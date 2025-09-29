المنامة: أعلن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة اليوم عن انضمام غرفة التجارة الأمريكية في البحرين، كشريك للمنتدى في نسخته الرابعة القادمة، المقرر إقامتها في 27-28 يناير 2026 في فندق فورسيزونز بمملكة البحرين. وسيُعقد المنتدى مجدداً بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة، المبعوث الخاص لشؤون المناخ، وبدعم من المجلس الأعلى للبيئة.

يركز المنتدى في نسخته الرابعة على ”تعزيز التوافق والابتكار والتنفيذ من أجل التحول في مجالي الطاقة والمناخ”. ومن المقرر أن يجمع أكثر من 400 من قادة الأعمال الإقليميين وصانعي القرار وخبراء الاستدامة على مدار يومين. وسيتضمن البرنامج كلمات رئيسية رفيعة المستوى، ومناقشات جماعية، وورش عمل متخصصة تهدف إلى توفير رؤى قابلة للتنفيذ، وتعزيز استراتيجيات التعاون لدفع العمل المناخي، وتقوية مرونة الطاقة، وتسريع وتيرة الاستدامة في جميع أنحاء المنطقة.

ويأتي تسليط الضوء على التعاون المتجدد بين غرفة التجارة الأمريكية في البحرين والمنتدى ليؤكد الدور المحوري للغرفة في تعزيز مكانة البحرين كمركز رائد للابتكار الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى دعمها لتوسيع الروابط التجارية الإقليمية والدولية من خلال شراكات استراتيجية كهذه.

وتعليقًا على الشراكة، قال السيد قيس حاتم الزعبي، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في البحرين:

"إننا في غرفة التجارة الأمريكية في البحرين نؤمن بأن الاستدامة والنمو الاقتصادي يسيران جنبًا إلى جنب، وأن استمرار شراكتنا مع المنتدى يعكس التزامنا بخلق فرص للشركات لتكون في طليعة دفع العمل المناخي المؤثر". وأضاف الزعبي: "يُعد المنتدى منصة فاعلة تتيح لنا تعزيز الروابط الحيوية وتحقيق التقدم الملموس الذي يعود بالنفع على المنطقة بأسرها".

من جهتها، قالت السيدة ليلا دانيش، المدير التنفيذي لشركة "فين مارك كوميونكيشنس" المؤسس والمنظم للمنتدى:

"يسعدنا استمرار شراكتنا مع غرفة التجارة الأمريكية في البحرين كشريك للمنتدى ، وهو ما يعكس التوافق الطبيعي بين أهدافنا المشتركة. إن دور الغرفة في تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال في المملكة وأصحاب المصلحة العالميين يجعلها شريكًا طبيعيًا للمنتدى". وأضافت دانيش: "إن دعم غرفة التجارة الأمريكية في البحرين يرسّخ من مكانة منصتنا، بما يمكّننا من تعزيز الوعي والتقدم في مجالات الاستدامة والعمل المناخي عبر المنطقة".

ومع استمرار المنتدى في النمو، يعتز منتدى الشرق الأوسط للاستدامة بدعم شركائه من القطاعين العام والخاص، الذين يتشاركون رسالته في دفع العمل المناخي والتنمية المستدامة في المنطقة. ويعكس الدور المستمر لغرفة التجارة الأمريكية في البحرين كشريك للمنتدى التزامها بتعزيز التفاعل البنّاء بين مجتمع الأعمال في البحرين وأصحاب المصلحة العالميين. ومن خلال شراكات كهذه، يواصل المنتدى ترسيخ مكانته كمنصة فعّالة للتعاون والابتكار والاستثمار نحو مستقبل أكثر استدامة.

نبذة عن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة

يعتبر منتدى الشرق الأوسط للاستدامة منصة إقليمية لتعزيز الوعي وقيادة الجهود المناخية على مستوى القطاع الخاص، حيث يعد تبني حلول خفض الانبعاثات الكربونية وغيرها من تطبيقات طبيعية عنصرا مهما في مواكبة طموحات الاستدامة والحياد الكربوني الصفري لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. يستضيف المنتدى سنويا مؤتمرا مدته يومان (النسخة القادمة في يناير 2025) مع تنظيم عدة ورش عمل متخصصة وحوارات رفيعة المستوى، إضافة الى سلسلة من الطاولات المستديرة تقام في عدة مدن على مستوى المنطقة لمناقشة موضوعات مهمة لتعزيز خطى خفض الانبعاثات الكربونية والتنمية المستدامة في اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

