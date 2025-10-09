الدوحة، قطر، أعلنت مبادرة "بالعربي"، التابعة لمؤسسة قطر، عن فتح باب الترشّح للنسخة الثانية من ملتقاها السنوي في الدوحة، الذي من المقرر أن يُعقد في 2026، بعدما بات منصة رائدة لعرض الأفكار الريادية والمبتكرة.

يشكّل مُلتقى "بالعربي" أكبر الفعاليات التي تنظمها المبادرة، ويتيح للمشاركين فرصةً لتقديم أفكار ورؤى جديدة ترتكز على الثقافة والابتكار، بما يعكس طموحات المجتمعات الناطقة بالعربية ويربط الابتكار بالإرث الحضاري لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا. كما يشمل مُلتقى "بالعربي" جلسات حوارية وورش ومساحات مخصصة للشركاء والمتحدثين، ويوفر فضاءً مفتوحًا لتبادل المعرفة وتعزيز التواصل الثقافي والإبداعي.

يُمكن للراغبين في الترشح كمتحدثين في مُلتقى "بالعربي" 2026 في الدوحة تعبئة الاستمارة الإلكترونية، مرفقة بسيرة ذاتية مختصرة وملخص للفكرة المقترحة، وتقديمها عبر الموقع الإلكتروني https://bilaraby.qa/ar، على أن تحمل الأفكار المقترحة قيّمة معرفية أو ابتكارية قادرة على إلهام المجتمع. علمًا بأن الموعد النهائي لتسلّم الترشيحات هو 6 نوفمبر 2025.

يحظى متحدثو "بالعربي" بفرص نوعية تشمل عرض أفكارهم على نطاق واسع، والمشاركة في فعاليات إقليمية، إلى جانب الاستفادة من برامج التدريب على الخطابة، وبناء شبكات تعاون مع مؤسسات داعمة للأفكار الإبداعية، والانضمام إلى مجتمع "بالعربي" المتنامي.

كما تفتح "بالعربي" المجال أمام المؤسسات والشركات للانضمام إلى قائمة الشركاء والرعاة، بما يتيح لهم الإسهام في دعم الملتقى وتوسيع أثره المجتمعي والثقافي، والوصول إلى جمهور واسع من المهتمين بالابتكار والريادة الفكرية والاجتماعية.

حظيت النسخة الأولى بمشاركة فاعلة من مؤسسات ثقافية وتعليمية بارزة عبر ورش عمل وجلسات حوارية ومساحات تفاعلية، من بينها مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، ومركز "مناظرات قطر"، الذي أسسته مؤسسة قطر، ومبادرة "قطر تقرأ" من مكتبة قطر الوطنية، ومؤسسة قطر الدولية، وإذاعة "صوت"، و"الديوان"، ومشروع "فنار" التابع لجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، و"منتدى الشرق"، و"عربي كويست"، ومجموعة "سرد"، و"الجزيرة 360".

وفي هذا السياق، أكد هابس حويل، مدير الشراكات الحكومية في مكتب الرئيس التنفيذي بمؤسسة قطر، أن مُلتقى "بالعربي" هو امتداد لدور مؤسسة قطر الرائد في إطلاق المبادرات التي ترتقي بأفكار المجتمعات الناطقة بالعربية، ويتوافق مع رسالتها في تمكين الأفراد وإطلاق طاقاتهم عبر التعليم والابتكار.

وأضاف: "أثبتت النسخة الافتتاحية من مبادرة "بالعربي" أن الاستثمار في منصات الحوار الثقافي يتيح فرصًا للتواصل العابر للحدود، ويمنح الأفكار المبدعة فرصة للنمو والتأثير. ونحن اليوم نواكب التحضيرات لدورة 2026 بإيمان راسخ بأن هذا الملتقى سيكون محطة أكبر وأكثر شمولًا، يلتقي فيها المبتكرون والداعمون لبناء شراكات جديدة وتقديم حلول مستدامة تخدم مجتمعاتنا".

من جهته، قال هشام نورين، المدير التنفيذي للمبادرات والبرامج الاستراتيجية بمؤسسة قطر: "يمثل ملتقى "بالعربي" مساحة رحبة للأفكار التي تتجاوز المألوف وتمنح الأجيال الجديدة من المبدعين منصة للتعبير بلغتهم الأم. ما لمسناه في النسخة الأولى كان دليلًا على أن مجتمعنا يتوق لمثل هذه المنابر، حيث شهدنا أفكارًا جريئة ألهمت الشباب وأثرت النقاش المجتمعي. وفي دورة 2026، نطمح إلى توسيع هذا الأثر من خلال تسليط الضوء على رؤى مبتكرة تربط بين الابتكار والإرث الثقافي، وتفتح آفاقًا جديدة للاستدامة".

