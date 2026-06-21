العويّش: المعلومات الائتمانية أصبحت أداة استراتيجية تدعم اتخاذ القرار، وتعزز كفاءة إدارة المخاطر المالية والتمويلية.

الكويت : تحتفي شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت)، المزود الرائد والوحيد للمعلومات والتصنيفات الائتمانية في دولة الكويت، بمرور 25 عاماً على تأسيسها، في محطة تجسد مسيرة ممتدة من التحول والتطوير أسهمت خلالها الشركة في بناء واحدة من أكثر المنظومات الائتمانية تطوراً وموثوقية في المنطقة.

وتأتي هذه المناسبة لتسلط الضوء على الدور المحوري الذي لعبته ساي نت منذ انطلاقها في دعم القطاع المالي والمصرفي، وتعزيز مستويات الشفافية، وترسيخ مفاهيم الإقراض المسؤول، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة التي تشهدها دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي.

وتعود جذور تأسيس ساي نت إلى المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1999، الذي وضع الإطار التنظيمي لإنشاء نظام خاص بجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالقروض والتسهيلات الائتمانية، قبل أن يتم تأسيس الشركة رسمياً كشركة مساهمة كويتية مقفلة في عام 2001، لتبدأ منذ ذلك الحين رحلة تطوير متواصلة للبنية التحتية الائتمانية في الكويت.

وخلال مسيرتها، شهدت ساي نت محطات مفصلية عززت من دورها كممكن رئيسي للقطاع المالي، بدءاً من تطوير المحافظ الائتمانية وتوسيع نطاق البيانات، مروراً بإطلاق خدمات التحليلات الائتمانية والتقييم الائتماني، ووصولاً إلى إدراج بيانات الشيكات المرتجعة وخدمات “اشترِ الآن وادفع لاحقاً” (BNPL)، إلى جانب تعزيز التكامل مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية داخل الكويت وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، في خطوة عكست تطور دور الشركة من مزود بيانات إلى شريك استراتيجي في دعم اتخاذ القرار المالي.

كما واصلت الشركة خلال السنوات الأخيرة تنفيذ مبادرات تحولية ركزت على التحول الرقمي، وتطوير جودة البيانات، وتعزيز خدمات حماية المستهلك، بما في ذلك أنظمة إدارة النزاعات والإبلاغ عن الاحتيال، بما أسهم في رفع كفاءة المنظومة الائتمانية وتعزيز موثوقيتها لدى مختلف الجهات والمؤسسات.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة عالية بدر الحميضي، رئيس مجلس إدارة شركة ساي نت: "إن احتفالنا اليوم بمرور 25 عاماً لا يمثل مجرد محطة زمنية، بل يجسد مسيرة وطنية ساهمت في تطوير البنية الائتمانية لدولة الكويت وترسيخ مفاهيم الشفافية والثقة داخل القطاع المالي. لقد نجحت ساي نت، على مدار السنوات الماضية، في بناء منظومة متطورة للمعلومات الائتمانية تقوم على الابتكار والموثوقية، مستندة إلى شراكات استراتيجية وثيقة مع الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية، وهو ما عزز مكانتها كركيزة أساسية ضمن المنظومة الاقتصادية في الكويت".

وأضافت: "نفخر بما حققته الشركة من إنجازات نوعية أسهمت في مواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المالي، ونتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى توسيع نطاق الحلول والخدمات التي تقدمها ساي نت، بما يعزز جاهزية القطاع المالي لمتطلبات المستقبل ويرفع كفاءة البيئة الائتمانية على المستويين المحلي والإقليمي".

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لشركة ساي نت، السيدة مي بدر العويّش: "شهدت السنوات الأخيرة مرحلة تحول استراتيجية في مسيرة ساي نت، ركزنا خلالها على توسيع نطاق البيانات، وتعزيز القدرات التحليلية، وتطوير بنية رقمية أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل. وقد انعكست هذه الجهود على تطوير جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، وتعزيز مستوى التكامل مع مختلف الجهات، بما يواكب التغيرات المتسارعة في طبيعة الخدمات المالية والائتمانية".

وأضافت: "اليوم، لم تعد المعلومات الائتمانية تقتصر على دورها التقليدي، بل أصبحت أداة استراتيجية تدعم النمو الاقتصادي، وتعزز الشمول المالي، وترفع كفاءة إدارة المخاطر. ومن هذا المنطلق، نواصل العمل على تطوير حلول متقدمة تعتمد على التكنولوجيا والتحليلات الذكية، بما يسهم في بناء منظومة ائتمانية أكثر تطوراً وقدرة على دعم الاقتصاد الوطني".

ويأتي احتفال ساي نت بالذكرى الخامسة والعشرين في وقت تواصل فيه الشركة تعزيز حضورها كمصدر شامل ومتقدم للمعلومات الائتمانية، مدعومة بتاريخ طويل من الثقة والخبرة والابتكار، ورؤية مستقبلية ترتكز على دعم التحول الرقمي وتعزيز استدامة القطاع المالي في دولة الكويت.

للمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: www.cinet.com.kw

حول شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية "ساي نت":

ساي نت هي الشركة الوحيدة والرائدة في تقديم المعلومات الائتمانية والتصنيف الائتماني في دولة الكويت، حيث تقدم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني والمعلومات الائتمانية بطريقة مبتكرة وبأعلى مستويات المهنية الجديرة بالثقة، للمساهمة في تعزيز النظام الائتماني والارتقاء بثقافة الائتمان ورفع درجة الثقة بين المتعاملين في المجتمع الائتماني.

تخضع أنشطة شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية لرقابة وإشراف بنك الكويت المركزي.

القانون رقم 9 لسنة 2019 في شأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية.

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2019

للمزيد من المعلومات:

شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية

المرقاب - شارع عثمان بن عفان - برج العاصمة - الدور: 35

الموقع الإلكتروني: www.cinet.com.kw

-انتهى-

#بياناتشركات