في معرض سوق السفر العربي 2026، يتجاوز مفهوم الفخامة الفائقة حدود الضيافة ليُبرز ابتكارات في قطاع الطيران الخاص واليخوت وتصميم أنماط الحياة، مما يُجسّد التناغم بين السفر وأسلوب الحياة والتكنولوجيا .

ستوفر ردهة "ألترا لاكجري لاونج" في معرض سوق السفر العربي 2026 بيئةً حصريةً للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية للتواصل مع العلامات التجارية الفاخرة عالمية المستوى.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تتضافر التكنولوجيا المتقدمة والأصالة الثقافية والتخصيص الفائق لتقديم تجارب تتجاوز المفاهيم التقليدية للرفاهية، فبعد أن كانت الرفاهية مرادفًا للراحة والخصوصية، تقدم اليوم تجارب فاخرة للغاية تحويلية من خلال إتاحة الوصول إلى تجارب مميزة وذات مغزى، تجمع بين التكنولوجيا والخصوصية والاستدامة.

وسيتم استكشاف هذا التطور بشكل موسع خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي 2026، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي من 4 إلى 7 مايو والذي يقام تحت شعار "السفر 2040: آفاق جديدة من خلال الابتكار والتكنولوجيا"، حيث سيستكشف الحدث كيف يُعيد الابتكار والتميز تعريف مشهد السفر الفاخر العالمي.

وسيكون محور هذا النقاش افتتاح صالة "ألترا لاكجري لاونج" في سوق السفر العربي 2026، وهي مساحة حصرية تجمع بين المسافرين ذوي الثروات العالية مع أبرز العلامات التجارية العالمية الفاخرة للسفر.

وتشير الأبحاث الصادرة عن فورتشن بيزنس إنسايتس إلى أن قيمة سوق السفر الفاخر العالمي، الذي يتميّز بتجارب فريدة ومصمّمة خصيصًا تركز على الحصرية والراحة الفائقة والخدمة الشخصية والخصوصية العالية وهي السمات المميزة للسفر الفائق الفخامة ستنمو من 2.7 تريليون دولار أمريكي في عام 2025 إلى 4.8 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2032.

وانسجامًا مع هذه الاتجاهات، تعد ردهة "ألترا لاكجري لاونج" في معرض سوق السفر العربي 2026 بدايةً لتركيز متعدد السنوات على التداخل المتطور بين الفخامة والتكنولوجيا والاستدامة، حيث ستجمع الصالة بين أبرز العلامات التجارية العالمية والمتخصصين في السفر الفاخر، بما في ذلك مصممو الجولات السياحية المُصممة حسب الطلب، ومشغلو الطائرات الخاصة، وهي سوق من المتوقع أن يتجاوز حجمها 943 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2029 وفقًا لتقرير استشاري صادر عن شركة كرييتيف زون"، إضافة إلى الفنادق الفاخرة، ومُنظّمي اليخوت والفلل.

,ستكون هذه المساحة المخصصة بمثابة منصة لعرض تجارب السفر الفاخرة، مما يتيح للموردين مقابلة مشتريي السفر الفاخر المؤهلين من خلال برنامج مواعيد حصرية.

وبهذه المناسبة قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: "في حين يظل السفر الفاخر أحد أقوى ركائز النمو في سوق السفر العربي، تبرز الفخامة الفائقة كوجهة واعدة، مما يعكس نضج سوق المنطقة وجمهورها الذي يتميز بالإنفاق المرتفع، حيث يصمم مسافرو اليوم من أصحاب الثروات تجاربهم الخاصة، ويبحثون عادةً عن تجارب مصممة خصيصًا لهم، وحصرية، وخصوصية، وخدمة سلسة، وأمان".

وأضافت كورتيس قائلة: "مشاريع طموحة، مثل مشاريع تطوير البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، ومشروع شيفال بلان المرتقب في دبي، والذي سيُقام على جزيرة نايا، ومنتجع وقصور بولغري الخاص في أبوظبي، إلى جانب الاهتمام المتزايد بشراء واستئجار الطائرات الخاصة في المنطقة، تُبرز الطلب المتزايد في هذا القطاع. ولذلك، يسعدنا أن نوفر منصةً لعرض هذه السوق المزدهرة".

وبالإضافة إلى التركيز الشديد على قطاع الفخامة الفائقة، سيواصل معرض سوق السفر العربي 2026 تسليط الضوء على العلامات التجارية في قطاع الضيافة الفاخرة مثل: ماندارين أورينتال، وفنادق ومنتجعات فور سيزونز، وجميرا إنترناشيونال، وون آند أونلي، بالإضافة إلى بعض الوجهات الفاخرة الأعلى تصنيفًا في العالم، مثل جزر المالديف وموريشيوس.

