يشهد معرض "الأصايل 2025"، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مركز إكسبو الذيد، ويختتم فعالياته مساء اليوم الأحد، إقبالاً لافتاً من الزوار ومحبي رياضات الصيد والفروسية، الذين توافدوا للاستمتاع بفعاليات النسخة الرابعة التي تجمع أجنحة أكثر من 250 شركة وعلامة تجارية تعرض أحدث مستلزمات الخيول والجمال والصقور.

وشكل "مزاد الصقور" أحد أبرز الفعاليات التي حظيت باهتمام استثنائي، حيث تحول إلى منصة حيوية جمعت نخبة من الصقارين وملاك المزارع من داخل دولة الإمارات ومختلف دول الخليج، وشهد المزاد الذي استقطب زوار الحدث منافسة قوية وحضوراً واسعاً للفوز بأفضل أنواع الصقور وأندرها، بما في ذلك طيور الشاهين، وجير شاهين، وبيور جير، وغيرها من السلالات التي يسعى إليها المحترفون والهواة على حد سواء، مما يؤكد على مكانة المعرض كحدث استراتيجي في عالم الصقارة.

وأشاد عدد من المشاركين في المعرض بجودة التنظيم وتنوع المشاركين وتخصصات الشركات التي غطت منتجاتها اهتمامات زوار المعرض، الذي بات وجهة مثالية للمهتمين برياضة الصيد والتخييم على مستوى دولة الإمارات والخليج، مؤكدين أن الحدث يوفر لهم منصة مثالية لعرض منتجاتهم وبناء شراكات جديدة.

مساهمة في تعزيز الموروث

وأشار سلطان شطاف المدير التجاري في مركز إكسبو الشارقة أن الإقبال الكبير الذي شهده معرض الأصايل، يعكس التزام المركز بتنظيم المعرض سنوياً لتلبية طلبات المهتمين برياضة الصيد بالصقور والتخييم على مستوى الإمارة والدولة ومنطقة الخليج، حيث يستقطب الحدث شركات من داخل الإمارات وخارجها تقدم أحدث معدات التخييم وأجود وأندر أنواع الصقور، مما يعزز من مساهمة المعرض في تعزيز الموروث الأصيل لدولة الإمارات، ونجح في نسخته الجديدة في الدمج بين البعد التجاري وتجسيد ملتقى حيوي يجمع عشاق التراث من كافة أنحاء المنطقة، ولا سيما منطقة الذيد والمنطقة الوسطى بشكل عام.

فرصة مميزة

ومن بين المشاركين في المعرض حمد بن بخيت بن حمودي الكتبي، صاحب مزرعة ريد فالكون ونبلي فالكون، وهي مزارع عالمية معروفة حققت إنجازات وفازت بعدد من الجوائز المحلية والدولية، والذي أكد أن معرض الأصايل يمثل فرصة ثمينة لمزرعته لعرض أجود الطيور من فئات نادرة ومميزة تشمل فئة الحرارة، وفئة قرموشه، وفئة الجير شاهين، وفئة الجير، والتي تجذب اهتمام كبار الصقارين.

منتجات رحلات الصيد

وتشارك في المعرض شركة العقيلات التجارية، القادمة من المملكة العربية السعودية لعرض منتجاتها ومنتجات أخرى للتخييم باعتبارها وكيلة لعدد من العلامات التجارية العالمية في هذا المجال، وأوضح مسؤول جناح الشركة أن مشاركتهم في المعرض تأتي لعرض منتجات يزداد الطلب عليها في الإمارات متخصصة في خدمة عشاق الرحلات والصيد، وأشار إلى المنتجات المعروضة وأبرزها معاطف من الريش مصممة لتحمل درجات حرارة منخفضة.

بدوره، أشار سعيد الشامسي من مؤسسة "إي آر فالكون"، إلى أهمية التنافس على عرض أفضل أنواع الصقور من فئات الجير والقراميش بيور، مؤكداً أن الأسعار تناسب الجميع وذلك بهدف إتاحة الفرصة لمختلف الفئات العمرية لاقتناء الصقور، والمساهمة في نشر هذه الرياضة التراثية العريقة حتى في أوساط الأطفال والشباب لتستمر رياضة الصقارة بصورة مستدامة.

ويواصل المعرض استقبال زواره اليوم الأحد من الساعة 11 صباحًا وحتى 11 مساءً، ويشتمل على مجموعة من الأنشطة التثقيفية والورش التعليمية حول طرق رعاية الخيول والهجن والصقور وأساليب علاجها، مما يجعله وجهة متكاملة تجمع بين التجارة والمعرفة والترفيه التراثي.

