أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار التزامها بتعزيز جهود التنمية المستدامة الخضراء، اختتمت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر مشاركتها الفعالة في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، الذي أقيم في الفترة ما بين 12 و18 يناير في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وأدَّت المنظمة دوراً محورياً في العديد من الفعاليات التي أقيمت ضمن أجندة أسبوع أبوظبي للاستدامة، بما في ذلك اجتماعات الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" والأنشطة المصاحبة لها، والقمة العالمية لطاقة المستقبل. وتمحورت إسهامات المنظمة حول بناء القدرات وتمكين الحوار حول السياسات وتعزيز الشراكات العالمية وتقديم حلول مبتكرة لتسريع وتيرة الانتقال نحو اقتصاد أخضر عالمي.

وقال سعادة عبدالرحيم سلطان، المدير العام للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: "حرصت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر على المشاركة بفعالية في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، انطلاقاً من التزامنا الراسخ بدفع عجلة التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث أتاحت الفعاليات المختلفة فرصاً هامة لتعزيز التعاون مع الحكومات والمنظمات والمعنيين لتسريع وتيرة تبني الممارسات الخضراء، وتبادل المعرفة، وحشد الجهود لتنفيذ الاستراتيجيات التي تساعد في تحقيق أهداف الحياد الكربوني."

منتدى شباب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة

قدَّمت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر أول برنامج شبابي لها لعام 2025 في إطار مبادرات الابتكار الأخضر العالمية (GGII) ضمن منتدى شباب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، يوم 9 يناير 2025. وقدَّم البرنامج معارف أساسية حول جهود المنظمة ومبادرات GGII في تعزيز الابتكار الأخضر، كما أتاحت معلومات متقدمة حول تقنيات الطاقة الشمسية. ومثَّل البرنامج منصة تعاونية للقادة الشباب لتعزيز مساهمتهم في بناء مستقبل الاقتصاد الأخضر.

الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"

شاركت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بصفة مراقب في اجتماعات الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، والتي عقدت في الفترة ما بين 11 و13 يناير 2025. وساهمت المنظمة في إطار مشاركتها في العديد من الحوارات الهامة حول التحولات في مجالات الطاقة والتمويل المبتكر ودمج مصادر الطاقة المتجددة لتسريع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر. كما شاركت المنظمة في "منتدى المشرعين"، والذي ممثِّلي أبرز الجهات العالمية لمناقشة الأطر التشريعية الداعمة لتسريع التحولات العالمية في مجال الطاقة.

الاجتماعات الثنائية

على هامش الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، عقد سعادة عبد الرحيم سلطان اجتماعات ثنائية مع وفود رفيعة المستوى وممثلين عن عدد من الدول، حيث اجتمع مع سعادة اندرس بيورن هانسن، سفير مملكة الدنمارك لدى دولة الإمارات، وناقش الطرفان دور المنظمة في تعزيز جهود الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر العالمي، وتباحثا في أفق استفادة الدنمارك من "التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر". كما التقى سعادته بكبار المسؤولين من حكومة قبرص ودول الكومنولث لاستكشاف فرص تعزيز التعاون في استراتيجيات الاقتصاد الأخضر، والتقى كذلك بممثلين من حكومة النمسا، بما في ذلك سعادة الدكتور إتيان بيرشتولد، سفير النمسا لدى دولة الإمارات للتباحث في فرص التعاون في ممارسات الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري.

علاوةً على ذلك، تباحث فريق المنظمة مع سعادة روينا كريستينا ل. جيفارا، وكيلة وزارة الطاقة في جمهورية الفلبين سبل دعم الفلبين في تعزيز أجندة الاقتصاد الأخضر، في حين استكشف الاجتماع مع ممثِّلي وزارة الموارد الطبيعية الكندية، سبل توفير الدعم للدول الأعضاء في "التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر" ​​في مجال الطاقة المتجددة والتمويل المناخي. وتطرَّق حوار فريق المنظمة مع وزارة تغير المناخ والطاقة والبيئة والمياه في أستراليا، إلى مسارات التعاون في تسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

المرأة في الدبلوماسية

شاركت المنظمة في المنتدى الثامن للمرأة في الدبلوماسية، الذي عقد تحت شعار "تمكين المرأة من خلال الذكاء الاصطناعي" في إطار أجندة الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة لـ "آيرينا". وتطرَّق المنتدى إلى أهمية دمج مبادئ المساواة بين الجنسين في أطر الذكاء الاصطناعي لضمان شمولية وعدالة التطورات التكنولوجية. واستكشفت الحوارات إسهامات الذكاء الاصطناعي في تمكين المرأة على مستوى العالم، وسلَّطت الضوء على أهمية التمثيل المتنوع في تشكيل سياسات الذكاء الاصطناعي. وتعكس مشاركة المنظمة في هذا المنتدى استمرارية جهودها ودعواتها لتعزيز المساواة بين الجنسين في التنمية المستدامة، نظراً لدورها الجوهري في تمكين الانتقال الأخضر على المستوى العالمي.

يوم الابتكار للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"

ألقت الدكتورة عائشة النعيمي، رئيس مبادرات الابتكار الأخضر العالمية في المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، كلمة افتتاحية في يوم الابتكار التابع للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" الذي عقد في 14 يناير 2025، تحت شعار "الحلول الرقمية للتحول في مجال الطاقة". سلطت الدكتورة عائشة الضوء على الإمكانات التحويلية للتقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتوائم الرقمية في تعزيز التحول العالمي في مجال الطاقة، كما أبرزت دور دولة الإمارات العربية المتحدة في مواءمة الابتكار مع أهداف الطاقة المتجددة، واستعرضت برامج المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر مثل مبادرات GGII و"التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر" ودورها كممكِّنات رئيسية للابتكار الرقمي في استراتيجيات الاقتصاد الأخضر.

القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025

استضافت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر جلسةً خلال فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025. وحملت الجلسة عنوان "المرحلة التالية لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين COP29: تسريع تنفيذ المادة 6 وأسواق الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا"، وقدَّمت لمحة عامة عن توظيف أسواق الكربون لدعم العمل المناخي، وإشراك المعنيين من أجل التنفيذ الشامل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص لدفع التعاون.

نبذة عن المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر:

تم إنشاء المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر (WGEO) استجابةً للأولويات والمخاوف التي تم تحديدها خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو + 20 عام 2012، وتهدف المنظمة إلى حشد الجهود العالمية الداعمة لنموذج التنمية الخضراء منخفضة الكربون والقادرة على التكيف مع المناخ. وتسعى المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر إلى تعزيز التبني واسع النطاق للاقتصاد الأخضر في ظلِّ أهميته المتزايدة في مسيرة التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، من خلال ربط التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات. للمزيد من المعلومات يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.worldgreeneconomy.org

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