقاء بالمعرفة، وإعداد قادة المستقبل، والمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد تنافسي ومتميز قائم على المعرفة".

وانطلاقاً من رؤية الجامعة 2027، تواصل جامعة أبوظبي مواءمة أولوياتها الاستراتيجية مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، من خلال التركيز على نجاح الطلبة، والتميز في التدريس، والبحث العلمي المؤثر، بما يسهم في دعم مسيرة دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة وإعداد كوادر مؤهلة لمواكبة متطلبات المستقبل.

وأضاف البروفيسور عواد: "يجسد هذا الإنجاز ثمرة الجهود المشتركة والتفاني المستمر لمجتمع جامعة أبوظبي بمختلف مكوناته. فقد أسهم طلبتنا وأعضاء هيئة التدريس والباحثون والخريجون والكوادر المهنية في تعزيز مكانة الجامعة بين أرقى المؤسسات الأكاديمية عالمياً. كما نعتز بالدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع التعليم العالي في دولة الإمارات، ونقدر بيئة التعليم العالي المتقدمة التي توفر لنا فرصاً دائمة للابتكار والنمو وتحقيق النجاحات على الصعيد العالمي".

ويُعد تصنيف "كيو إس" العالمي للجامعات من أبرز المرجعيات العالمية لتقييم مؤسسات التعليم العالي، إذ يقيس أداء الجامعات عبر مجموعة واسعة من المعايير تشمل البحث العلمي، وقابلية التوظيف ونتائج الخريجين، وجودة تجربة التعلم، والانخراط الدولي، والاستدامة. ويؤكد التقدم المستمر لجامعة أبوظبي قوة نموذجها الأكاديمي ودورها المتنامي في دعم التميز الأكاديمي وإعداد كفاءات مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات المستقبل والمساهمة في مسيرة التنمية المستدامة.