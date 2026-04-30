دولة الإمارات، أبوظبي: أعلنت مجموعة أدنيك، إحدى شركات مُدن، عن انضمام "إن إم دي سي جروب"، الرائدة عالمياً في مجالات الهندسة والمشتريات والإنشاءات وأعمال التجريف البحري، كشريك للتمكين في الدورة الخامسة من منصة "اصنع في الإمارات 2026"، والتيؤ.

ويُقام الحدث بتنظيم مجموعة "أدنيك"، وباستضافة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبشراكة استراتيجية مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، و"أدنوك"، وشركة العماد القابضة "لِعماد"، بحيث تلعب منصة "اصنع في الإمارات 2026" دوراً رئيسياً في تعزيز رؤية دولة الإمارات من أجل النمو الصناعي، وترسيخ المرونة الاقتصادية، ودعم التنويع الاقتصادي.

وفي إطار رعايتها ومشاركتها في نسخة العام 2026 من الحدث، ستلقي "إن إم دي سي جروب" الضوء على دورها في تطوير المنظومة الصناعية في دولة الإمارات من خلال تنفيذ مشاريع وطنية برّية وبحرية على نطاق واسع في قطاعات الطاقة والبيئة والتجارة البحرية والتطوير الحضري والسياحة.

وسيحظى زوار جناحها بفرصة الاطلاع على مشاريعها الجارية والمقبلة، وشراكاتها وعملياتها في سلسلة التوريد، وبصمتها الجليّة في برنامج القيمة المحلية المضافة في الدولة.

وبخبرة تناهز 50 عاماً ضمن سلسلة القيمة لمجالات الهندسة والمشتريات والإنشاءات، تواصل "إن إم دي سي جروب" دعمها لتوفير فرص العمل وصقل قدرات المواهب المحلية، فضلاً عن تعزيز القدرات الصناعية في دولة الإمارات، والإسهام في نموها على المدى الطويل، بدعم من استثمارات مستمرة في تقنيات عالمية المستوى وممارسات مستدامة.

ومن المتوقع أن تكون نسخة 2026 من "اصنع في الإمارات" الأكبر والأوسع في تاريخ الحدث، حيث ستغطي مساحة تزيد على 88 ألف متر مربع، بزيادة قدرها 30% مقارنة بالدورة السابقة، مع التركيز على 12 قطاعاً صناعياً استراتيجياً منها؛ التكنولوجيا الزراعية، والصناعات الدوائية، والتصنيع المتقدم، والذكاء الاصطناعي.

تفضل بزيارة منصة "اصنع في الإمارات 2026" لاستكشاف أحدث التقنيات الرائدة، والتواصل مع قادة القطاع، ورواد الصناعة، والتعرف على فرص التعاون للمساهمة في رسم ملامح مستقبل النمو الصناعي المستدام.

نبذة عن "اصنع في الإمارات":

تُعد "اصنع في الإمارات" المنصة الوطنية الرائدة لدفع نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات والتي يتم تنظيمها سنوياً. وتجمع المنصة في دورتها الخامسة، صنّاع القرار وقادة القطاع الصناعي والمستثمرين العالميين ورواد الأعمال والمبتكرين، بهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وحشد الاستثمارات، وتسريع تبني تقنيات التصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي في القطاعات ذات الأولوية.

ومنذ إطلاقها، أسهمت المنصة في تسهيل توقيع اتفاقيات شراء وتوريد بمليارات الدراهم، وساهمت في إعادة توجيه أكثر من 473 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني عبر برنامج المحتوى الوطني(ICV)، إلى جانب دعم توسّع الشركات في الأسواق العالمية من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات.

وتستضيف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منصة "اصنع في الإمارات"، وتنظمها مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات مُدن، وبالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة "أدنوك"، بما يدعم طموحات دولة الإمارات في التنويع الاقتصادي وتعزيز التنافسية الصناعية، ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" ومئوية الإمارات 2071.

نبذة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة:

تتولى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة رسم السياسات الصناعية وتعزيز التحول التكنولوجي، ودعم تنافسية القطاع الصناعي الوطني، وتطوير منظومة البنية التحتية للجودة، بما يسهم في بناء اقتصاد صناعي مستدام، حيث تمثل الصناعة العمود الفقري للاقتصاد والأمن الوطني، وتساهم في تحقيق الاستقرار والاستمرارية، وتعزيز المرونة والجاهزية والاستباقية الوطنية في مختلف الظروف.

وتأسست الوزارة في يوليو 2020 بهدف تمكين القطاع الصناعي الوطني وتسريع التحول الصناعي في الدولة، حيث تعمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية وإطلاق المبادرات الوطنية الداعمة لنمو صناعات المستقبل ومرونة الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات الصناعية.