ووفقًا لتقرير اتجاهات السفر الصادر عن سوق السفر العربي لعام 2025، والذي تم إعداده بالتعاون مع "توريزم إيكونوميكس"، لا يزال قطاع السفر الفاخر قويًا، حيث تتوفق فئتا السفر الفاخر والتجارب المميزة على معدلات النمو العالمية، ويشهد السفر الفاخر الإقليمي الخارجي نموًا يفوق ضعف المتوسط ​​العالمي، بينما تُظهر بيانات " توريزم إيكونوميكس" أن المسافرين من الشرق الأوسط ينفقون 50% أكثر في الرحلة الواحدة من المتوسط ​​العالمي، مما يعزز مكانة المنطقة كوجهة رئيسية ومصدر أساسي لسياحة الرفاهية عالميًا.

كما حددت شركة إكسبيريوم، المتخصصة في إدارة الوجهات الفاخرة، الاتجاهات التي تؤثر إيجابًا على هذا القطاع في تقريرها "أهم 10 اتجاهات للسفر الفاخر تُحدث تحولًا في الشرق الأوسط عام 2025"، حيث تتمثل هذه الاتجاهات في الاستدامة، والعافية، والرفاهية المُعززة بالتكنولوجيا، والتي تُعيد صياغة مفهوم الرفاهية واستهلاكها، إذ يتجه مسافرو اليوم إلى ما هو أبعد من مجرد الترف، باحثين عن رفاهية واعية هادفة، تربطهم بالوجهات والمجتمعات المحلية، وتعزز من صحتهم النفسية.

وفي هذا السياق علقت كورتيس قائلة:" لم يعد السفر الفاخر يقتصر على الفخامة فحسب، بل أصبح يُعرّف بالغرض والتواصل والتغيير الإيجابي، إذ يبحث المسافرون المميزون اليوم عن تجارب لا تقتصر على التميز والحصرية فحسب، بل تشمل أيضًا رحلات هادفة تُثري رفاهيتهم، وتعكس قيمهم، وتُعمّق ارتباطهم بالعالم من حولهم. ومع استمرار هذا التطور، يقف الشرق الأوسط في طليعة هذا التحول، مُشكّلًا عصرًا جديدًا من الفخامة يوازن بين الابتكار والأصالة والتصميم الواعي".

ومع استمرار المنطقة في الارتقاء بمعايير السفر العالمية، ستعزز الدورة الثالثة والثلاثون من سوق السفر العربي مكانة دبي كمركز للابتكار والتعاون والاستثمار في مستقبل السياحة. ومن خلال فعاليات مثل صالة ألترا لاجوري لاونج، وIBTM@ATM، وفعالية تكنولوجيا السفر في سوق السفر العربي (ATM Travel Tech) ومركز التكنولوجيا والابتكار الجديد، سيستعرض سوق السفر العربي 2026 كيف يتطور القطاع لتلبية احتياجات فئات جديدة من المسافرين، مع تعزيز الروابط بين الوجهات والمشترين والعلامات التجارية التي ترسم ملامح مستقبل السفر العالمي.

يواصل معرض سوق السفر العربي "الملتقى" في عامه الـ 33 دوره الرائد في منطقة الشرق الأوسط بصفته حدثاً عالمياً متخصصاً في قطاع السياحة والسفر في هذه المنطقة التي تشهد تغيرات مستمرة.

سوق السفر العربي جزء من أسبوع السفر العربي.

وستقام الدورة المقبلة من معرض سوق السفر العربي من 4 إلى 7 مايو 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.

يُعد IBTM في سوق السفر العربي منصةً متخصصةً لفعاليات الأعمال ضمن سوق السفر العربي (ATM)، حيث يربط مجتمع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) العالمي بقطاع الاجتماعات والفعاليات الكبرى المتنامي بسرعة في الشرق الأوسط.

يجمع هذا الحدث بين منظمي الجمعيات، ومنظمي المؤتمرات، والمشترين من الشركات، ووكالات الحوافز، والوجهات، والمواقع، وشركات إدارة الوجهات السياحية، وموردي فعاليات الأعمال المتخصصين في فعاليات عالمية المستوى. بفضل برنامج شامل لاستضافة المشترين، وشبكات تواصل مُستهدفة، ومواعيد مُجدولة مُسبقًا، ومنصة مُخصصة لفعاليات الأعمال تضم جلسات يُديرها خبراء، يُمثل IBTM في سوق السفر العربي منصةً أساسيةً لدفع عجلة الابتكار والتعاون والنمو في قطاع الاجتماعات العالمي.

