دبي، الإمارات العربية المتحدة، تستعد إمارة دبي لاحتضان الدورة الثالثة من المعرض الدولي لصناعة الزجاج (IGMS 2026) خلال الفترة من 13 إلى 15 أبريل 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يوفّر الحدث منصة متخصصة تعكس المكانة المتنامية لدبي كمركز إقليمي وعالمي لصناعات البناء والواجهات المتقدمة.

ويُعد المعرض الدولي لصناعة الزجاج (IGMS 2026) الحدث الأبرز من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ يُخصص بالكامل لاستعراض صناعة الزجاج بكافة مراحلها، من المواد الخام وأهمها الرمال السيليكية، وصولاً إلى المنتجات النهائية عالية التقنية، مرورًا بتقنيات المعالجة والتقطيع والتشطيب.

ويأتي تنظيم هذا الحدث في وقت تشهد فيه صناعة الزجاج طفرة نوعية في المنطقة، مدفوعة بالتوسع العمراني، والمشاريع العقارية العملاقة، وتزايد الطلب على حلول مستدامة وذكية في التصميم والإنشاء ويعزز من أهمية الحدث تركيز الحكومات الإقليمية على المعايير البيئية والمباني الخضراء، ما يرفع الطلب على زجاج موفر للطاقة ومعزول حراريًا وصوتيًا.

تُعد دبي من أبرز المراكز التجارية المتخصصة في صناعة الزجاج على مستوى المنطقة، حيث تستفيد من توفر المواد الخام في العالم العربي، إلى جانب بنيتها التحتية اللوجستية المتقدمة التي تُمكّنها من الوصول السريع والفعال إلى الأسواق العالمية. فيما يعزّز موقع الدولة الاستراتيجي مكانتها كمركز عالمي لتداول الرمال الصناعية عالية النقاء، وتوريدها للأسواق الإقليمية والدولية. والتي تُعد عنصرًا أساسيًا في تصنيع الزجاج الشفاف والمسطح والزجاج المعماري المستخدم في المشاريع الحديثة والمباني الذكية. ويشهد سوق الرمال السيليكية في الإمارات نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بالطلب المتزايد من قطاعات البناء والتشييد وتصنيع الزجاج.

ومن المتوقع أن يشهد المعرض مشاركة أكثر من 150 شركة دولية متخصصة، واستقطاب نحو 17,000 زائر من المهنيين والمشترين وصناع القرار من مختلف دول العالم، في وقت يُشكّل فيه المعرض فرصة استراتيجية لعقد شراكات جديدة، وتوسيع الحضور التجاري في الأسواق الناشئة بأفريقيا وآسيا.

وتضم أجندة الحدث تنظيم مجموعة من الفعاليات تشمل مؤتمرًا متخصصًا يناقش مستقبل الصناعة في ظل التحول الرقمي، إضافة إلى جلسات نقاش رفيعة المستوى، وجوائز تكريمية لأفضل الابتكارات في قطاع الزجاج، فضلًا عن تنظيم لقاءات عمل ثنائية بين المصنعين والمشترين المحتملين.

في إطار اتفاقية التكامل الصناعي بين كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر والبحرين، يهدف البرنامج الوطني الإقليمي، وهو أحد السمات البارزة للمعرض الدولي لمنتجات للزجاج، إلى تزويد الدول المشاركة بمزايا خاصة لمساعدتها على الترويج لنفسها بشكل أفضل أمام أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين في صناعة الزجاج.

تشير التقديرات إلى أن سوق الرمال السيليكية في الإمارات يشهد نموًا سنويًّا أكثر من 5 %، مع توسع متواصل في إنتاج زجاج العبوات والزجاج المعماري. وتؤكد أرقام 2025 أن حجم سوق زجاج العبوات وصل إلى أكثر من 336 كيلوتن، فيما يتوقع بلوغ سوق الواجهات الزجاجية المعمارية 1.8 مليار بحلول 2027.

ويستمر سوق الزجاج المسطح في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالارتفاع بثبات، حيث بلغ 8.5 مليار دولار عام 2023 ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 15 مليار بحلول 2031. كما بلغ حجم سوق الرمال السيليكية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، نحو 426 مليون دولار في عام 2024، مع توقعات بنموه إلى 776.5 مليون دولار بحلول 2033 (معدل نمو سنوي مركّب 6.55%).

ويُشكل IGMS 2026 محطة محورية للشركات التي تسعى إلى التوسع في المنطقة، حيث يجمع تحت سقف واحد المصنعين والموردين والمطورين والمهندسين والمعماريين والمستثمرين، بالإضافة إلى الجهات الحكومية والمشغلين الرئيسيين للمشاريع الكبرى قيد الإنشاء.

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