أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تواصل إيطاليا تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الطاقة، مدعومةً بعلاقات تجارية ثنائية قوية ومشاركة وطنية قياسية في معرض أديبك 2025، الذي يُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر 2025.

تنظم الوكالة الإيطالية للتجارة (ITA)، بالتعاون مع جمعية أنيما كونفيندستريا الميكانيكية والجمعية الإيطالية لهندسة المصانع الصناعية (ANIMP) واتحاد فيدرتك (FEDERTEC) واتحاد أنيي (ANIE) ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، الجناح الإيطالي الذي يضم 40 شركة رائدة تستعرض أحدث التقنيات في مجالات النفط والغاز وتحول الطاقة. وتعكس هذه المشاركة المتزايدة الدور المتنامي لإيطاليا كشريك رئيسي في قطاع الطاقة الإماراتي والخليجي.

وبحسب بيانات TDM Trade Data Monitor، بلغت صادرات إيطاليا من تقنيات النفط والغاز إلى دولة الإمارات 292.2 مليون يورو في عام 2024، بزيادة نسبتها 45.9% مقارنة بعام 2023 (200.2 مليون يورو). وتمثل إيطاليا اليوم 8.33% من إجمالي واردات الإمارات من معدات النفط والغاز، لترتفع الحصة السوقية إلى 9.8% خلال النصف الأول من عام 2025. وتبقى دولة الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين لإيطاليا في منطقة الخليج، مع استمرار الطلب على الحلول الإيطالية عالية الجودة والكفاءة والاستدامة.

كما تشير بيانات جمعية أنيما كونفيندستريا إلى قوة أداء إيطاليا في قطاع النفط والغاز العالمي، حيث بلغت صادراتها الإجمالية 17.65 مليار يورو في عام 2024 بزيادة قدرها 6.6% مقارنة بالعام السابق. وتُعد الإمارات من أبرز الأسواق الخليجية المساهمة في هذا النمو، ما يعزز مكانة إيطاليا ضمن سلاسل الإمداد الصناعية في المنطقة.

في معرض أديبك 2025، سيسلط الجناح الإيطالي الضوء على التميز الهندسي والصناعي الإيطالي، من خلال استعراض حلول متقدمة عبر مختلف مراحل قطاع الطاقة – من الأنظمة الأنبوبيّة والصمّامات والضواغط إلى البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال وتقنيات الأتمتة. وتواصل الشركات الإيطالية ريادتها في الابتكار بمجال الطاقة، مطوّرةً تقنيات تركز على الكفاءة والسلامة والاستدامة، تماشياً مع استراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقال سعادة لورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة:“يُعدّ معرض أديبك منصة محورية تعزز التعاون بين إيطاليا والإمارات في مشهد الطاقة العالمي. إن تركيزنا المشترك على الاستدامة والابتكار والتميّز الصناعي يقرّب بين بلدينا أكثر فأكثر. الارتفاع الكبير في الصادرات الإيطالية والمشاركة القياسية للشركات الإيطالية في أديبك 2025 دليل واضح على شراكة قائمة على الثقة والتكنولوجيا والرؤية المشتركة لمستقبل الطاقة.”

وأضاف فاليريو سولداني، المفوّض التجاري الإيطالي لدى دولة الإمارات:“الزيادة البالغة 45.9% في صادرات معدات النفط والغاز إلى الإمارات تعكس الزخم الملحوظ في تجارتنا الثنائية ودور إيطاليا المتنامي في التحول الطاقي بالمنطقة. ومن خلال الجناح الإيطالي في أديبك 2025، نحن لا نعرض فقط التميّز في الهندسة والتصنيع الإيطالي، بل نؤكد أيضاً التزامنا طويل الأمد بدعم رؤية الإمارات لمستقبل طاقة متنوع ومنخفض الانبعاثات. وتستمر الشركات الإيطالية في لعب دور محوري في هذا التحول، عبر تقديم تقنيات تجمع بين الابتكار والكفاءة والاستدامة – وهي القيم الجوهرية لهوية الصناعة الإيطالية.”

وقال بيترو ألميشي، رئيس جمعية أنيما كونفيندستريا الميكانيكية:“تتمتع أنيما كونفيندستريا بشراكة طويلة الأمد مع الوكالة الإيطالية للتجارة في تنظيم الجناح الإيطالي في معرض أديبك، وهو الحدث الأبرز لسلسلة توريد النفط والغاز الإيطالية. وتشكّل نسخة 2025 عاماً قياسياً بمشاركة 40 عارضاً إيطالياً ضمن الجناح – ما يعكس حيوية وتنافسية صناعتنا على الساحة العالمية. لقد أصبح معرض أبوظبي منصة رائدة في مجالات النفط والغاز وتحول الطاقة، بدءاً من فرص الهيدروجين، واستعراض الابتكارات والحلول الإيطالية التي تواكب متطلبات الطاقة المستدامة. كنا هنا بالأمس، نحن هنا اليوم، وسنواصل وجودنا غداً.”

وقال جوليو إوتشي، نائب رئيس اتحاد أنيي لشؤون التدويل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:“تلعب الصناعات الكهربائية والإلكترونية الإيطالية، الممثلة من قبل اتحاد أنيي، دوراً رئيسياً في دعم مسيرة دولة الإمارات نحو منظومة طاقة أكثر استدامة وتطوراً تكنولوجياً. ويُعد أديبك من أبرز المنصات العالمية للحوار والتعاون في قطاع الطاقة، إذ يجمع بين أهم الجهات الفاعلة الملتزمة بصياغة مستقبل أكثر استدامة وتقدماً. وفي هذا الإطار، سيبرز الجناح الإيطالي في أديبك 2025 تميز الشركات الإيطالية التي تساهم، من خلال التقنيات المتطورة وتركيزها القوي على الاستدامة، في التحول العالمي للطاقة وبناء منظومة أكثر خضرة ومرونة.”

تؤكد مشاركة إيطاليا في أديبك 2025 التزامها الدائم بدعم أهداف الإمارات في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز طموحاتها المشتركة نحو الابتكار والاستدامة الصناعية. وتستمر الشراكة بين البلدين في التطور عبر مجالات التجارة والبحث وتبادل التكنولوجيا، مما يعزز مكانة إيطاليا كشريك موثوق في مسيرة التنمية والتقدم بالمنطقة.

نبذة عن الوكالة الإيطالية للتجارة (ITA)

الوكالة الإيطالية للتجارة هي هيئة حكومية تُعنى بدعم تطوير الأعمال الإيطالية في الخارج وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في إيطاليا. من خلال شبكة واسعة من المكاتب حول العالم، تقدم الوكالة خدمات المعلومات والاستشارات والترويج والتدريب للشركات الصغيرة والمتوسطة الإيطالية. وتستخدم أحدث أدوات الاتصال والترويج المتعددة القنوات لتعزيز مكانة “صُنع في إيطاليا” عالمياً.

https://www.ice.it/en/markets/united-arab-emirates

