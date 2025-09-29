شهد المعرض مشاركة أكثر من 250 شركة وعلامة تجارية

الشارقة: اختتمت أمس (الأحد) بنجاح فعاليات النسخة الرابعة من معرض "الأصايل 2025" الذي أقيم على مدار أربعة أيام في مركز إكسبو الذيد، ونظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مسجلاً نجاحاً كبيراً وإقبالاً جماهيرياً واسعاً حيث استقطب آلاف الزوار، وحقق عوائد مجزية للمشاركين، مؤكداً مكانته كأبرز ملتقى سنوي يعني بتراث الفروسية والهجن والصقارة في المنطقة.

وشهد المعرض حركة تجارية نشطة وحضوراً مميزاً لأكثر من 250 شركة وعلامة تجارية رائدة إلى جانب مشاركة عدد من الأندية والجمعيات التي عرضت أحدث ما توصلت إليه الصناعات المرتبطة بالتراث العربي الأصيل، حيث اطلع الزوار على تشكيلة واسعة من مستلزمات الخيول والهجن والصقور، وأساليب التربية المبتكرة، بالإضافة إلى تجهيزات الإصطبلات العصرية ومركبات ومعدات نقل الحيوانات المتطورة والخدمات البيطرية المتخصصة.

وشكل "مزاد الصقور" الحدث الأبرز الذي حظي باهتمام زوار المعرض وتحول إلى منصة جمعت نخبة من الصقارين وملاك المزارع من داخل دولة الإمارات ومختلف دول الخليج، وشهد المزاد الذي استقطب المهتمين بالصيد بالصقور منافسة قوية للفوز بأفضل وأندر أنواعها، بما في ذلك طيور الشاهين وبيور جير وغيرها من السلالات النادرة التي يسعى إليها المحترفون والهواة، مما رسخ دور المزاد في نجاح المعرض.

سوق تجاري متخصص

وأكد سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن معرض الأصايل يثبت تنوع الأحداث التجارية والاقتصادية التي تتمتع بها إمارة الشارقة، ويواصل ترسيخ مكانته للعام الرابع كأبرز سوق تجاري متخصص في مستلزمات الخيول والجمال والصقور على مستوى المنطقة، وأثبت أن الأجواء التراثية الأصيلة يمكن أن تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد والترويج للعلامات التجارية، مشيراً إلى أن المعرض وفر بيئة متكاملة لعقد الصفقات وبناء الشراكات الاستراتيجية التي تكفل استقطاب المزيد من المشاركين إلى الدورات المقبلة.

وأضاف سعادة سيف محمد المدفع أن اتساع الاهتمام بأنشطة التخييم ورياضة الصيد والفروسية دفعت الشركات المنتجة لمستلزمات هذه الرياضات إلى مضاعفة جهودها في ابتكار مختلف المعدات، وبذلك يسهم المعرض بدور مباشر في تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال، ويوفر لها نافذة للوصول إلى جمهور واسع ومتخصص، مما يسهم في تعزيز اقتصاد الإمارة ودعم الصناعات المرتبطة بالتراث.

الارتباط بالجذور

من جانبه، أشار محمد مصبح الطنيجي مدير فرع غرفة تجارة وصناعة الشارقة في الذيد ومدير مركز إكسبو الذيد إلى أن المعرض جذب الجمهور المهتم بالرياضات التراثية وأبرز شغف مختلف الفئات والأعمار بمزاد الصقور في معرض الأصايل الذي تنافس فيه نخبة من كبار الصقارين وملاك المزارع من مختلف أنحاء الخليج، مضيفاً أن المعرض إلى جانب اشتماله على الصفقات التجارية والمنافسات نجح في تقديم رسالة أكثر استدامة حول أهمية الحفاظ على الموروث الإماراتي العريق ونقله إلى الأجيال الجديدة، فضلاً عن البيئة التراثية التي يقام فيها المعرض سنوياً في مدينة الذيد المعروفة بطابعها التراثي الذي يتكامل مع أجواء الحدث ويحقق معادلة الجمع بين السوق التجاري الذي يدعم الصناعات التراثية، وبين تعزيز الانتماء والارتباط بالجذور.

أجواء تراثية

واستقطب المعرض أعداداً غفيرة من الزوار ومحبي رياضات الصيد والفروسية، الذين توافدوا للاستمتاع بالأجواء التراثية الأصيلة التي تجمع بين عراقة الماضي وتقنيات الحاضر، وتضمن المعرض أنشطة تثقيفية وورش عمل تعليمية حول طرق رعاية الخيول والهجن والصقور، مما أضاف بعداً معرفياً وترفيهياً لتجربتهم.

وأشاد المشاركون في المعرض بجودة التنظيم وتنوع الفعاليات، مؤكدين أن الحدث وفر لهم منصة مثالية لعرض أحدث منتجاتهم وبناء شراكات جديدة ومثمرة، إلى جانب الإسهام في الحفاظ على الموروث الإماراتي والخليجي العريق وتعزيزه لدى الأجيال الشابة، ودعم الصناعات ذات الصلة بالتقاليد الأصيلة.