يُعدّ معرض ATM Travel Tech الحدث التكنولوجي الرائد المصاحب لمعرض سوق السفر العربي (ATM)، حيث يهدف إلى عرض أحدث الابتكارات التكنولوجية التي من شأنها تغيير مستقبل صناعة السفر بحلول عام 2040.

ويشمل المعرض مركزًا متكاملًا للتكنولوجيا والابتكار يمتد على مساحة 850 مترًا مربعًا، حيث يقدم عروضًا تفاعلية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي والواقع المعزز، والروبوتات، والتقنيات المالية، والتقنيات الخضراء. كما سيجمع "منصة المستقبل" قادة التكنولوجيا على مستوى العالم ورواد الأعمال وأصحاب رؤى المستقبل لمناقشة مواضيع مثل الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية المتقدمة وأمن الإنترنت والاستدامة، بالإضافة إلى فعاليات عرض المشاريع للشركات الناشئة. انطلاقًا من القطاع الأسرع نموًا في معرض سوق السفر العربي، يُعدّ معرض ATM Travel Tech منصة ديناميكية تُسهم في تطوير مستقبل تقنيات السفر.

سيُعقد معرض سوق السفر العربي القادم في دبي خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو 2026

هو بوابة محفظة سوق السفر العالمي الجديدة عبر الإنترنت التي تم إنشاؤها للاتصال ودعم المتخصصين في صناعة السفر حول العالم. يقدم مركز الموارد أحدث الإرشادات والمعرفة لمساعدة العارضين والمشترين وغيرهم في صناعة السفر على مواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا العالمي.

تستفيد محفظة سوق السفر العالمي من شبكتها العالمية من الخبراء لإنشاء محتوى للمركز.

RX هي شركة عالمية رائدة في تنظيم الفعاليات والمعارض، حيث تستفيد من الخبرة الصناعية والبيانات والتكنولوجيا لبناء أعمال تجارية للأفراد والمجتمعات والمنظمات.

تعد RX جزءًا من RELX، المزود العالمي للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين ورجال الأعمال.

تعد مجموعة ريلكس كمزود عالمي رائد للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين والتجاريين في مختلف القطاعات والصناعات والشركات. تخدم المجموعة عملاء في أكثر من 180 دولة ولديها مكاتب في حوالي 40 دولة. ويعمل لدى الشركة حوالي أكثر من 36 ألف موظف، نصفهم تقريبًا في أمريكا الشمالية. يتم تداول أسهم شركة RELX PLC، الشركة الأم في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز الأسهم التالية: London: REL؛ أمستردام: REN ؛ نيويورك: RELX.

تضم محفظة سوق السفر العالمي (WTM) فعاليات رائدة متخصصة في أعمال الشركات في أربع قارات، بصفقات تزيد عن 7.5 مليار دولار أمريكي. ومن أبرز هذه الأحداث والفعاليات:

معرض أسبوع السفر العالمي لندن: هو الحدث الشامل لمستضيفي الفعاليات والزوار ليتمكنوا من رسم ملامح الاثني عشر شهرًا القادمة من قطاع السفر معًا. يدعم مهرجان الفعاليات صناعة السفر والسياحة العالمية من خلال تغطية الأخبار وتعزيز الاتصالات الصناعية.

معرض سوق السفر العالمي لندن: الحدث العالمي الرائد في صناعة السفر الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام ويستقطب نحو 50,000 زائر من كبار المتخصصين في قطاع السفر والسياحة ومسؤولي الحكومات ووسائل الإعلام العالمية الذين يجتمعون في "إكسل لندن" (أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات الدولية في لندن) في شهر نوفمبر من كل عام، حيث يولد المعرض صفقات وعقود تزيد قيمتها عن 3.71 مليار جنيه إسترليني في قطاع السفر.

سيقام هذا المعرض بنسخته الحية القادمة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025 في إكسل لندن

معرض سوق السفر العالمي أفريقيا: تم إطلاق هذا المعرض لأول مرة عام 2014 في كيب تاون، جنوب أفريقيا. يحضره ما يقرب من 6,000 شخص من خبراء صناعة السفر والسياحة في أفريقيا. يشكل المعرض مزيجاً من المشترين ووسائل الإعلام والمواعيد المجدولة مسبقاً والتواصل بين الزوار.

سيقام هذا المعرض في نسخته المقبلة من 9 ولغاية 11 أبريل عام 2025 في مركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات في كيب تاون.

