مدينة الكويت، الكويت: تنطلق النسخة الرابعة من مؤتمر التحول الرقمي في الكويت في الفترة من 17 إلى 18 نوفمبر 2025 في فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة، بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات. يجمع المؤتمر قادة من القطاعات الحكومية والصناعية والتكنولوجية لتسريع تنفيذ أجندة الكويت الرقمية ودعم أهداف رؤية 2035.

تُعد نسخة هذا العام المنصة الأكثر تأثيرًا في الدولة لدفع عجلة الابتكار الرقمي، بمشاركة جهات حكومية ومستشارو التحول الرقمي ومطورو التكنولوجيا . ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 800 مشارك، و30 عارضًا، وأكثر من 20 وسيلة إعلامية، مما يعزز التزام الكويت ببناء مستقبل أكثر ذكاءً وترابطًا. وسيشارك سمو الشيخ محمد الصباح، رئيس مجلس إدارة جمعية الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، بكلمة رئيسية خلال الحدث.

سيركز المؤتمر على التقدم الذي أحرزته الكويت في تبني الأطر الرقمية المتقدمة في مجالات الخدمات العامة، والقطاع المالي، والرعاية الصحية، والتعليم، والتنمية الحضرية. كما ستتم مناقشة الدور الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات، والتحول السحابي، والأمن السيبراني في تعزيز الخدمات وتفاعل المواطنين.

وتحت إشراف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات (CAIT)، تواصل الكويت إحراز خطوات كبيرة نحو دمج التقنيات الذكية التي تعزز الكفاءة والاستدامة. وسيستعرض المؤتمر المشاريع الجارية، ويسلط الضوء على قصص النجاح، ويقدم رؤى عملية من الخبراء وصنّاع القرار الذين يشكلون ملامح مشهد التحول الرقمي في الدولة.

ووفقًا للمنظمين، يهدف مؤتمر التحول الرقمي في الكويت 2025 إلى الانتقال من مرحلة الاستراتيجية إلى مرحلة التنفيذ، من خلال سد الفجوة بين الابتكار والتطبيق العملي. ويُعد الحدث منصة تعاونية تجمع بين الوزارات والهيئات التنظيمية والمبتكرين في القطاع الخاص لمناقشة السياسات، وتبادل المعرفة، وبناء الشراكات التي تسرّع من التقدم الوطني.

تصريحات من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات:

"تتمثل رؤية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات في ضمان أن تكون البنية التحتية الرقمية في الكويت آمنة ومرنة وجاهزة للمستقبل. ومع توسع الاقتصاد الرقمي، يظل تركيزنا منصبًا على تمكين الابتكار وحماية المستخدمين من خلال أطر حوكمة قوية وأنظمة متطورة للأمن السيبراني. وتُعد فعاليات مثل مؤتمر التحول الرقمي في الكويت عنصرًا أساسيًا في توحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص لتحقيق هذا الهدف المشترك."

"مع استمرار التقنيات الناشئة في إعادة تشكيل عالم الاتصالات والأعمال، تلتزم الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات ببناء بيئة تنظيمية تشجع على الإبداع والمنافسة مع الحفاظ على الثقة الرقمية. ويوفر مؤتمر التحول الرقمي في الكويت منصة مثالية لاستكشاف هذه الفرص وتحفيز التقدم الجماعي نحو مستقبل أكثر ذكاءً."

تتضمن نسخة هذا العام جدول أعمال شاملًا يعكس أولويات الكويت المتطورة في الاقتصاد الرقمي. وستستكشف الجلسات كيف يمكن للتقنيات الناشئة تحسين العمليات، وتقليل التكاليف، وتحسين تجارب المستخدمين، وإعادة تعريف طرق تفاعل المواطنين والشركات مع الخدمات الرقمية.

وقد رسخ مؤتمر التحول الرقمي في الكويت مكانته كأبرز مؤتمر في المنطقة لتعزيز الحوكمة الذكية، وصنع السياسات القائمة على البيانات، والبنية التحتية الجاهزة للمستقبل. ومن خلال التعاون مع الجهات الحكومية مثل الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، وعدد من الوزارات الأخرى، يواصل المؤتمر دعم الابتكار وتشجيع تبادل المعرفة وتعزيز مكانة الكويت كمركز للتميز الرقمي في الخليج.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

www.digitaltransformationkuwait.com