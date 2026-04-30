رأس الخيمة : تستعد هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) للمشاركة في النسخة الخامسة من معرض "اصنع في الإمارات"، الذي سيُعقد في الفترة من 4 إلى 7 مايو 2026 في مركز أدنيك أبوظبي، في خطوة لترسيخ دورها في دعم المشهد الصناعي في دولة الإمارات وجذب استثمارات نوعية.

وفي إطار هذه المشاركة، يشارك رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، في جلسة نقاشية بعنوان "المناطق الصناعية كمحركات للنمو: دعم القطاع الصناعي والاستثمار في دولة الإمارات"، حيث يستعرض الدور الذي تؤديه المناطق الاقتصادية المتكاملة في تمكين التوسع الصناعي المستدام وتعزيز ثقة المستثمرين على المدى الطويل.

كما ستشهد المناسبة توقيع اتفاقيات إيجار مع شركات من قطاعات التصنيع والصناعة، في تأكيدٍ على استمرار الطلب على إمارة رأس الخيمة كقاعدة لنمو الأعمال.

وخلال المعرض، تستعرض راكز منظومتها المتكاملة المصممة لدعم المستثمرين عبر مختلف القطاعات الصناعية، والتي تشمل بنية تحتية متطورة، وحلولاً مصممة وفق احتياجات الأعمال، وخدمات ذات قيمة مضافة تُمكّن الشركات من التأسيس والتشغيل والتوسع بكفاءة. ويضم مجتمع راكز نحو 1,000 شركة صناعية تعمل في قطاعات متنوعة مثل التعبئة والتغليف، والأغذية والمشروبات، والسيارات، والطيران، والإنشاءات، والدفاع، مما يسهم في تعزيز القاعدة الصناعية الأوسع في رأس الخيمة، والتي تضم نحو 3,400 شركة.

وتستفيد الشركات العاملة ضمن راكز من بيئة تنافسية من حيث التكلفة، حيث تنخفض تكاليف التطوير بنحو 10%، فيما تقل تكاليف التشغيل بحوالي 50% مقارنة بالمتوسط الإقليمي. كما توفر سهولة الربط عبر الموانئ والمطارات وصولاً فعالاً إلى الأسواق العالمية، إلى جانب منظومة تدعم الاستدامة وتمكّن الشركات من تحويل أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية إلى ممارسات عملية. وتُسهم منصات التواصل ومبادرات الربط بين الشركات في تعزيز فرص التعاون والنمو داخل مجتمع الأعمال.

وفي تعليقه على مشاركة راكز، قال رامي جلاد: "تعكس مشاركتنا في (اصنع في الإمارات) الدور المتنامي الذي نؤديه في تشكيل مستقبل الاقتصاد الوطني. وما نشهده اليوم هو تحول واضح نحو استثمارات طويلة الأمد قائمة على القيمة، حيث تبحث الشركات عن الاستقرار والكفاءة والقدرة على التوسع بثقة. وفي راكز، نواصل التركيز على توفير بيئة تمكّن المصنعين والجهات الصناعية من العمل بوضوح، والتوسع بشكل مستدام، والارتباط بالأسواق العالمية بسهولة."

وأضاف: "من خلال منظومتنا المتكاملة وتواصلنا المستمر مع مجتمع الأعمال، نعمل على تمكين الشركات في مختلف مراحلها من النمو والتطور، بما يتماشى مع الرؤية الصناعية لدولة الإمارات والتزامنا المستمر بدعم مبادرات مثل (مشروع 300 مليار)."

ومع مواصلة راكز تعزيز حضورها في المنصات الوطنية، تؤكد مشاركتها في "اصنع في الإمارات 2026" التزامها باستقطاب الاستثمارات عالية الجودة، ودعم النمو الصناعي، وتمكين المصنعين المحليين من التوسع إقليمياً وعالمياً.

تدعو راكز العاملين في القطاع الصناعي للتواصل مع فريقها خلال معرض "اصنع في الإمارات" من 4 إلى 7 مايو، في الجناح 7-EN22 في القاعة 7 بمركز أدنيك أبوظبي.

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 40 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

#بياناتشركات