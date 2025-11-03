المهندس المعماري سيموني ميكيلي يبتكر جناحاً يحتفي بالإبداع المعاصر والحرفية الإيطالية الراقية

دبي، الإمارات العربية المتحدة – تستعد إيطاليا لتسجيل حضور متميز في معرض «داون تاون ديزاين 2025»، الذي يُقام في حي دبي للتصميم (d3) خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر، تحت شعار «دبي تلتقي بالتصميم الإيطالي».

يقدّم الجناح الإيطالي، من تصميم المعماري الإيطالي الشهير سيموني ميكيلي (Simone Micheli)، تجربة غامرة تجمع بين الابتكار، والإبداع، والحرفية، والتراث الفني الذي يميز علامة صُنع في إيطاليا، بمشاركة أكثر من 22دار تصميم إيطالية رائدة.

نمو متسارع في صادرات الأثاث والإضاءة الإيطالية إلى الإمارات

يشهد قطاع منتجات التصميم الإيطالية نمواً مستمراً في دولة الإمارات، حيث بلغت صادرات الأثاث والإضاءة الإيطالية نحو 360 مليون يورو في عام 2024، بزيادة قدرها 22.3% مقارنة بالعام السابق، ما يمثل 10.1% من إجمالي السوق الإماراتية من حيث القيمة.



وفي الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، بلغت صادرات القطاع 200.4 مليون يورو، بزيادة 2.5% على أساس سنوي، مستحوذة على 10.5% من السوق الإماراتية.



وتؤكد هذه الأرقام تنامي الطلب على التصميم الإيطالي الذي يجمع بين الجمال، والحرفية الدقيقة، والاستدامة.

منصة للتواصل والإبداع المشترك

لا يقتصر الجناح الإيطالي على كونه معرضاً تقليدياً، بل يُعد منصة تفاعلية للحوار والتعاون المهني، تستضيف جلسات نقاشية وفعاليات تواصل ومبادرات مطابقة أعمال تجمع بين المصنعين الإيطاليين والمعماريين والمصممين والمطورين والمشترين من مختلف أنحاء الخليج.

ومن أبرز فعاليات الجناح حلقة نقاشية بمشاركة خبراء من إيطاليا والمنطقة حول مستقبل التصميم العالمي وكيفية استمرار الإبداع الإيطالي في تحقيق التوازن بين الابتكار، والقيم الثقافية، والاستدامة.

جناح يجسّد التوازن بين الحداثة والتقاليد

يقدم الجناح الإيطالي تجربة فنية وحسية تجمع بين الأصالة والحداثة، حيث تتكامل الإضاءة والأشكال والمواد لتجسّد الجمال الوظيفي والروح الإيطالية.

ويتيح للزوار استكشاف مجموعات من الأثاث، والرخام، والزجاج، والإضاءة، وتصميم المساحات الخارجية، إضافة إلى عروض حيّة تجسد الحرفية الإيطالية المبتكرة باستخدام مواد مستدامة وتقنيات تقليدية أعيد توظيفها بروح معاصرة.

تصريحات رسمية

قال لورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى دولة الإمارات:"يحتفي معرض داون تاون ديزاين بالحوار المتواصل بين إيطاليا والإمارات، دولتان يجمعهما الشغف بالجمال والابتكار والتنمية المستدامة. يجسد التصميم الإيطالي ثقافة العيش الراقي، والحرفية الدقيقة، وروح الإبداع. ومن خلال هذا الجناح، نؤكد عمق العلاقات الثقافية والتجارية الملهمة بين بلدينا."

وأضاف فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي لدى دولة الإمارات:"يعكس الجناح الإيطالي التزامنا بالتميز والابتكار في التصميم. ومع بلوغ صادرات الأثاث الإيطالي 200 مليون يورو خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، أي ما يعادل أكثر من 10.5% من سوق التصميم الفاخر في الإمارات، يُعد معرض داون تاون ديزاين المنصة المثالية لتعزيز التعاونات التي تجمع بين الإبداع، والاستدامة، والتكنولوجيا الحديثة. وقد صُمم الجناح برؤية سيموني ميكيلي ليوازن بين التراث والحداثة، وليكون مساحة تولد فيها فرص جديدة وشراكات مستقبلية تشكّل ملامح التصميم في المنطقة."

التصميم الإيطالي يرسم ملامح الفخامة في الإمارات

يُبرز الجناح الإيطالي التأثير العميق للتصميم الإيطالي في المشهد الإماراتي الفاخر – من الفلل الراقية إلى الفنادق والمشروعات التجارية المتميزة – مؤكداً على الأناقة والحرفية والاستدامة التي تميز صُنع في إيطاليا.

-انتهى-

