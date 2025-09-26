دبي - اختتمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مشاركتها الناجحة في فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من معرض الإمارات للوظائف "رؤية 2025"، الذي أُقيم خلال الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "روافد المستقبل"، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة.

وجاءت هذه المشاركة في إطار حرص الدائرة على استشراف مستقبل الوظائف في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، كذلك إبراز أهمية تنمية المهارات الرقمية والقدرات المرتبطة بالتقنيات الناشئة باعتبارها ركائز أساسية للجاهزية للمستقبل وتعزيز تنافسية الكوادر الوطنية، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو اقتصاد معرفي مبتكر يقوده الشباب ويواكب متطلبات التنمية المستدامة.

وشهدت منصة حكومة دبي، التي أشرفت على تنظيمها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، تنظيم ورش عمل متخصصة، وجلسات إرشاد وتوجيه للشباب الإماراتي، إلى جانب توقيع اتفاقيات تعاون مع عدد من الجهات المشاركة، بما يعزز الشراكات ويتيح مسارات أوسع للتمكين الوظيفي، ويواكب توجهات الدولة في دعم الكفاءات الوطنية وتأهيلها لمتطلبات سوق العمل المستقبلية. كما استقطبت المنصة زيارات عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين، الذين اطّلعوا على المبادرات المبتكرة والخدمات النوعية التي تقدمها الجهات المشاركة.

وفي إطار اهتمامها بالتوظيف الدامج، خصصت الدائرة في هذه الدورة مساحة متميزة للتوظيف الدامج لأصحاب الهمم، حيث تم عرض المبادرات والفرص الوظيفية التي تمكنهم من المشاركة الفاعلة في سوق العمل، وتعكس التزام دبي بتوفير بيئة شاملة لجميع الكفاءات.

وتجسد مشاركة دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في المعرض التوجهات المستقبلية للإمارة في مجال التوظيف والتنمية البشرية، الرامية إلى تمكين الكفاءات الوطنية من الانخراط في قطاعات حيوية تشمل التقنية والابتكار والاستدامة والصحة والتعليم، و على التزامها بمواصلة دورها المحوري في قيادة جهود التمكين الوظيفي وصناعة مستقبل واعد للكوادر الوطنية، بما يعزز قدرتها على المنافسة والإبداع في ظل اقتصاد عالمي يرتكز على المعرفة والتكنولوجيا.

