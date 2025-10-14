بعد 11 عاماً من الابتكار في معرض جيتكس، تواصل تالي دعم رقمنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال حلول تقنية بسيطة ومتوافقة ومتصلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة تالي سوليوشنز، وهي شركة تكنولوجيا عالمية رائدة في توفير برمجيات موثوقة لإدارة الأعمال، عن استعدادها لعرض أحدث ابتكاراتها خلال جيتكس 2025 تحت شعار "الفوترة الإلكترونية، الإيداع الإلكتروني، كل شيء أسهل مع تالي برايم". سيتمكن الزوار من تجربة ميزة الإقرار الإلكتروني المتصل بضريبة القيمة المضافة التي تتيح تقديم الإقرارات مباشرة بسلاسة وبشكل آمن عبر منصة (EMARATAX)، بالإضافة إلى ميزة TallyPrime Cloud Access، والتي تمكّن المستخدمين من الوصول إلى بيانات أعمالهم في أي وقت ومن أي مكان، مع الحفاظ على الامتثال لقوانين حماية البيانات المحلية. ستُعرض هذه الحلول في جناح الشركة في القاعة 7، المنصة C15 خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

ويمثل هذا العام المشاركة الحادية عشرة على التوالي لشركة تالي سوليوشنز في معرض جيتكس، مما يؤكد التزامها المتواصل بدعم الشركات في الشرق الأوسط من خلال حلول تقنية آمنة، بسيطة، ومتوافقة مع القوانين. ستشهد منصة الشركة هذا العام عروضاً تفاعلية، وجلسات تعريفية بالمنتجات، وجلسات خبراء تهدف إلى مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على تبسيط عملياتها وإدارة الامتثال القانوني بسهولة.

و صرح فيكاس بانشال، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تالي سوليوشنز: " يُعدّ معرض جيتكس جزءاً محورياً من رحلتنا على مدى أكثر من عقد من الزمن، ومع احتفالنا بعامنا الحادي عشر في هذا الحدث الرائد، فإن التزامنا بالابتكار ونجاح العملاء وتبنّي التكنولوجيا المسؤولة يزداد قوة. إن تركيزنا المستمر على تبسيط إدارة الأعمال والامتثال القانوني يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز التحول الرقمي والابتكار وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومع تسارع وتيرة اعتماد التقنيات الجديدة في المنطقة، نسعى لمساعدة الشركات على تحقيق هذا التحول بثقة وأمان وفعالية، لتمكينها من النمو بشفافية ومرونة وثقة."

كما سيقدّم خبراء تالي جلسات متخصصة حول تبسيط الامتثال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تتناول مواضيع رئيسية مثل "الاستعداد للفوترة الإلكترونية" و"الإقرار الإلكتروني المتصل بضريبة القيمة المضافة"، وذلك بهدف توضيح كيفية امتثال الشركات بسهولة للتشريعات المتغيرة. تعكس هذه الجلسات التزام تالي المستمر بتمكين رواد الأعمال والمتخصصين الماليين من اعتماد التكنولوجيا بثقة، وإدارة عملياتهم بكفاءة، وضمان جاهزية الامتثال في بيئة رقمية ديناميكية.

ومع استمرار مسيرة التحول الرقمي في المنطقة، تظل «تالي» ملتزمة بدعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في رحلة نموهم. ومن خلال تقنياتها الموثوقة، وفهمها العميق للأسواق المحلية، وشراكاتها القوية، تسعى تالي إلى جعل إدارة الأعمال عملية بسيطة تماماً — مما يساعد الشركات في جميع أنحاء الإمارات وما بعدها على العمل بكفاءة أكبر وثقة وامتثال.

نبذة عن تالي سوفت وير سوليوشنز (شركة منطقة حرة)

تُعد شركة تالي سوفتوير سوليوشنز (شركة منطقة حرة) من الروّاد في صناعة برمجيات إدارة الأعمال، وهي شركة معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)، وتعمل في دول الخليج منذ أكثر من عقد، حيث ساعدت أكثر من 70,000 شركة في تلبية احتياجاتها في المحاسبة، وإدارة المخزون، والامتثال. ومنذ تأسيسها في عام 1986، أعادت تالي تعريف طريقة إدارة الشركات من خلال منتجاتها البسيطة والقوية في آن واحد. وبعد أن استمرت لأكثر من 3 عقود في تقديم حلول تكنولوجية رائدة، أصبحت تالي رمزًا للابتكار والقيادة دون منافس. وبفضل ثقة أكثر من 2.6 مليون شركة من جميع أنحاء العالم، تقدم تالي خدماتها لأكثر من 7 ملايين مستخدم من مختلف المجالات في أكثر من 100 دولة.