حقّقت النسخة الأولى نجاحًا لافتًا، حيث استقبلت المبادرة 700 فكرة من مختلف الدول العربية، وجرى اختيار نخبة من المتحدثين من أصحاب المبادرات الرائدة. وجمعت أكثر من 800 مشارك، ووفّرت فضاءً واسعًا لتبادل القصص الملهمة والتجارب المتنوعة، التي تعكس ثراء التجربة العربية المعاصرة، إذ ركّزت جلساتها وأنشطتها التفاعلية على استشراف آفاق جديدة للتواصل الثقافي والفكري بين مختلف المجتمعات العربية.

وعلى مدار يومين، شارك الحضور في أنشطة تفاعلية شملت منصات للحوار، ومساحات للسرد الحيّ، وعروضًا لمبادرات علمية وفنية، وقد عكس الحضور المتنوع من أنحاء العالم العربي جوهر القمّة، بما أتاح فرصة فريدة لتبادل الرؤى وتعزيز الحضور العربي في المشهد المعرفي العالمي.

للمزيد حول مبادرة "بالعربي" التابعة لمؤسسة قطر، يرجى زيارة الرابط: https://bilaraby.qa/ar.

عن مبادرة "بالعربي":

"بالعربي" هي مبادرة ثقافية رائدة أطلقتها مؤسسة قطر عام 2024، لتحفيز الأفكار والإبداع باللغة العربية.

تُعد "بالعربي" امتدادًا لمساعي مؤسسة قطر المستمرة لدعم الثقافة والابتكار وتعزيز أصوات الناطقين بلغة الضاد؛ إذ تهيئ بيئة شاملة تغذي شغف العقول، وتشجّع التعاون، وتلهم كل مبدع للتعبير بلغته عن رؤيته لمستقبل أفضل، بما يسهم في التنمية المعرفية والاجتماعية.

تحت شعار "للأفكار صوتٌ وصدى"، تحتفي المبادرة بقصص الناطقين باللغة العربية وإبداعاتهم، وتسلّط الضوء على التنوّع والثراء الثقافي الذي يكتنزه عالمنا العربي. كما توفر المبادرة منصة رقمية تهدف إلى تعزيز الحوار البنّاء وتبادل المعرفة.

يُعد "مُلتقى بالعربي" الحدث الأكبر الذي تنظمه المبادرة سنويًا في الدوحة، ضمن سلسلة من الفعاليات الإقليمية الرامية لنشر الأفكار المُلهمة. يتضّمن "مُلتقى بالعربي" ورش عمل وجلسات حوارية، إلى جانب مساحات تفاعلية مخصصة للشركاء والمتحدثين.

"بالعربي" هي منصّة مفتوحة للجميع لمشاركة أفكارهم وحلولهم المُبتكرة التي تسهم في تشكيل مستقبل الابتكار.

مؤسسة قطر: ثلاثون عامًا من إطلاق قدرات الإنسان

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هي مؤسسة غير ربحية تدعم استدامة التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية في دولة قطر منذ ثلاثين عامًا، وذلك من خلال الكيانات والمراكز التابعة لها ومبادراتها وبرامجها التي تتمحور حول التعليم، والعلوم والبحوث وتنمية المجتمع.

تأسست مؤسسة قطر عام 1995 بناءً على رؤية حكيمة تشاركها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، تهدف إلى توفير تعليم نوعي للجميع في قطر.

تطورت هذه الرؤية على مدار العقود الثلاثة الماضية، لتُصبح منظومة متكاملة وفريدة من نوعها على مستوى العالم، تتيح فرص التعلّم مدى الحياة، وتُعزز مسيرة الابتكار، وتُمكّن الأفراد من الإسهام في إحداث التغيير الإيجابي بشكل فاعل في مجتمعاتهم.

تتميز منظومة مؤسسة قطر بتنوعها وتكاملها من خلال التعليم النوعي الذي تقدّمه عبر كافة المراحل التعليمية، بدءًا من الروضة وصولًا إلى ما بعد الدكتوراه، ومراكز البحوث والابتكار والسياسات التي تعمل على ابتكار الحلول لأبرز التحديات المعاصرة، فضلًا عن المرافق المجتمعية التي توفر مصادر المعرفة لمختلف الفئات العمرية، وتشجيعهم على تبني أنماط حياة صحية، وتوسيع آفاق التعلّم لديهم في بيئة مفتوحة وجاذبة تحتضنها المدينة التعليمية الممتدة على مساحة 12 كيلومترًا بالدوحة، قطر.

تُركّز مؤسسة قطر في مساعيها على خمسة محاور رئيسة: التعليم التقدّمي، والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية الدقيقة، والتقدّم الاجتماعي، مع التزامها المستمرّ منذ ثلاثين عامًا بالاستثمار في قطر وشعبها من أجل بناء عالم أفضل للجميع.

للاطلاع على مبادرات مؤسسة قطر وبرامجها، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني https://www.qf.org.qa

