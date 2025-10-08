أبوظبي: أعلن بنك أبوظبي الأول، البنك العالمي لدولة الإمارات وأكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وإحدى أكبر المؤسسات المالية وأكثرها أماناً في العالم، عن تكريمه على مساهماته الرائدة في التوطين وتطوير الكفاءات الوطنية، ضمن "جائزة نافس 2025"، التي نظمها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.

وتحتفي "جائزة نافس" بالمواطنين الإماراتيين المتميزين، ومنشآت القطاع الخاص التي تقدّم مساهمات رائدة لدعم مستهدفات التوطين في الدولة. وتأتي الجائزة في إطار برنامج "نافس"، الذي أُطلق ضمن "مشاريع الخمسين" في عام 2021، بهدف تكريم الجهات التي تؤدّي دوراً مهماً في تعزيز كفاءة الكوادر الوطنية، ودعم التنويع الاقتصادي المستدام، بما يتماشى مع "رؤية الإمارات 2031".

وقد حصد بنك أبوظبي الأول، خلال الحفل الذي أقيم في 8 أكتوبر 2025:

المركز الأول لتجاوزه مستهدفات التوطين الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ضمن فئة البنوك.

الفئة الماسية للجهود الاستثنائية في تعزيز المبادرات الاستراتيجية لتوظيف الكوادر الوطنية.

ويعكس هذا التكريم الالتزام الاستراتيجي لبنك أبوظبي الأول، ببناء قوة عاملة إماراتية، مهيّأة للمستقبل، من خلال استراتيجية توطين فعّالة، وتركيزه المستمر على دعم وتطوير الكفاءات. كما تسلّط الضوء على نجاح البنك في تحقيق وتجاوز المستهدفات الوطنية للتوطين، وتوفير فرص تولي المناصب القيادية للمواطنين، وتعزيز التطوير المهني المستمر من خلال برامج التدريب والتمكين والإرشاد الممنهجة. وتم تسليم الجوائز خلال احتفال مميز أُقيم في قصر الوطن المرموق بأبوظبي بحضور كبار المسؤولين الحكوميين، وقادة القطاع الخاص، وممثلين عن مختلف القطاعات.

وفي تعليقها على هذا التكريم، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "تمكين الكفاءات الإماراتية ليس مجرد أولوية استراتيجية لبنك أبوظبي الأول، بل هو مسؤولية وطنية وركيزة أساسية في رؤيتنا للنمو المستدام والريادة. ويعكس هذا التكريم من مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية التزامنا ببناء كفاءات وطنية على مستوى عالمي، قادرة على تعزيز الابتكار والمساهمة في رسم مستقبل القطاع المصرفي، ودعم التحول الاقتصادي في دولة الإمارات. سنواصل التزامنا بتمكين الإماراتيين في مجالات القيادة والابتكار والتفوّق محلياً وعالمياً، بما يعكس طموح الدولة وإمكاناتها الواعدة".

الالتزام بتطوير الكفاءات الوطنية ودعم النمو المستدام

يؤكد حصول بنك أبوظبي الأول على الجائزة الأولى خلال حفل جائزة نافس 2025، التزام البنك الراسخ والمستمر بالتوطين باعتباره أولوية استراتيجية. ويواصل البنك ريادته في تطوير الكفاءات الوطنية، حيث يشغل المواطنون الإماراتيون اليوم، نسبة 47% من المناصب الأساسية في البنك. كما أن أكثر من 40% من المناصب المهمة في المجموعة و92% من مديري الفروع في مختلف أنحاء الدولة، هم من المواطنين الإماراتيين. كما حقق البنك أعلى نسبة تسجيل للإماراتيين في برامج التدريب، مع تمثيل قوي للمرأة الإماراتية في الأدوار القيادية، وتوظيف واسع في مجالات ناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والإدارة الرقمية. وتمتدّ جهود البنك في التوطين لتشمل توظيف الإماراتيين في المناطق ذات الفرص الوظيفية المحدودة، مثل العين، والفجيرة، ورأس الخيمة، دعماً للتنمية الوطنية المتوازنة، والشمول الاقتصادي. وتعكس هذه الجهود استراتيجية توطين شاملة، تهدف إلى بناء مهارات المستقبل، وتعزيز القدرات القيادية، وتحقيق التكافؤ بين الجنسين، ودعم النمو الوطني الشامل.

وتشمل استراتيجية التوطين في بنك أبوظبي الأول، استقطاب الكفاءات الوطنية عبر منصة "نافس"، والمشاركة في معارض التوظيف، وتقديم دعم الرواتب للمواطنين، بالإضافة إلى المشاركة في برنامج "قيادات نافس". كما تم تصميم مجموعة من المبادرات التطويرية، تشمل برامج التأهيل والتدريب عند الانضمام، ومسارات التطوير القيادي، وفرص عمل في مواقع استراتيجية، بهدف تمكين الكوادر الوطنية في جميع مجالات العمل.

