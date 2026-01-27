قطاع الإعلام التابع لمجموعة تيكوم يضمّ نخبة عالمية من أبرز روّاد القطاع مثل "سي إن إن" و"ديسكفري نتووركس" و"دبليو بي بي" و"بوبليسيس جروب"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تحتفي مدينة دبي للإعلام، الوجهة الرائدة في المنطقة لأبرز الشركات والمؤسسات الإعلامية، بمرور 25 عاماً على انطلاق مسيرتها المميزة في تعزيز مشهد الابتكار ضمن قطاع الإعلام وصناعة المحتوى ودعم نمو القطاعات الإبداعية في المنطقة.

وتلعب مدينة دبي للإعلام، التي تُعدّ من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، منذ تأسيسها دوراً محورياً في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للإعلام، ووجهةً رائدةً للاستثمار والابتكار وملتقىً للعقول المبدعة وأفضل المواهب من كافة أنحاء العالم.

تأسّست مدينة دبي للإعلام برؤيةٍ ثاقبة لدعم طموحات دبي لتكون عاصمةً إعلاميةً عربيةً، توفّر بيئة أعمال متخصصة في قطاع الإعلام وبنية تحتية متطوّرة تدعمان نمو القطاع وتقدّمه. وتهدف مدينة دبي للإعلام إلى تعزيز الدور الريادي الذي تلعبه دبي ضمن مشهد الإعلام العالمي، حيث تملك سجلاً حافلاً بالإنجازات التي تدعم مسيرة التحوّل الاقتصادي المنشود. وقد ساهمت بشكل بارز منذ تأسيسها في تعزيز اقتصاد المعرفة، عبر جذب الاستثمارات الإستراتيجية ومواصلة الإسهام في ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً للإعلام والإنتاج الإبداعي.

وتُعدّ مدينة دبي للإعلام الركيزة الأساسية لقطاع الإعلام التابع لمجموعة تيكوم، حيث تشكّل إلى جانب مدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي للإستديوهات منظومة إعلامية متكاملة تضمّ أكثر من 40 ألف إعلامي وصانع محتوى ومبدعٍ. كما تحتضن هذه المنظومة ما يزيد عن 60% من الشركات المصنّفة ضمن قائمة "فورتشن 500" في قطاع الإعلام، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الشركات المتخصّصة في إنتاج المحتوى التلفزيوني والإذاعي وأبرز صنّاع محتوى مواقع التواصل الاجتماعي والمنصّات الرقمية. ويسهم ذلك في تعزيز مكانة قطاع الإعلام التابع لمجموعة تيكوم كوجهة مفضّلة في المنطقة لصناعة وبثّ المحتوى الإخباري والترفيهي بعدد من لغات العالم الأكثر تداولاً، بما في ذلك العربية والإنجليزية والألمانية والهندية والصينية والتاغالوغية.

وفي هذه المناسبة، أشار ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي للإستديوهات، إلى أنّه بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أضحت مدينة دبي للإعلام وجهةً عالميةً رائدةً للإعلام وصناعة المحتوى. وقال: "تواصل مدينة دبي للإعلام اضطلاعها منذ 25 عاماً بدورٍ ريادي في استقطاب نخبة عالمية من أبرز روّاد قطاع الإعلام ودعم نموّهم على مستوى المنطقة والعالم، بما ساهم بشكل بارز في دفع عجلة الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار".

وأضاف: "نؤكد في مدينة دبي للإعلام، الوجهة الأكبر في المنطقة لأبرز شركات ومؤسسات الإعلام العالمية والإقليمية، التزامنا الراسخ بمواصلة توفير أفضل منظومة إعلامية متكاملة ومدّها بكلّ المقوّمات والحلول المبتكرة والتقنيات الناشئة، بما يسهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي".

توفير البيئة المثالية لصناعة المحتوى

توفّر مدينة دبي للإعلام بنية تحتية متخصّصة بمواصفات عالمية وبيئة حاضنة للأعمال تتيح تحقيق النمو المستدام، بما يسهم في تعزيز قدرتها على استقطاب نخبة عالمية من أبرز شركات الإعلام والتسويق، على غرار "سي إن إن" و"ديسكفري نتووركس" و"دبليو بي بي" و"بوبليسيس جروب". كما تضمّ هذه الوجهة شركات إقليمية ذات أثر عالمي ملحوظ، مثل "آي تي بي ميديا جروب" التي تملك محفظة واسعة تضمّ أكثر من 75 علامة تجارية تصل إلى ما يزيد عن 100 مليون شخص، بالإضافة إلى مجموعة "أو إس إن" التي نجحت شركة "أو إس إن ستريمينغ" التابعة لها في جذب استثمار إستراتيجي من شركة "وارنر براذرز ديسكڤري" العام الماضي.

