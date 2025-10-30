العلا، المملكة العربية السعودية : حققت العلا إنجازاً جديداً بفوزها بثلاث فئات رئيسية ضمن جوائز السفر العالمية 2025 المرموقة، مما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات الاستثنائية في المنطقة.

وقد نالت المدينة التاريخية الواقعة في شمال غرب المملكة جوائز أفضل مشروع للسياحة الثقافية في الشرق الأوسط لعام 2025، وأفضل وجهة فعاليات ومهرجانات في الشرق الأوسط لعام 2025، و أفضل مشروع سياحي ثقافي رائد في المملكة العربية السعودية لعام 2025.

تأسست جوائز السفر العالمية عام 1993 لتكون المنصة الأبرز لتكريم التميّز والابتكار في مجالات السفر والسياحة والضيافة. وعلى مدار أكثر من ثلاثة عقود، رسّخت هذه الجوائز مكانتها كأرفع وسام تقدير في قطاع السياحة العالمية، ورمزٍ للجودة والإنجاز الذي تتطلع إليه الوجهات والمؤسسات حول العالم.

ويأتي هذا فوز العلا بثلاث جوائز استمراراً لمسيرة التميّز التي حقّقتها في الأعوام السابقة، إذ نالت الجوائز نفسها في عام 2024، إلى جانب لقب أفضل مشروع للسياحة الثقافية في الشرق الأوسط لعام 2023. ويُجسّد هذا النجاح المتكرر جاذبية العلا المتجددة والتزامها الراسخ بالسياحة المستدامة المرتكزة على المجتمع المحلي، والمستوحاة من إرثها الثقافي الأصيل الذي يجعلها واحدة من أكثر الوجهات تفرّداً على مستوى المنطقة والعالم.

تشتهر العلا بتضاريسها الصحراوية الأخّاذة، وتُعدّ موطناً لعددٍ من أهم المواقع التراثية في المنطقة، من أبرزها الحِجر، أول موقع سعودي يُدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، والمعروف بمدافنه النبطية المحفورة في الصخور بإتقانٍ مذهل.

ويمتد تاريخ العلا لأكثر من 200 ألف عام من الوجود البشري، و7 آلاف عام من الحضارات المتعاقبة، تُروى فصولها اليوم من خلال تجارب غامرة تُعيد إحياء التاريخ على مدار العام. ولا تقتصر جاذبية العلا على آثارها القديمة فحسب، بل تمتد لتشمل جمالها الطبيعي الأخّاذ، وضيافتها العالمية المستوى، وجدول فعالياتها الاستثنائي ضمن تقويم لحظات العلا.

ومع فوزها الجديد في جوائز السفر العالمية 2025، تؤكد العلا دعوتها للعالم لاكتشاف وجهةٍ تتلاقى فيها عظمة التاريخ وسحر الثقافة وروعة الفخامة في تجربة استثنائية لا تُنسى.

لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني experiencealula.com.

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل على البريد الإلكتروني:

media@rcu.gov.sa; RCU.Destination@hkstrategies.com

عن العلا:

تقع العلا شمال غرب المملكة العربية السعودية، على بُعد حوالي 1,100 كيلومتر من العاصمة الرياض، وتُعد واحدة من أبرز مواقع التراث الطبيعي والإنساني في العالم. تمتد العلا على مساحة شاسعة تبلغ 22,561 كيلومتراً مربعاً، وتضم واحة غنّاء وسلاسل جبلية من الحجر الرملي ومواقع أثرية تعود لآلاف السنين إلى فترة ممالك لحيان والأنباط.

تُعد الحِجر أشهر مواقع العلا، وهي أول موقع سعودي يُدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. تبلغ مساحتها 52 هكتاراً، وكانت المدينة الجنوبية الرئيسية لمملكة الأنباط، وتضم أكثر من 140 مدفناً منحوتاً في واجهات صخرية بزخارف معمارية مبهرة.

وتُشير الأبحاث الحديثة إلى أن الحِجر كانت أبعد نقطة جنوبية للإمبراطورية الرومانية، بعد أن ضمّ الرومان مملكة الأنباط عام 106 ميلادية.

وتضم العلا أيضاً مدينة دادان القديمة، عاصمة مملكتي دادان ولحيان، والتي تُعد من أكثر مدن الجزيرة العربية تطوراً خلال الألفية الأولى قبل الميلاد، إلى جانب جبل عكمة، الذي يُعد مكتبة مفتوحة في الهواء الطلق تحتوي على مئات النقوش والكتابات بعدة لغات، وقد أُدرج مؤخراً في سجل ذاكرة العالم التابع لليونسكو. كما تحتضن العلا البلدة القديمة، وهي متاهة تضم أكثر من 900 منزل طيني تعود إلى القرن الثاني عشر الميلادي، وقد اختارتها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة كأحد أفضل القرى السياحية في العالم لعام 2022.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: experiencealula.com