دبي: كشفت مجموعة شانجان عن استراتيجيتها العالمية الجديدة للنمو خلال مؤتمر الشركاء العالمي الذي استضافته مدينة تشونغتشينغ يوم 21 أبريل 2026. واستعرضت شانجان مرتكزات هذه الاستراتيجية تحت شعار "1+4+4+5" أمام نحو 700 مندوب، لتقدّم رؤيةً طموحةً تدعم مستهدفات خطة فاست أوشن الخاصة بالمجموعة، والرامية إلى تعزيز مسارات التوسع الدولي وبلوغ آفاق جديدة، وتحقيق طموحها المتمثل في دخول قائمة أفضل عشر شركات عالمية في قطاع السيارات، وتسجيل إيرادات بقيمة 600 مليار يوان صيني بحلول عام 2030. ويؤكّد هذا الإعلان تسارع وتيرة التوسع الصيني في قطاع السيارات العالمي، مع إبراز قيمة الإمارات كبوابة رئيسية نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

الرؤية الاستراتيجية والنمو العالمي

تعتمد مجموعة شانجان خارطة طريق من مرحلتين تمتد لعشر سنوات، وتهدف إلى زيادة نموها بنحو خمسة أضعاف بحلول عام 2030، ويشمل ذلك تعزيز مبيعاتها من المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، ومبيعاتها في الأسواق الخارجية، وإجمالي الإيرادات، وصافي الأرباح، وقيمة العلامة التجارية.

وتتضمن مستهدفات عام 2030 الوصول إلى أرقام مبيعات تبلغ 2.4 مليون مركبة تعمل بالطاقة الجديدة، و1.5 مليون مركبة في الأسواق الخارجية، وتحقيق إيرادات تصل إلى 600 مليار يوان صيني. مما ينتقل بالمجموعة إلى قائمة أفضل عشر شركات عالمية في قطاع السيارات، ويرتقي بقيمة العلامة التجارية إلى 200 مليار يوان، ويضمن إدراجها ضمن أبرز 500 علامة تجارية مؤثرة في العالم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، صرّح تشو هوا رونغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة شانجان: "ندخل اليوم عصراً جديداً يتسم بالتغييرات الجوهرية والفرص الاستثنائية التي تمهّد الطريق لظهور جيل جديد من الشركات العالمية الرائدة. ونحن في مجموعة شانجان نؤكّد حرصنا على مواصلة الالتزام بالتنمية المشتركة والازدهار المتبادل، من خلال التعاون الوثيق مع شركائنا في القطاع، والعمل معاً وفق منهجية تحمل هدفاً واحداً ورؤيةً جامعةً تدفعنا نحو بلوغ مستويات غير مسبوقة من النمو".

الانتشار العالمي وخطة”المحيط الواسع“

تمثّل خطة المحيط الواسع محور طموحات شانجان الدولية، بوصفها المبادرة المخصصة لدفع مسار العولمة داخل المجموعة. وترتكز هذه الخطة على مبادئ التنمية المستدامة، والتوطين، والتكامل المنهجي، إضافة إلى دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وتتجاوز الخطة مرحلة تصدير المنتجات التقليدية، لتتجه نحو عولمة شاملة للعلامة التجارية والمنظومة الصناعية على حد سواء. وتهدف المجموعة من خلال التوسع في أسواق طموحة، مثل الإمارات العربية المتحدة، إلى إرساء حضور حقيقي لا يعني ظهور سياراتها على الطرقات فقط، وإنما يتجلّى في ترسيخ تواجد فعلي ومستدام داخل السوق، وهذا يتطلب التعاون مع شركاء محليين، وإنشاء بنية تحتية لخدمات ما بعد البيع، والتزام واضح بالاستدامة منذ المراحل الأولى للتوسع.

وتعكس الأرقام المحققة زخماً متسارعاً في هذا المسار، إذ تتواجد شانجان حالياً في 1,124 منفذاً موزعاً على 118 دولةً، يدعمها في ذلك 22 قاعدة تصنيع خارجية، تعمل بطاقة إنتاجية إجمالية قوامها 350 ألف وحدة. كما تجاوزت مبيعات شانجان الشهرية في الأسواق الخارجية حاجز 100 ألف مركبة للمرة الأولى خلال مارس 2026، في إنجاز يؤكّد وتيرة التوسع الدولي المتسارعة للمجموعة.

ست قفزات رئيسية تقود التحول

حدّدت مجموعة شانجان ستة محاور رئيسية قابلة للقياس لتحقيق التحول ودفع استراتيجيتها نحو مزيد من النمو والتوسع، وتشمل:

قفزة التجربة

الانتقال من القيادة الذكية محدودة الإطار إلى حلول ذكاء متكاملة على مستوى المركبة ككل، من خلال بناء منظومة استباقية للسلامة وآليات حماية شاملة للسائقين، بما يواكب الطلب المتزايد في دولة الإمارات على المركبات المتصلة بشبكات البيانات والقادرة على القيادة الذاتية.

قفزة الطاقة:

التحول من محرّكات الاحتراق التقليدية إلى المنظومة المتعددة للطاقة النظيفة، وتشمل المركبات الهجينة والكهربائية وتقنيات الهيدروجين، بهدف الوصول إلى ذروة الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2027 قبل الانعطاف إلى صافي الانبعاث الصفري، بما يتماشى مع أهداف دولة الإمارات للحياد الكربوني وتوسع البنية التحتية للمركبات الكهربائية.

قفزة الحجم:

التوسع من مصدر نمو واحد إلى عدة محركات نمو، مع خطط متوازية لمضاعفة مبيعات مركبات الطاقة الجديدة والمبيعات الخارجية، وتطوير طرازات رائدة تنافس عالمياً في الأسواق الرئيسية.

قفزة النظام البيئي:

الارتقاء من نموذج “صناعة كبيرة ونظام بيئي صغير” إلى نظام متكامل يشمل المستخدمين والصناعة والخدمات، بما في ذلك تجربة ما بعد البيع وملكية المركبة التي يتوقعها عملاء الخليج.

قفزة الأنظمة:

الانتقال من الإدارة التقليدية إلى عمليات تشغيل عالمية حديثة، وبناء قدرات متقدمة في الابتكار وتطوير الكفاءات والإدارة العابرة للحدود لدعم التوسع الدولي المستدام.

قفزة القيمة:

استكمال تحول شانجان إلى شركة تكنولوجيا تنقّل ذكية ومنخفضة الكربون، بما يعزز القيمة الاقتصادية والصناعية والاسم التجاري للعلامة، ويرتقي بالأثر المجتمعي الذي تحدثه.

أساس قوي للنمو المستقبلي

في عام 2025، سجلت المجموعة مبيعات بلغت 2.913 مليون مركبة، بزيادة قدرها 8.5% على أساس سنوي. واحتلت شانجان المرتبة الأولى في تقييم المركز الوطني لتكنولوجيا المؤسسات في الصين لمدة 14 عاماً متتالية، بدعم من فريق بحث وتطوير عالمي يضم 24,000 موظف ويحمل 20,935 براءة اختراع.

الفصل القادم

استناداً إلى خارطة الطريق الاستراتيجية هذه، تدخل مجموعة شانجان مرحلة جديدة من التطور تركز على الابتكار والاستدامة والتوسع العالمي.

وبتوجيه من إطارها 1+4+4+5 وثلاث خطط رئيسية، ستواصل المجموعة العمل عن كثب مع شركائها حول العالم لتحقيق أهدافها لعام 2030 وتعزيز مكانتها كشركة عالمية رائدة في تكنولوجيا التنقل الذكي.

