المبادرة تعزز تمكين الشركات الاجتماعية وترسّخ الابتكار القائم على الأثر في أبوظبي

أبوظبي: أعلنت «أثر+»، أول مركز متخصص بتسريع الأثر الاجتماعي في أبوظبي، عن فوز 15 شركة اجتماعية في «تحدي صُنّاع الأثر | منحة بقيمة مليون درهم لدعم الشركات الاجتماعية»، وذلك ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال 2026، في خطوة تعكس التزامها المتواصل بتسريع نمو المشاريع الهادفة، وتعزيز منظومة ريادة الأعمال الاجتماعية القائمة على الأثر المستدام.

وجرى الإعلان عن الفائزين خلال المهرجان، الذي يُعد منصة عالمية رائدة تجمع نخبة رواد الأعمال والمستثمرين وصنّاع القرار والمبتكرين، لبحث فرص التعاون وتطوير حلول مبتكرة تدعم مسارات التنمية المستدامة.

وتركز المبادرة على دعم المشاريع التي تقدم حلولاً مبتكرة قابلة للتوسع، وتسهم في خدمة أولويات المجتمع، حيث خضع المشاركون لعدة مراحل تقييم، وصولاً إلى مرحلة العروض التقديمية للمشاريع المتأهلة، بإشراف «أثر+» التابعة لـ هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، وبدعم من «مجرى» – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية.

وتم تنظيم المبادرة بالتعاون مع مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال، بهدف تمكين رواد الأعمال الاجتماعيين الشباب، وتوفير بيئة تفاعلية تدعم تبادل المعرفة والاستفادة من التجارب، بما يسهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز حضورهم في هذا القطاع.

وقال سعادة سالم علي الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الحاضنة والعقود الاجتماعية في هيئة المساهمات المجتمعية – معاً: "نؤمن بأن نمو الشركات الاجتماعية يشكّل ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية المجتمعية. ومن خلال «أثر+»، نعمل على تمكين رواد الأعمال الطامحين من توسيع نطاق حلولهم بما ينسجم مع أولويات المجتمع وتوجهات إمارة أبوظبي. ومن خلال توفير الأدوات والمبادرات النوعية، مثل هذه المنحة، نحرص على تحويل الابتكار إلى أثر ملموس ومستدام يعود بالنفع على مجتمع أبوظبي."

وقد تم اختيار الفائزين وفق معايير شملت الابتكار، وقابلية التوسع، والاستدامة، والأثر الاجتماعي القابل للقياس.

نبذة عن هيئة المساهمات المجتمعية – معاً

تأسست هيئة المساهمات المجتمعية – معاً في عام 2019 من قبل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وتُعد القناة الرسمية لحكومة أبوظبي لتلقي المساهمات المجتمعية عبر منصة موحدة، تهدف إلى توحيد جهود المجتمع وتعزيز ثقافة العطاء، من خلال جمع المساهمات وتوجيهها نحو الأولويات الاجتماعية، وتمكين المؤسسات الاجتماعية، وتعزيز العمل التطوعي لبناء مجتمع متماسك.

تدعم الهيئة مشاريع تعالج أولويات اجتماعية في عدة مجالات مثل: الصحة، والتعليم، والبيئة، والبنية التحتية، والخدمات الاجتماعية، بهدف بناء مجتمع نشط ومترابط من خلال ربط الأفراد والجهات المختلفة من القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني للعمل معاً لخدمة مجتمعهم.

تُوجَّه المساهمات المقدّمة إلى هيئة معاً لدعم المشاريع الاجتماعية بكل شفافية والتي يقودها شركاء رئيسيون، مما يتيح للمساهمين تعظيم أثر مساهمتهم في تحفيز التفاعل المجتمعي، وتوفير الموارد الأساسية، والبرامج، والتمويل للمنظمات في جميع أنحاء أبوظبي لتحقيق أهدافها في المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة.

