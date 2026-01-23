يعرض أحدث تصاميم الذهب والألماس والمجوهرات المصنّعة واللؤلؤ والأحجار الكريمة والساعات الفاخرة

سعادة سيف محمد المدفع: نحرص على توسيع نطاق المشاركة الدولية وجذب علامات تجارية عالمية جديدة وتعزيز مشاركة المصممين الإماراتيين

يستعد مركز إكسبو الشارقة لإطلاق النسخة السابعة من "معرض جواهر الإمارات 2026" الذي ينظمه المركز خلال الفترة من 28 يناير حتى 1 فبراير، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبمشاركة أكثر من 180 من أبرز صانعي المجوهرات في الدولة وأكثر من 500 علامة تجارية، إلى جانب نخبة من المصممين العالميين، في حدث يواصل مسيرة نموه المستمرة، ويمثل أكبر منصة محلية للذهب والمجوهرات تجمع عارضين من المنطقة والعالم.

ويشهد المعرض هذا العام قفزة نوعية في مساحته التي تصل إلى 12,000 متر مربع، حيث يستقطب مشاركات من الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، ويعرض أحدث التصاميم من الذهب، والألماس، والمجوهرات المصنّعة، واللؤلؤ، والأحجار الكريمة والساعات الفاخرة.

ويستقطب المعرض طوال خمسة أيام نخبة المصممين وعشاق المجوهرات وكبار المشترين وشخصيات بارزة، حيث يضم أجنحة متنوعة تعكس زخم صناعة المجوهرات من دول مثل قطر، السعودية، لبنان، سنغافورة، تايلاند، روسيا، تركيا، باكستان، الهند، وإيطاليا وغيرها، فضلاً عن عارضين من الإمارات وجناح خاص يبرز إبداعات المصممين الإماراتيين الذين أثبتوا حضورهم بفاعلية في هذا المجال.

منصة استراتيجية لدعم صناعة الذهب والمجوهرات

وأكد سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن النجاح اللافت الذي حققته الدورات السابقة من المعرض من حيث المشاركات الواسعة للعارضين والإقبال الكبير من الزوار وتنامي قيمة المشتريات يعكس الثقة المتزايدة بالمعرض ويشكل دافعاً مستمراً لتطوير الخدمات وتقديم برامج مبتكرة، مشيراً إلى أن المعرض يمثل منصة استراتيجية لدعم قطاع الذهب والمجوهرات في الدولة وأداة فاعلة لتعزيز مكانة الشارقة كمحور إقليمي ودولي لهذه الصناعة.

وأضاف سعادة سيف محمد المدفع أن المركز يحرص على توسيع نطاق المشاركة الدولية وجذب علامات تجارية عالمية جديدة وتعزيز مشاركة المصممين الإماراتيين، مشيراً إلى أن توقيت المعرض في بداية العام يعزز جاذبيته التجارية، لا سيما مع ارتفاع بريق الذهب والطلب المتزايد عليه في الإمارات، مما يمثل حافزاً قوياً للشركات للمشاركة والاستفادة من هذا الزخم.

فرص فريدة للمصممين والشركات

ويعد المعرض فرصة فريدة للمشاركين لاستعراض أحدث إبداعاتهم والوصول إلى جمهور متنوع ومحترف، حيث يتيح لهم الاستفادة من حملات تسويقية قوية وتغطية تمتد طوال أيام المعرض، إلى جانب مزايا تنظيمية تشمل أسعاراً تنافسية لمساحات العرض ومرونة في تصميم الأجنحة وخيارات متعددة لبنائها، مما يوفر بيئة مثالية تجمع بين الابتكار والتراث وتتيح للمصممين والشركات المحلية والعالمية توسيع نطاق أعمالهم.

إطلاق حصري لأول مرة لجناح الفخامة " Luxury Pavilion"

ولأول مرة في تاريخ المعرض، يشهد الحدث إطلاق جناح الفخامة الفاخر "Luxury Pavilion"، وهي مساحة حصرية مخصصة لأرقى دور المجوهرات والتصاميم الاستثنائية، تضم نخبة من العلامات العالمية الفاخرة مثل Yoko London وMintage Luxury Jewellery وZari Jewellery وIl Bernardo وLa Roche وTohodo Japan، مما يمنح الزوار تجربة فريدة للاطلاع على أحدث إبداعات عالم المجوهرات الراقية واقتناء قطع استثنائية.

ويقدم المعرض لزواره فرص شراء مربحة وصفقات مميزة، إلى جانب باقة من الفعاليات التفاعلية المتنوعة والجوائز الكبرى ومسابقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجوائز متنوعة إضافية، مما يجعله وجهة رئيسية لعشاق الأناقة ومنصة لاكتشاف أحدث صيحات المجوهرات، وتمثل هذه العناصر ميزة تنافسية إضافية وعاملاً رئيسياً في استقطاب المقيمين والزوار.

معرض لآلئ الشارقة ضمن فعاليات الحدث

وضمن فعاليات النسخة السابعة من معرض جواهر الإمارات تُقام النسخة الثانية من "معرض لآلئ الشارقة" الذي تنظمه شركة لآلئ السويدي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبشراكة استراتيجية مع المعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة (GIA)، ويهدف المعرض إلى إحياء التراث البحري الإماراتي وإبراز قيمة اللؤلؤ الطبيعي ودعم وتنمية قطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات وتعزيز مكانة الشارقة كمركز إقليمي ودولي في هذا القطاع.

ويشتمل المعرض على فعاليات تراثية ومجموعة من الورش بينها ورشة لصياغة اللؤلؤ باستخدام معدات وأدوات تقليدية قديمة، ومجلساً تراثياً لتجارة اللؤلؤ لعرض أدوات تجارة اللؤلؤ القديمة مع شرح أساليب البيع والشراء التقليدية وإتاحة شراء اللؤلؤ الطبيعي، كما يتضمن المعرض أمسيات وجلسات متنوعة، إلى جانب مسابقات للجمهور وجوائز قيّمة بهدف تعزيز التفاعل المجتمعي وتقديم تجربة متكاملة تجمع بين التراث والمعرفة والترفيه.

نمو متواصل وتوسع مستمر

يشار إلى أن معرض جواهر الإمارات يشهد منذ انطلاقته في عام 2020 نمواً ملحوظاً في عدد العارضين والزوار وتوسعاً في المساحة المشغولة وتنوعاً أكبر في المعروضات وإضافات نوعية في القيمة والفعاليات الجاذبة، حيث يواصل توسعه لجذب أسماء عالمية مرموقة ليعكس مدى الثقة المتزايدة بالحدث.

ويفتح المعرض أبوابه مجاناً للزوار من الساعة 1 ظهراً وحتى 10 مساءً من الأربعاء إلى السبت، ومن الساعة 3 عصراً إلى 10 مساءً يوم الجمعة، كما تتوفر مواقف مجانية للسيارات لتسهيل تجربة الزوار وتلبية تطلعات عشّاق المجوهرات والأناقة في المنطقة.

