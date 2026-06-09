القاهرة احتفلت مجموعة النساجون الشرقيون، الرائدة عالمياً في صناعة السجاد المنسوج، بفعالية "وسام الرواد"، لتكريم 650 من العاملين الذين أمضوا 30 عاماً من الخدمة والعطاء والالتزام داخل المجموعة، في تجسيد لمسيرة استثنائية من الولاء والانتماء أسهمت في بناء قصة نجاح المجموعة وتعزيز مكانتها على مدار العقود الماضية.

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار التزام النساجون الشرقيون الراسخ بتقدير كوادرها البشرية، وإيمانها بأن موظفيها هم الركيزة الأساسية لنجاحها وأثمن أصولها، حيث كان العاملون على مدار السنوات شركاء حقيقيين في بناء مكانة المجموعة وتعزيز ريادتها محلياً وعالمياً. كما يعكس هذا العدد الكبير من المكرمين مستوى الثقة والانتماء الذي نجحت المجموعة في ترسيخه عبر عقود، ويؤكد قدرتها على استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها ودعم مسيرتها المهنية على المدى الطويل.

وشهد الحفل حضور معالي وزير العمل السيد حسن رداد، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والمهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إلى جانب السيدة ياسمين خميس، رئيس مجلس إدارة مجموعة والسيدة فريدة خميس، رئيس مجلس إدارة مجموعة أورينتال ، فضلاً عن نحو 30 من قيادات الإدارة التنفيذية بالمجموعة.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة ياسمين خميس، رئيس مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون: "في النساجون الشرقيون نؤمن بأن نجاح أي مؤسسة يبدأ من نجاح العاملين بها. وعلى مدار أكثر من ثلاثة عقود، كان المكرمون اليوم شركاء حقيقيين في بناء قصة نجاح المجموعة، ليس فقط من خلال ما قدموه من جهود وإنجازات، بل أيضاً من خلال القيم التي جسدوها من التزام وإخلاص وانتماء. ونفخر بأن تضم المجموعة آلاف العاملين الذين يشكلون أسرة النساجون الشرقيون، وكان لهم دور أساسي في ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الشركات الصناعية المصرية على الساحة العالمية. ونؤمن بأن الاستثمار في الإنسان سيظل دائماً أساس قدرتنا على النمو والابتكار ومواصلة النجاح خلال السنوات المقبلة."

وتعكس احتفالية "وسام الرواد" ثقافة مؤسسية متجذرة تضع الإنسان في قلب استراتيجية النمو، وتجسد رؤية النساجون الشرقيون القائمة على الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للنمو المستدام. كما تُعد المجموعة واحدة من أكبر الكيانات الصناعية في مصر ومن أبرز جهات التوظيف في القطاع الصناعي، حيث تضم أكثر من 19 ألف موظف وتخدم أسواقاً تمتد إلى أكثر من 118 دولة حول العالم. وعلى مدار أكثر من أربعة عقود، نجحت في بناء بيئة عمل ترتكز على التطوير المستمر، وتكافؤ الفرص، وتمكين الكفاءات، وترسيخ ثقافة الأداء والابتكار، بما أسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع مستويات الانتماء وإعداد كوادر قادرة على مواصلة مسيرة النمو والنجاح.

عن النساجون الشرقيون:

تأسست مجموعة النساجون الشرقيون عام 1979 على يد رجل الصناعة محمد فريد خميس، ونمت من نول واحد لتصبح الشركة الرائدة عالميًا في صناعة السجاد المنسوج. وعلى مدار أكثر من 45 عامًا، استلهمت المجموعة مسيرتها من تراث النسيج المصري العريق الممتد لأكثر من 5,000 عام، واضعة نشر الراحة والسعادة في صميم رسالتها.

توظف المجموعة أكثر من 19,000 موظف عبر 27 مصنعًا في مصر، وتنتج سنويًا أكثر من 150 مليون متر مربع من السجاد. وتبيع 48 سجادة كل دقيقة من خلال أكثر من 260 معرضًا في مصر، وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 118 دولة حول العالم. ويضم أرشيفها أكثر من 4.5 مليون تصميم فريد يعكس تنوعًا وابتكارًا وحرفية عالية.

وباعتبارها شريكًا موثوقًا لكبرى المؤسسات العالمية في قطاع الضيافة، إضافة إلى العديد من المشروعات الحكومية والإدارية حول العالم، تواصل النساجون الشرقيون وضع معايير الريادة، ناسجة الجودة والابتكار والاستدامة في كل مساحة.

-انتهى-

#بياناتشركات