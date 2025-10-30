لندن: تُشارك شركة الدرعية في معرض سوق السفر العالمي (2025WTM London )، الذي ينطلق في العاصمة البريطانية خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر، ضمن جهودها للتعريف بالدرعية كوجهة سياحية عالمية، وإبراز مكانتها التاريخية والثقافية، واستعراض مشاريعها التطويرية وفرصها الاستثمارية، وذلك بالتعاون مع عدد من أبرز شركاء السفر والسياحة حول العالم، في خطوة تعكس مكانة الدرعية البارزة على خارطة السياحة العالمية.

كما تُعزّز شركة الدرعية حضورها في العاصمة البريطانية من خلال مشاركتها للعام الثالث على التوالي في التجربة الغامرة للتعرف على الدرعية ""Outernet London، والتي تُقام خلال الفترة من 1 إلى 6 نوفمبر بالقرب من محطة توتنهام كورت رود، بعد أن سجلت تفاعلًا واسعًا في النسختين السابقتين، بزيارة نحو 3 ملايين زائرًا. وتعمل الدرعية في نسخة هذا العام على إبراز المعالم السياحية والفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى عروض ثقافية متنوعة تشمل: الفنون الشعبية، والقهوة السعودية، والخط العربي، وتجارب رقمية تُجسّد ملامح المخطط الرئيسي لمشروع الدرعية.

وتعقيبًا على مشاركة الدرعية في معرض السفر العالمي، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية السيد جيري إنزيريلو: "تُمثّل الدرعية أكثر من مجرد وجهة سياحية، فهي مهد انطلاق الدولة السعودية، والشاهد الحي على تاريخها العريق وثقافتها الغنية. كما أن المشاركة في معرض سوق السفر العالمي، وإقامة تجربة الدرعية في لندن Outernet London للعام الثالث على التوالي تُمثّلان فرصةً لمشاركة قصة الدرعية مع لعالم، وإبراز التقاء التراث والثقافة بالسياحة والابتكار، في إطار دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 المرتبطة بالقطاع"، مشيرًا إلى أن شركة الدرعية تُرحّب بشركائها وزوّارها من مختلف أنحاء العالم، وتمكّنهم من خوض تجربة تعكس قيمة الدرعية وتميّزها الفريد.

وتقع الدرعية في الجهة الشمالية الغربية من العاصمة الرياض، وتستمدُّ طابعها العمراني من حي الطريف المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وتتميّز بموقع إستراتيجي يجعلها على بعد 8 ساعات طيران من قرابة 70% من دول العالم، وتضمُّ 4 محطات لمترو الرياض، تُقلص المسافة بينها وبين مركز المدينة إلى 15 دقيقة، وتُمكن من الوصول إلى مطار الملك خالد الدولي خلال 25 دقيقة.

وتضم الدرعية أكثر من 40 فندقًا لعلامات تجارية مرموقة، منها: الريتز-كارلتون، وفور سيزونز، وسيكس سينسز، وأمان، وفايينا، وكابيلا، وأوبيروي، والعنوان، كما ستُوفر أكثر من 5000 غرفة، إضافةً إلى وحدات سكنية فاخرة بعلامات تجارية عالمية، مثل: الريتز-كارلتون، أمان، فايينا، كابيلا. وتشمل المرافق الرئيسية في المشروع "ميدان الدرعية" الذي يضم أكثر من 400 علامة تجارية فاخرة، إلى جانب "الدرعية أرينا" التي تضم 20 ألف مقعدًا، ودار الأوبرا الملكية، إضافةً إلى 9 متاحف، من أبرزها: متحف مسك للتراث، ومتحف أسان الذي صمّمته شركة زها حديد للهندسة المعمارية، وكذلك مركز الدرعية لفنون المستقبل التابع لوزارة الثقافة.

وتُقدّم شركة الدرعية مجموعةً واسعةً من فرص الاستثمار في العقارات، والمشاريع مُتعدّدة الاستخدامات، ومراكز التسوق، والمساحات المكتبية، والمشاريع الثقافية، ومن المتوقّع أن تُسهم الدرعية في توفير أكثر من 180 ألف فرصة عمل، واستقطاب نحو 50 مليون زيارة سنويًا، وتحقيق عوائد اقتصادية تقدّر بنحو 70 مليار ريال سعودي (18.6 مليار دولار أمريكي) في الاقتصاد الوطني.

لمحة عن الدرعية:

تُعَد الدرعية الوجهة الثقافية والتاريخية الأولى في العالم، ومهد انطلاق الدولة السعودية الأولى، وصرحًا يروي قصة مجدها العريق منذ عام 1727، وهو ما يُمثّل أهمية تاريخية بارزة، وتحتضن حي الطريف التاريخي الذي يُعدُّ أحد أهم المعالم الأثرية المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وفي إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تتّجه الدرعية لتكون الوجهة الرئيسية للتاريخ والثقافة ونمط الحياة التي تجمع بين أصالة الماضي وروعة الحاضر. على بُعد 15 دقيقة فقط بالسيارة من وسط مدينة الرياض يقع مشروع بوابة الدرعية، وتمتدُّ مساحته التطويرية لـ14 كيلو مترًا مربعًا.

وستُصبح الدرعية مكانًا لأكثر من 100,000 من السكان والعاملين والدارسين والضيوف، وستُقدِّم مجموعة متنوّعة من الأنشطة التي تُلبّي احتياجات جميع الأذواق والأعمار، وتتنوّع قطاعاتها وتشمل الضيافة والثقافة والترفيه والتعليم والسكن.

ويُرحّبُ مطل البجيري بضيوفه للاستمتاع بأرقى التجارب في قطاع الضيافة، ويضمُّ أكثر من 20 مطعمًا ومقهى عالميًا ومحليًا، مع إطلالات بانورامية خلابة على حي الطريف التاريخي ووادي حنيفة وفندق باب سمحان (أول فندق مُتخصّص بتقديم الضيافة في الدرعية).

عن شركة الدرعية:

أُطلقت شركة الدرعية، أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، في عام 2023، وهي مسؤولة عن تطوير مشروع الدرعية، وتحويل مهد المملكة العربية السعودية لوجهة تاريخية وثقافية ومنطقة نابضة بالحياة، وهو ما سيُتيح للزوّار فرصة التعرُّف عن قرب على تاريخ المملكة، في أجواء نجدية عريقة يملؤها الاعتزاز والفخر بهذا الإرث العريق.

وتعمل شركة الدرعية بكل فخر كمطوّر لمخططها الرئيسي للارتقاء بقطاعي الثقافة والضيافة، حيثُ تُقدّم مفهومًا متجدّدًا لتحديد التخطيط العمراني، لتُصبح الدرعية "مدينة الأرض"، مع التزامها الراسخ بأعلى معايير التصميم والتطوير والحفاظ على تراثها وفقًا للمعايير العالمية.

