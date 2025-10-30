• اختُتمت فعاليات معرض بيوتي وورلد ميدل إيست 2025 بنجاحٍ استثنائي، مُرسّخاً مكانته كمنصة رائدة تُعيد رسم مشهد معارض الجمال حول العالم.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أسدل معرض بيوتي وورلد ميدل إيست 2025 ستارَه بعد ثلاثة أيام حافلة بالابتكار الرائد، والإبداع الفني، والتبادل التجاري، والتواصل المهني، والتعاون البنّاء، مختتماً فعالياته بأرقامٍ قياسية من الزوّار، ومؤكداً بأنّ دبي تبوّأت مكانتها المستحقّة كعاصمةٍ عالميةٍ للجمال.

شهد اليوم الختامي تألّق منصة فرونت رو من نزيه التي أبهرت الحضور، مع عروض مذهلة لعلاماتٍ بارزة مثل سافيرا، وريفلون بروفيشينال، وجي إتش دي، وجينوت، وبرازيليان سيكريتس هير. كما عاد فريق الحلاقة المفعم بالطاقة ليفل ثري باربر لتقديم عرضٍ مزدوجٍ جديدٍ ألهب حماس الجمهور، فيما تُوّج مساء الفعالية الفائزون بجوائز نيل إت! التي احتفت بألمع فناني الأظافر في المنطقة وسط تفاعلٍ جماهيريٍ واسع.

في ستوديو المكياج، اجتمع الفنّ والإبداع مع التعليم، حيث استقطبت نجمة المكياج العالمية نيكي ميك أب (نيكي وولف) حشوداً غفيرة لحضور الدورة الاحترافية الحصرية التي قدمتها. كما استحوذت جلسة فايند يور سكين تون من ميلك تاتش وعرض غلو لايك برو من أرماف بيوتي على اهتمام وسائل الإعلام، فيما اختتمت ترانسفورميولاز اليوم بمنتجاتها المبتكرة "نوتوكس"، لتؤكّد تنامي قطاع الجمال القائم على أسس علمية متقدمة.

في الوقت ذاته، قدّمت بيوتي لايف من فريشا ختاماً استثنائياً للعرض، ومع اعتلاء المبدع خورخي إكس الحائز على لقب مصفف الشعر الدولي للعام 2025 المنصة، عمّت القاعة أجواء حماسية رائعة. وشهدت اللحظة الختامية عروضاً مبتكرة من دايسون، وبروهول بروفيشنال، وجاما بلس، ولاكمي، وأورغانيك، وجيف رايسي، لتشكل ختاماً يليق بهذه المنصة الحيوية المتميّزة.

مع انتهاء فعاليات قاعات المعرض، أقيم مساءً حفل جوائز بيوتي وورلد ميدل إيست 2025 في كونراد دبي، وهو حدث فاخر يحتفي بالإبداع والتميز في جميع مجالات قطاع الجمال.

وعن نجاح المعرض، صرّح رافي رامتشاندني، مدير إدارة معرض بيوتي وورلد ميدل إيست:

"لقد كان عامنا هذا رائعاً بكل المقاييس؛ فقد تميّز المعرض بالطاقة والإبداع والتنوّع الفريد. لقد أثبت بيوتي وورلد ميدل إيست مجدداً أن دبي هي ملتقى مجتمع الجمال العالمي لرسم مستقبل قطاع الجمال."

اختتمت دورة 2025 بنجاح باهر، مع تحقيق أرقام قياسية في المشاركة ضمن 22 قاعة، وارتفاع أعداد العارضين الدوليين، وامتلاء جميع أقسام المعرض بالحضور، من سيغنيتشر سينت إلى ناتشرال نوتس، مما جعل قطاع الجمال بأكمله يتطلّع بترقب وحماس لما ستحمله دورة عام 2026.

نبذة عن معرض بيوتي وورلد ميدل إيست:

يعد معرض بيوتي وورلد ميدل إيست، والذي سيقام في الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، أكبر معرض تجاري لقطاعات الجمال والشعر والعطور والصحة والرفاهية في المنطقة. كما يعتبر واحداً من أكثر معارض الجمال التجارية تأثيراً وزيارة في العالم، حيث يوفر المنصة الأبرز لأكثر من 71,000 متخصص في هذا المجال للقاء أكثر من 2,000 عارض من 70 دولة للتواصل والحصول على المنتجات واستلهام الأفكار الجديدة.

نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت إحدى كبريات شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم، حيث تمتلك مركزاً خاصاً بها للمعارض والفعاليات. كذلك توظف حوالي 2,500 شخصاً يتوزعون بين مقرها الرئيسي في فرانكفورت أم ماين وفي 29* شركة تابعة حول العالم. بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2024 أكثر من 780 مليون يورو. كما تركز الشركة على خدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار مجالات تنظيم المعارض والفعاليات وتأجير المواقع وتقديم الخدمات. إن إحدى أهم نقاط القوة لشركة ميسي فرانكفورت هي شبكة المبيعات العالمية القوية والمترابطة بشكل وثيق، والتي تغطي نحو 180 دولة في جميع مناطق العالم. كذلك تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات - سواء في الموقع أو عبر الإنترنت، ليتمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة ومرونة عالية باستمرار عند تخطيط وتنظيم وإدارة الفعاليات الخاصة بهم. بالإضافة لذلك تستعين الشركة بأفضل الخبرات اللازمة لتطوير نماذج أعمال جديدة، وتشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض، وبناء المعارض التجارية والتسويق، وتوفير طواقم الموظفين والضيافة.

تعتبر الاستدامة ركيزة أساسية لاستراتيجية الشركة. وهنا، تحقق الشركة توازناً صحيحاً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع.

يقع مقر الشركة الرئيسي في فرانكفورت آم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة.

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست:

تشمل مجموعة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: تشمل مجموعة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، إنترسك، إنترسك السعودية، الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لوجيموشن، لايت + إنتيليجنت بيلدينج ميدل إيست، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم الفعاليات 2024-2025، ضمت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 7,450 عارضاً من أكثر من 68 دولة واستقبلت 249,500 زائراً من 164 دولة.