ولعبت مدينة دبي للإعلام دوراً محورياً في دعم مسيرة تقدّم ونمو نخبة من روّاد القطاع من حول العالم وصنّاع المحتوى على المستوى المحلي وأبرز وسائل الإعلام العربية. وكانت مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي للإستديوهات من المساهمين بشكل مباشر في اختيار مجلس وزراء الإعلام العرب لدبي عاصمةً للإعلام العربي لعامي 2020 و2021.

وقد حافظت دبي في عام 2024 على مكانتها الرائدة كوجهة أولى عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الصناعات الثقافية والإبداعية للعام الثالث على التوالي، وذلك وفقاً لتقرير "إف دي آي ماركتس" الصادر عن "فايننشال تايمز"، المصدر الأبرز عالمياً لبيانات مشاريع الاستثمار المباشر الجديدة، وتصنيف بيانات "مجموعة الصناعات الإبداعية" التابع للتقرير ذاته. واستقطبت دبي في العام نفسه 971 مشروعاً في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، حيث ارتفع إجمالي تدفقات رؤوس أموال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع إلى 18.86 مليار درهم إماراتي، بما ساهم في توفير 23,517 فرصة عمل جديدة في القطاع.

دعم وتمكين المواهب

تحرص مدينة دبي للإعلام على تعزيز إسهامها في نمو الاقتصاد الإبداعي عبر دعمها لمبادرات تنمية المواهب، مثل "تعهُّد المواهب الإعلامية الإماراتية" المنبثق عن "منتدى الإعلام العربي" والذي وقعته مجموعة تيكوم في عام 2024. كما تدعم مدينة دبي للإعلام المساعي الرامية إلى تعزيز نمو الاقتصاد الإبداعي، عبر استضافتها لمشروع مختبر "إنستا بلوك" التابع لوزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي تمّ إنشاؤه بموجب مذكرة تفاهم موقّعة مع رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لاليغا". ويهدف هذا المختبر الذي تمّ افتتاحه في عام 2025 إلى تسريع وتيرة حجب المواقع الإلكترونية المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية.

وتسعى مدينة دبي للإعلام إلى تعزيز سُبُل التواصل بين المحترفين في القطاع عبر تنظيم فعاليات مجتمعية بارزة على غرار "كرييتڤ برانش"، فضلاً عن مشاركتها بصفة شريك إستراتيجي في مهرجان "دبي لينكس" العالمي للإبداع، المنصّة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتميّز في الإبداع. كما تسهم مدينة دبي للإعلام في تعزيز سُبُل بناء المعرفة في قطاع الإعلام عبر دعم مبادرات إستراتيجية مثل تقرير "نادي دبي للصحافة" الرائد بعنوان "نظرة على الإعلام العربي – رؤية مستقبلية"، حيث شاركت بصفتها شريك المعرفة.

التحفيز على الابتكار

تسهم مدينة دبي للإعلام، بصفتها من مجمّعات الأعمال المتخصّصة التي تشكّل قطاع الإعلام التابع لمجموعة تيكوم، في دعم وتمكين المبتكرين عبر إطلاق الشركات الناشئة من خلال حاضنة الأعمال in5 للإعلام، المتخصّصة في دعم الشركات الناشئة في مجالات الإعلام والتي تُعدّ إحدى حاضنات الأعمال الأربعة المتخصّصة في قطاعات مختلفة والتابعة لحاضنة الأعمال in5 في مجموعة تيكوم. وقد وفّرت حاضنة الأعمال in5 منذ تأسيسها في عام 2013 الدعم لأكثر من 1,100 شركة ناشئة، حصلت على تمويلات إجمالية بقيمة تخطّت 9 مليار درهم إماراتي.

وتوفر حاضنة الأعمال in5 للإعلام فرص الاستفادة من المساحات المخصّصة للإبداع وخدمات تشمل التوجيه الإرشاد وفرص التواصل مع أبرز جهات القطاع، بالإضافة إلى المرافق المتخصّصة مثل مساحات التسجيل وإعداد محتوى البودكاست والغرف ذات الخلفية الخضراء، وذلك من خلال مركزها القائم في مدينة دبي للإنتاج. كما تتيح هذه الحاضنة فرص التعاون ضمن منظومة مجموعة تيكوم المتكاملة، بما في ذلك مدينة دبي للإستديوهات التي توفر بنية تحتية متطورة تضمّ مساحات خارجية مخصّصة للتصوير ومواقع تصوير مختلفة ومكاتب إنتاج واستوديوهات عازلة للصوت تُعدّ الأكبر من نوعها في المنطقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تضمّ مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنترنت "D/Quarters" التابعة لمجموعة تيكوم، والتي توفّر مساحات العمل المشتركة والمرافق ذات المستوى العالمي لتلبية احتياجات الشركات المستقبلية. وتسهم "D/Quarters" في إيجاد بيئة أعمال متطوّرة قائمة على أحدث الوسائل التكنولوجية، لدعم نمو المؤسسات والأفراد على حدّ سواء.

تُعدّ مدينة دبي للإعلام من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي للإستديوهات ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة ومجمّع دبي للعلوم ومدينة دبي الصناعية وحي دبي للتصميم.

