تستضيف جامعة الدول العربية، المؤتمر السنوي العاشر لجمعية سيدات أعمال مصر 21، حيث يقام المؤتمر تحت عنوان "الاتجاهات الكبرى التي تشكل إمكانات المرأة الاقتصادية"، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 17 فبراير 2025 سيُعقد المؤتمر في مدن القاهرة والأقصر وأسوان، بمشاركة واسعة من ممثلين محليين ودوليين لمناقشة قضايا ملحة تتعلق بتعزيز دور المرأة في الاقتصاد العالمي.

يحظى المؤتمر كل عام بدعم ورعاية رئاسة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المصرية، تشمل وزارة التجارة والصناعة، وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة العامة للتنشيط السياحي والمجلس الأعلى للآثار، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة التعاون الدولي، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة البيئة، وزارة الطيران المدني، وجامعة الدول العربية، كما يشارك في هذا الحدث الدولي عدد كبير من الوفود الأجنبية من دول السعودية، السنغال، الولايات المتحدة الأمريكية،تونس، هولندا، كوت ديفوار،التشيك، المانيا، بلجيكا، سلوفاكيا، الأردن، كوريا

وتحتفل جمعية سيدات أعمال مصر 21 خلال المؤتمر بمرور عشرة أعوام على إقامة هذا الحدث السنوي، حيث ستستعرض الإنجازات التي حققتها الجمعية على مدار السنوات الماضية في دعم وتمكين المرأة في المجال الاقتصادي، وسيتم عرض مجموعة من المشاريع الناجحة التي استفادت من برامج الجمعية، فضلاً عن الشراكات الاستراتيجية التي تم إبرامها مع مؤسسات محلية ودولية لتعزيز ريادة الأعمال والابتكار.

تركز النسخة العاشرة من المؤتمر على استكشاف التحديات التي يواجهها القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع تسليط الضوء على دور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تعزيز الأعمال التجارية، كما سيتم مناقشة كيفية دمج الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية في استراتيجيات الشركات، بالإضافة إلى استعراض الحلول المالية وغير المالية التي تدعم عمليات الاستيراد والتصدير، من جانب آخر، سيتناول المؤتمر أحدث الاتجاهات في مجال التكنولوجيا المالية وكيفية استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من هذه الابتكارات.

وفي هذا السياق أكدت الدكتورة يمنى الشريدي، رئيسة جمعية سيدات أعمال مصر 21، أن النسخة العاشرة من المؤتمر تسلط الضوء على أهمية الاستدامة الاقتصادية والتكنولوجيا في تحسين أداء الأعمال التجارية، مشيرة إلى أن هذه الفعاليات تشكل منصة حيوية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في مجالات الاقتصاد وريادة الأعمال، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأضافت الدكتورة يمنى الشريدي، أن هذه النسخة من المؤتمر تتميز بتنوع كبير في الوفود المشاركة، وأن الجمعية حرصت على تقديم برنامج متميز للمشاركين يشمل ندوات، زيارات، وورش عمل تهدف إلى دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أن هذه الأنشطة ستساهم بشكل كبير في تعزيز قدرات تلك المشروعات، من خلال تطبيقات التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي.

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