مدينة الكويت، عُقدت النسخة الأحدث من سلسلة حلقات قادة الفكر تحت عنوان "إطلاق العنان لإمكانات السوق الكويتي"، والتي نظمتها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (KDIPA) بالتعاون مع مجلة "ذا بيزنس يير" في برج الحمراء، بمشاركة نخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص، لمناقشة تطورات المشهد الاقتصادي في الكويت وآفاق الاستثمار المستقبلية.

وفي إطار جهود دولة الكويت لتحقيق أهداف رؤية الكويت 2035 وتعزيز التنويع الاقتصادي، وفّرت الفعالية منصة حوار رفيعة المستوى جمعت بين قادة القطاعين العام والخاص، وسلطت الضوء على الإصلاحات والمبادرات الرامية إلى تطوير بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الكويت للاستثمار.

وأكدت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم النمو الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتعزيز القدرة التنافسية لدولة الكويت على المستويين الإقليمي والدولي.

وركزت النقاشات على الإصلاحات التنظيمية الهادفة إلى توسيع نطاق المشاركة في سوق رأس المال، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز ثقة المستثمرين، ودعم التنمية المستدامة للقطاع المالي الكويتي على المدى الطويل.

وشهدت الفعالية مشاركة معالي السيد عبدالعزيز المرزوق، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الذي أكد أن: "الكويت تواصل المضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات التي تدعم بناء اقتصاد أكثر تنافسية وتنوعاً، بما يخلق فرصاً جديدة للشركات والمستثمرين على حد سواء."

كما استعرض عدد من الرؤساء التنفيذيين في أبرز المؤسسات الكويتية رؤاهم حول مستقبل الاقتصاد الوطني والفرص الواعدة التي يشهدها السوق الكويتي.

وقال السيد عبد الرحمن الخنة، الرئيس التنفيذي لشركة بيوت القابضة: "تدخل الكويت مرحلة جديدة من الفرص الواعدة، مدفوعة بمؤسسات راسخة، وقيادة حكيمة، والتزام مستمر بالتنمية المستدامة."

من جانبه، أشار السيد علي خليل، الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي، إلى أن: "هناك قناعة وطنية متزايدة بأهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، من خلال شراكة وثيقة بين القطاعين العام والخاص وسوق رأس مال نشط وفعّال."

بدوره، قال السيد عبدالله سليمان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة كي إف إتش كابيتال: "مع استمرار التعاون والدعم التنظيمي، نرى إمكانات كبيرة للنمو والابتكار وتوسيع الشراكات الدولية."

كما أكد السيد عبد الرحمن الخرافي، الرئيس التنفيذي لشركة زاد للتكنولوجيا المالية، أن: "قطاع التكنولوجيا المالية والاستثمار في الكويت يشهد زخماً متسارعاً وفرصاً واعدة للنمو."

وشارك في الحلقة النقاشية كذلك عدد من ممثلي القطاع الخاص، من بينهم السيد نواف الغربلي، الرئيس التنفيذي لشركة زين، والشيخ أحمد الدعيج الصباح، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي، والسيد مهند الصانع، الرئيس التنفيذي لشركة الموازي كابيتال، حيث قدموا رؤاهم حول تطور البيئة الاستثمارية في الكويت ودور القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي المستدام.

وخرجت الحلقة النقاشية بمجموعة من الرؤى والأفكار القيمة التي أكدت أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية لدولة الكويت.

وأُقيمت الفعالية بدعم من عدد من الرعاة والشركاء، من بينهم بيوت القابضة، وبيت التمويل الكويتي (KFH)، وزين، والمركز المالي الكويتي (Markaz)، وزاد للتكنولوجيا المالية، والموازي كابيتال، وMiceminds، وApache Photography.

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