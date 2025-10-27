87% من مشغّلي النوادي الرياضية يتوقعون نموًا في العام المقبل، فيما يخطط 60% لافتتاح مواقع جديدة في دولة الإمارات خلال العامين المقبلين، ما يعكس الثقة القوية في أداء السوق

61.7% من المستهلكين يختارون ناديهم الرياضي بناءً على قربه من المنزل، بينما يقدّم 52% من المشغّلين خدمات مخصصة للنساء، في تأكيد على التزام دولة الإمارات بتوفير بيئة عافية شاملة وسهلة الوصول للجميع

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أُطلِق رسميًا التقرير الوطني الأول لقطاع الصحة واللياقة في دولة الإمارات لعام 2025، وهو تقرير مشترك تقوده جهات القطاع الخاصة، خلال منتدى الرؤساء التنفيذيين ضمن فعاليات "دبي أكتف إنداستري 2025"، الذي أقيم في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي يوم الجمعة 24 أكتوبر.

ويمثل هذا التقرير محطة بارزة في مسيرة نمو اقتصاد العافية في دولة الإمارات، إذ يقدّم نظرة شاملة قائمة على البيانات والتحليل المتعمق لقطاع الصحة واللياقة في الدولة، ويُعدّ المرجع الأكثر شمولًا من نوعه حتى اليوم. ومن خلال الجمع بين رؤى المشغّلين والمستهلكين، يضع التقرير معيارًا موحدًا للقطاع، ويشكّل أداة مرجعية مهمة لصنّاع القرار والمستثمرين والمطورين والعلامات التجارية المتخصصة في اللياقة، بما يمكّنهم من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة لدعم النمو الاقتصادي والصحة العامة، وتعزيز طموح دولة الإمارات في أن تكون من أكثر دول العالم نشاطًا وتركيزًا على العافية وجودة الحياة.

وقد أُعِدّ التقرير بمبادرة من مجموعة من أبرز مشغّلي اللياقة في المنطقة، من بينهم جيم نيشن، فيتنس فيرست الشرق الأوسط، ويرهاوس جيم، يو إف سي جيم الإمارات، بيور جيم أرابيا، بريسيشن ويلنِس، وان فيت هولدنغ، وشبكة غَلف أكتف إنداستري، وبالبحث والتحليل من قبل شركة قنطرة سبورتس بالشراكة مع آي إي جي الشرق الأوسط. ويقدّم التقرير تحليلاً لأداء السوق وسلوك المستهلك، إلى جانب استكشاف العلاقة المتنامية بين مفاهيم الصحة واللياقة وتصميم أنماط الحياة الحضرية في مختلف أنحاء الدولة.

الثقة والتوسع يحددان ملامح السوق

تُظهر نتائج التقرير قطاعًا يتمتع بزخم قوي وثقة متنامية، إذ يتوقع 87% من المشغّلين تحقيق نمو خلال العام المقبل، بينما يخطط 60% منهم لافتتاح فروع جديدة في دولة الإمارات خلال العامين المقبلين. كما أشار 49% منهم إلى تركيزهم على افتتاح مرافق جديدة أو توسيع القائم منها، فيما يستثمر 24% في التسويق وتطوير العلامة التجارية، ما يعكس الثقة المستمرة وإعادة ضخ الاستثمارات في اقتصاد العافية المتنامي في الدولة.

ويؤكد هذا النمو المتسارع مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للابتكار في مجالات اللياقة والصحة والعافية، مدفوعًا بالطلب المتزايد من المستهلكين والرؤية الوطنية الطموحة لدمج مفاهيم العافية في أسلوب الحياة اليومي.

النماذج الهجينة والتجارب الراقية تقود الاتجاه

شهد قطاع اللياقة في دولة الإمارات تحوّلًا جذريًا خلال السنوات الأخيرة؛ إذ لا تتجاوز نسبة المراكز التقليدية اليوم 24% من إجمالي منشآت اللياقة، بينما تبنّت 76% منها نماذج هجينة أو مراكز متخصصة تجمع بين خدمات متعددة تشمل العافية، والاستشفاء، والتدريب الوظيفي.

ومع تواجد 55% من المشغّلين في فئة القطاع المتميز و23% في الفئة المتوسطة، أصبح التركيز موجّهًا نحو تجربة المستخدم، والقيمة المضافة، ومفهوم العافية الشاملة. ويعكس هذا التحول سعي المستهلكين في دولة الإمارات إلى البحث عن مساحات تجمع بين اللياقة وأسلوب الحياة والمجتمع، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو الصحة المستدامة وجودة الحياة المستدامة.

