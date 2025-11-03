PHOTO
المنامة، مملكة البحرين:- عقدت لجنة تكافؤ الفرص بمصرف البحرين المركزي اجتماعها الثاني لعام 2025، برئاسة الشيخة شيخة بنت خليفة آل خليفة مدير إدارة الموارد المالية.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة أبرز مخرجات مبادرات مصرف البحرين المركزي في مجال تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين من خلال البرامج والمبادرات الهادفة لبناء بيئة عمل عادلة ومحفزة، تشمل مجالات التدريب والتأهيل، وتكافؤ فرص التقدم المهني، وتعزيز التمثيل في اللجان كما تم استعراض المبادرات المتفق عليها ضمن خطة العمل القادمة 2025-2026 الهادفة إلى ترسيخ بيئة عمل شاملة تقوم على العدالة والمساواة في مختلف مجالات العمل المؤسسي بما يسهم في تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2025 - 2026) تحت شعار "المرأة البحرينية من التمكين والتقدم والسعي نحو الريادة".
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص مصرف البحرين المركزي على دعم توجهات مملكة البحرين الرامية إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز دور المرأة، بما ينسجم مع السياسات الوطنية وجهود المجلس الأعلى للمرأة في تحقيق التوازن بين الجنسين.
-انتهى-
