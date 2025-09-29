صحار الدولي يتوج بجائزتين في المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط السنوي 2025

مسقط: يسرّ صحار الدولي أن يعلن عن تتويجه بجائزتين مرموقتين ضمن فعاليات مؤتمر جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA) السنوي وحفل توزيع جوائزها لعام 2025، مما يعكس دوره الريادي في تعزيز الشفافية، وبناء ثقة المستثمرين، ودفع عجلة تطوير أسواق رأس المال في سلطنة عُمان والمنطقة، حيث حصد البنك جائزة المساهمة في تطوير أسواق رأس المال، وقد تسلّمها بالنيابة عن البنك عباس بن حسن اللواتي، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية ومجموعة إدارة المؤسسات المالية الدولية والعمليات الدولية، الأمر الذي يتوج جهود البنك المستمرة في تعزيز الابتكار، وتقوية البنية التحتية للأسواق، ودعم النمو المستدام لأسواق رأس المال في السلطنة.

كما حصد البنك جائزة الشركة الرائدة في علاقات المستثمرين في القطاع المالي، وتسلّمها بالنيابة عن البنك سعود بن حمد الرواحي، رئيس علاقات المستثمرين. بدورها تؤكد هذه الجائزة التزام صحار الدولي الراسخ بترسيخ أعلى معايير الشفافية، تعزيز العلاقات مع الأطراف ذات الصلة، واتباع أفضل الممارسات في الاتصال المؤسسي ضمن القطاع المالي.

وفي تعليقه حول هذا الإنجاز، قال عباس بن حسن اللواتي: “تمثل هذه الجوائز التزام صحار الدولي الاستراتيجي بجعل علاقات المس

تثمرين أداة محورية لبناء الثقة وتحقيق النمو والقيمة المستدامة. فهي تؤكد على قناعتنا بأن الشفافية، والحوكمة الرشيدة، والابتكار المستمر هي الركائز الأساسية لتعزيز ثقة المستثمرين ودعم التنمية المستدامة لأسواق رأس المال العمانية.”

وجاء هذا التتويج في إطار مشاركة صحار الدولي كـ الراعي الرئيسي لمؤتمر MEIRA السنوي 2025، الذي نظمته بورصة مسقط في الفترة من 24–25 سبتمبر بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة أكثر من 200 مشارك من مستثمرين دوليين، وشركات، وجهات رقابية ومستشارين، تحت شعار: “تعزيز التأثير: عصر جديد لعلاقات المستثمرين في الشرق الأوسط”.

بدوره بادر البنك بتعزيز حضوره من خلال جناح مخصص، أتاح منصة للتفاعل المباشر مع المستثمرين وكافة الأطراف ذات الصلة، ما جعل رعايته الاستراتيجية ذات أثر ملموس، مؤكداً دوره كشريك موثوق في دفع عجلة التعاون والنمو في السلطنة والمنطقة. من خلال هذه الجوائز ومشاركته الفاعلة في المؤتمر، يعزز صحار الدولي مكانة سلطنة عُمان على خريطة الاستثمار العالمية ويؤكد التزامه بتطوير علاقات المستثمرين والأسواق المالية بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل.

نبذة عن صحار الدولي

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها. ويواصل البنك تعزيز حضوره عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن ترسيخ حضوره في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: www.SIB.om