التنوّع الثقافي وتكافؤ الفرص

يُعدّ التنوع الثقافي أحد أبرز نقاط القوة في قطاع اللياقة الإماراتي؛ إذ يوفر52% من المشغّلين خدمات مخصصة للسيدات أو موجهة لهن، بينما تحافظ 65% من المنشآت على فِرق عمل متوازنة بين النساء والرجال أو ذات غالبية نسائية.

وتعكس هذه الأرقام التزام دولة الإمارات بتمكين المجتمع وضمان الوصول المتكافئ للجميع، بما يجعل ممارسة اللياقة متاحة ومتوافقة مع الخصوصية الثقافية. كما تتكامل هذه الجهود مع المبادرات الوطنية التي ترسخ مفاهيم النشاط البدني والعافية في نسيج المجتمع الإماراتي، مثل الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 وتحدي دبي للياقة.

وباعتباره مبادرة وطنية رائدة في مجال العافية، يواصل تحدي دبي للياقة تشجيع الأفراد على تبنّي أسلوب حياة أكثر نشاطًا وصحة في دولة الإمارات. ومنذ انطلاقه عام 2017، شارك في التحدي أكثر من 13 مليون شخص التزموا بنهج 30×30 القائم على ممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني يوميًا على مدار 30 يومًا، بهدف جعل الحركة جزءًا من الحياة اليومية بطريقة ممتعة ومتاحة للجميع. وتعود دورة عام 2025، التي تُقام من 1 إلى 30 نوفمبر، لتوحد المدينة من جديد ضمن برنامج متكامل يضم أنشطة مجانية وفعاليات مجتمعية متنوعة تجمع سكان دبي وزوارها في شهر يحتفي بالحركة والعافية.

ولا يقتصر تأثير التحدي على أيامه الثلاثين، إذ يمتد أثره في أرجاء دبي عبر تطوير مسارات الجري وركوب الدراجات، والصالات الرياضية الخارجية، والمراكز المجتمعية المخصصة للياقة، ما يدعم طموح دولة الإمارات لتكون من أكثر دول العالم نشاطًا وتركيزًا على العافية وجودة الحياة.

وعن التحدي، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "يواصل تحدي دبي للياقة الذي انطلق برؤية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ليصبح أحد المحركات الأساسية في ترسيخ ثقافة الحركة والعافية المستدامة. وقد أكدت نتائج تقرير قطاع الصحة واللياقة في دولة الإمارات تزايد الاهتمام المجتمعي بتجارب اللياقة المتاحة والموجّهة للجمهور، وهي رسالة تنسجم تمامًا مع جوهر التحدي. ومع اقتراب انطلاق الدورة الجديدة من 1 إلى 30 نوفمبر، نؤكد التزامنا بتمكين الجميع من مختلف الأعمار والخلفيات والقدرات من تبنّي نمط حياة نشط وصحي. وبينما نتطلع إلى الدورة العاشرة من التحدي في عام 2026، سنواصل العمل مع شركائنا في القطاع لبناء مستقبل أكثر صحة وترابطًا لمجتمعاتنا".

سهولة الوصول والتصميم المجتمعي يعزّزان المشاركة

من منظور المستهلك، تظل سهولة الوصول العامل الأكثر تأثيرًا في المشاركة بممارسة اللياقة. إذ اختار 61.7% من المستهلكين عضويتهم في النوادي الرياضية بناءً على قربها من منازلهم، فيما قال41.8% أن توافر مرافق اللياقة بالقرب منهم يشجّعهم على ممارسة النشاط البدني بوتيرة أكبر.

ويعكس هذا التركيز المتزايد على السهولة والراحة كيف يسهم تصميم المجتمعات المتكامل مع مفاهيم العافية في إعادة تشكيل المشهد الحضري في دولة الإمارات، حيث يواصل مطوّرو العقارات مثل إعمار، والدار، وأرادَ دمج مرافق اللياقة والعافية ضمن مخططاتهم الرئيسة، لبناء مجتمعات تُجسّد أسلوب حياة صحي ومتوازن جزءًا من الحياة اليومية.

وفي تعليقه على نتائج التقرير، قال توم ريس، مدير التسويق في شركة آي إي جي الشرق الأوسط: "يمثل إطلاق التقرير الوطني لقطاع الصحة واللياقة في دولة الإمارات لعام 2025 خلال فعاليات دبي أكتف إنداستري، المعرض التجاري الرائد في المنطقة لقطاعي الصحة واللياقة، دليلًا على الأثر المتنامي لهذا الحدث كمركز يجمع بين الرؤى والخبرات والتعاون. ومن الملهم أن نرى القطاع يتوحّد خلف رؤية مشتركة لبناء مجتمع أكثر صحة وترابطًا. ومن خلال هذا التقرير، نسعى إلى فهم احتياجات المستهلكين المتغيرة والمساهمة في دفع النمو المستدام لسوق الصحة واللياقة في دولة الإمارات".