وتعمل الوزارة على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، واستدامة سلاسل الإمداد، ودعم التحول التكنولوجي، والوصول إلى الأسواق العالمية، وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاعات ذات الأولوية، بما فيها الأغذية والأدوية والتكنولوجيا الطبية والدفاع والفضاء والطيران والاقتصاد الرقمي.

كما تعمل الوزارة على تعزيز المحتوى الوطني، ودعم ريادة الأعمال وتمكين الكوادر الإماراتية، بما يساهم في دعم تنافسية المنتجات المصنعة في الإمارات في الأسواق المحلية والدولية.

من خلال مبادرات مثل «اصنع في الإمارات»، وبرنامج المحتوى الوطني، وبرنامج التحول التكنولوجي الصناعي، تربط الوزارة المصنّعين والمستثمرين والشركات الناشئة ورواد الأعمال بفرص المشتريات وممكنات التمويل والشراكات، بما يعزز نمو الأعمال ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وخلق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس.

نبذة عن مدن:

تُعد "مُدن" شركة قابضة دولية، مقرها أبوظبي في دولة الإمارات، ومدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتتبوأ الشركة موقع الصدارة في مجال الابتكار العمراني، حيث تطوّر تصاميم وتجارب فريدة تتجاوز دائما التوقعات. وتشمل مجالات أعمالها الرئيسية العقارات، والضيافة، وإدارة الأصول، والاستثمارات، والفعاليات، والسياحة. وتهدف "مُدن" إلى تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد، عبر إرساء أسس أنماط حياة ذكية ومترابطة.

نبذة عن مجموعة أدنيك:

تُعد مجموعة أدنيك، إحدى شركات "مُدن"، من أبرز المؤسسات ذات الإرث العريق والأنشطة المتنوعة، وتشكل قوة رائدة على الساحة العالمية في مجالي سياحة الأعمال والترفيه. وتضطلع المجموعة بدور محوري في إدارة وتطوير الأصول الاستراتيجية الدولية، وتسهم في دعم النمو المستدام لاقتصاد إمارة أبوظبي.

وتضم أعمال مجموعة أدنيك قطاعات متعددة تشمل مرافق الفعاليات، وتنظيم المعارض والمؤتمرات، والأغذية والمشروبات، والخدمات، والسياحة، والإعلام. وتدير المجموعة مركز أدنيك أبوظبي، أكبر وجهة للفعاليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب مركز أدنيك العين، ومركز "بيزنس ديزاين سنتر"، ومركز "إكسيل لندن" في المملكة المتحدة.

وتتولى كابيتال للفعاليات، الذراع المختصة بإدارة الفعاليات في مجموعة أدنيك، تنظيم عدد من أبرز الفعاليات العالمية عبر قطاعات استراتيجية تشمل الدفاع والأمن، ونمط الحياة البحري، والإعلام، والأغذية والمشروبات، والتكنولوجيا. ومن خلال محفظتها المتنامية، تؤدي «كابيتال إيفنتس» دوراً رئيسياً في دعم مساعي أبوظبي لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً لسياحة الأعمال والترفيه.

ويضم قطاع الخدمات في مجموعة أدنيك شركة كابيتال 360 التي تقدم لعملائها وشركائها تجارب فعاليات متميزة. كما أطلقت المجموعة في عام 2023 خدمة كابيتال بروتوكول، التي توفر خدمات بروتوكول متخصصة لكبار الشخصيات، وتُدار ضمن قطاع الخدمات.

أما قطاع الأغذية والمشروبات في مجموعة أدنيك فيضم شركتي كابيتال للضيافة ورويال كاترينغ سيرفيسز، اللتين تقدمان خدماتهما لقطاعات متعددة تشمل الطيران، والرعاية الصحية، والدفاع، والطاقة، وقطاعي الأعمال والصناعة، إضافة إلى مرافق الفعاليات.

وتتولى سياحة 365، الذراع السياحية للمجموعة، تقديم خدمات سياحية مصممة حسب الطلب، كما تدير كابيتال هوليدايز، شركة تنظيم رحلات سريعة النمو ذات حضور عالمي يمتد عبر دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وألمانيا.

كما تُعد twofour54، إحدى الجهات الرائدة في صناعة الإعلام والسينما المستدامة في أبوظبي، جزءاً من محفظة مجموعة أدنيك المتنوعة، ما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الإبداعي للإمارة.

وحازت مجموعة أدنيك اعترافاً دولياً واسعاً بفضل التزامها بالتميّز والابتكار والاستدامة، وتوّجت ذلك بعدد من الجوائز المرموقة التي رسّخت مكانتها كشركة رائدة في القطاع.

#بياناتشركات