دبي، الإمارات العربية المتحدة: أكدت شركة إنفورما أن الدورة القادمة من معرض دبليو إتش إكس تك ستُعقد في الفترة الممتدة من 27 إلى 29 يناير 2027 في مركز دبي التجاري العالمي.

وسيُقام هذا الحدث بالتزامن مع معرض الصحة العالمي (دبليو إتش إكس)، الحدث العالمي الرائد في قطاع الرعاية الصحية، والذي يشكل جزءًا من تجمع يستمر لمدة أسبوع لمجتمع الرعاية الصحية العالمي في دبي.

ويُجسّد تزامن انعقاد معرض دبليو اتش اكس تك مع معرض الصحة العالمي (دبليو إتش إكس) خطوةً مدروسةً لمواءمة مستقبل الرعاية الصحية مع التقنيات التي تُشكّلها، حيث سيوفر انعقاد هذين الحدثين معًا أسبوع الرعاية الصحية العالمي، وجهةً واحدةً لأسبوعٍ كاملٍ من التجارة والابتكار والتقدّم في جميع أنحاء منظومة الرعاية الصحية.

كما يُوفّر هذا التزامن قيمةً واضحةً للحضور والعارضين على حدٍّ سواء، إذ يُتيح الوصول إلى جمهورٍ أوسع وأكثر خبرةً، ويُسهّل إجراء حواراتٍ معمّقةٍ بين مختلف القطاعات، ويُتيح فرصًا تجاريةً أكبر من خلال ربط مُقدّمي الرعاية الصحية وصُنّاع السياسات والمشترين مباشرةً بالحلول الرقمية التي تُحدث نقلةً نوعيةً في تقديم الرعاية.

وسيواصل معرض دبليو إتش إكس تك توفير بيئة مثالية متخصصة للرعاية الصحية الرقمية، تجمع نخبة من أبرز القادة والخبراء في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبيانات، والبنية التحتية الرقمية، وقابلية التشغيل البيني، والابتكار المتمحور حول المريض، وفي الوقت نفسه يضمن اندماجها في منصة دبليو إتش إكس الأوسع نطاقًا أن تكون هذه الحوارات متجذرة في تحديات الرعاية الصحية الواقعية، واحتياجات التوريد، والتغيير على مستوى النظام.

وتدعم هذه الخطوة هذه التجربة المتكاملة، حيث توفر القرب والنطاق وسهولة التنقل على مدار الأسبوع، مع السماح لكل حدث بالحفاظ على هويته المميزة وتركيزه على الجمهور.

وبهذه المناسبة صرحت لورينا دياز بالي، مديرة الفعاليات في شركة إنفورما، قائلةً: "إن إقامة معرض دبليو إتش إكس تك بالتزامن مع معرض الصحة العالمي (دبليو إتش إكس) يهدف إلى توفير أفضل تجربة ممكنة لمجتمع الصحة العالمي، فنحن نُسهّل على الحضور والعارضين الاستفادة القصوى من وقتهم، والوصول إلى شبكة أوسع، والتفاعل مع قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا في مكان واحد، وكجزء من أسبوع الرعاية الصحية العالمي، يُقدّم هذا النهج تجربة أكثر ترابطًا وكفاءة وقيمة تجارية لجميع المشاركين".

نبذة عن إنفورما ماركتس:

تُنشئ إنفورما ماركتس منصاتٍ للقطاعات والأسواق المتخصصة للتجارة والابتكار والنمو. تضم محفظتنا أكثر من 550 فعالية وعلامة تجارية عالمية في مجال الأعمال بين الشركات (B2B) في أسواقٍ تشمل الرعاية الصحية والأدوية، والبنية التحتية، والإنشاءات والعقارات، والأزياء والملابس، والضيافة، والأغذية والمشروبات، والصحة والتغذية، وغيرها. نوفر لعملائنا وشركائنا حول العالم فرصًا للتفاعل والتجربة وإبرام الصفقات التجارية من خلال المعارض المباشرة، والمحتوى الرقمي المتخصص، وحلول البيانات العملية. بصفتنا الشركة الرائدة عالميًا في تنظيم المعارض، نُحيي مجموعةً متنوعةً من الأسواق المتخصصة، ونُتيح لها فرصًا جديدةً، ونُساعدها على الازدهار على مدار العام. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.informamarkets.com.