ومن جانبه، قال جوردي بينيلوس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لدى شركة قنطرة الرياضية: "نفتتح بهذا البحث المشترك مسيرةً متواصلة نحو بناء قاعدة بيانات وطنية لقطاع العافية واللياقة، تساهم في فهم ديناميكيات السوق المحلية، وتوفر تحليلاتٍ فعّالة ومعمقة تساعد القطاع على مواكبة المشهد المتطور. ونهدف في الإصدارات المستقبلية إلى توسيع نطاق مشاركة المشغّلين والمستهلكين لبلورة صورة أوسع عن حالة السوق في جميع إمارات الدولة".

كما يضم التقرير آراء وتحليلات من نخبة رواد القطاع في دولة الإمارات، من بينهم لورين هولاند، المؤسس والرئيس التنفيذي لجيم نيشن؛ مارك بيوكانان، الرئيس التنفيذي لفيتنس فيرست الشرق الأوسط؛ ناصر عبيد، الرئيس التنفيذي لبيور جيم أرابيا؛ الدكتور ديميتري كوتسوباكس، الرئيس التنفيذي لكي يو إن سبورتس؛ سوزان تيرنر، الرئيسة التنفيذية لبريسيشن ويلنِس؛ كيفن تيكسيرا، مؤسس ويرهاوس جيم؛ ونوريس بانتون، مؤسس شبكة جَلف أكتف إنداستري، حيث قدّم كل منهم رؤى حول تطور القطاع، ودور البيانات في دفع عجلة النمو، والرؤية المشتركة لبناء قطاع لياقة أكثر ترابطًا وتعاونًا.

ويستند التقرير إلى بيانات تم جمعها من 45 جهة تشغيل للياقة في مختلف أنحاء دولة الإمارات خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025.

ويُقام معرض دبي أكتف إنداستري هذا العام في دورته التاسعة كأكبر معرض تجاري في الشرق الأوسط مخصص لقطاعات الصحة واللياقة والعافية، إلى جانب معرض دبي أكتف شو ومعرض دبي مصل شو، لتشكّل الفعاليات الثلاث معًا أكبر عطلة أسبوعية مخصّصة للياقة والعافية في المنطقة. وينظَّم الحدث من قبل شركة آي إي جي الشرق الأوسط بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ويستقبل أكثر من 40,000 زائر من بينهم كبار الموزعين والمشترين والمهتمين بالقطاع من مختلف أنحاء العالم، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر.

نبذة عن معرض دبي أكتف إنداستري

يُعد معرض دبي أكتف إنداستري المعرض التجاري الدولي الرائد في منطقة الشرق الأوسط لقطاعات الصحة واللياقة والعافية. ويُعرف بكونه المنصة الأبرز للتواصل المهني في المنطقة، حيث يجمع كبار رواد الصناعة والمشترين والمتخصصين من خلال قمم ومنتديات وفرص مخصّصة لعقد الشراكات التجارية. كما يسلّط المعرض الضوء على أحدث الابتكارات من العلامات التجارية العالمية في مجالات المعدات، والتقنيات، والعافية، والتعافي، والتعليم. ويُقام المعرض بالتزامن مع دبي أكتف شو ودبي ماصل شو، ليشكّل الثلاثة معًا أكبر عطلة أسبوعية مخصّصة للياقة والعافية في المنطقة.

نبذة عن مجموعة المعارض الإيطالية

تُعد مجموعة المعارض الإيطالية، المدرجة في سوق الأسهم الإيطالية التابع لبورصة إيطاليا، من الشركات الرائدة في تنظيم المعارض التجارية في إيطاليا، ومن أبرز المشغّلين على المستوى الأوروبي، حيث تمتلك وتدير مركزي ريميني وفينتشنزا للمعارض، ولها مكاتب في ميلانو وأريتسو.

تتخصص المجموعة في تنظيم الفعاليات ضمن خمس فئات رئيسية تشمل: الأغذية والمشروبات، والمجوهرات والأزياء، والسياحة والضيافة وأسلوب الحياة، والعافية والرياضة والترفيه، والتقنيات الخضراء.

وفي السنوات الأخيرة، توسّعت المجموعة عالميًا من خلال شراكات استراتيجية ومشاريع مشتركة مع منظّمين محليين في أسواق رئيسية مثل الولايات المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، والصين.

وفي عام 2019، نظّمت المجموعة أو استضافت 48 معرضًا تجاريًا و190 مؤتمرًا.

