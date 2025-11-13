• استكشف المشاركون ارتفاع الطلب المحلي، والتقدم المحرز في مجال الاستدامة، والفرص التي توفرها مشاريع البنية التحتية، مثل مشروع الاتحاد للقطارات.

• اختُتمت اليوم فعاليات أكبر منصة تجارية في المنطقة للورق والقرطاسية ولوازم المكاتب والمواد الإبداعية، بعد ثلاثة أيام من التواصل القيّم وتبادل المعرفة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: سلط المصنعون والتجار الإقليميون المشاركون في معرض "بايبر وورلد ميدل إيست" الضوء على كيفية مساهمة صناعة الورق والتغليف المزدهرة في الشرق الأوسط في تعزيز توطين، ودعم سلاسل التوريد، وتعزيز القدرة التنافسية للمنطقة في مجال التصدير.

وقد تم انعقاد حلقة نقاشية بعنوان "صنع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ربط مصنعي الورق والتجار وقادة التعبئة والتغليف من أجل النمو الإقليمي" كجزء من منتدى "ذا هب" بالمعرض، وجمعت شخصيات رئيسية من القطاع بما في ذلك كل من: بارف سوندي، المؤسس والشريك الإداري لشركة بي سكوير؛ وفادي بعقليني، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة ميبكو جلف كوموديتيز؛ وعلي حيدر، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال إنفيلوبس؛ وهيتندرا داهيريكار، رئيس فريق المبيعات في شركة كاغَس للتجارة.

وقد ناقش المشاركون خلال الجلسة كيفية قيام المنتجين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتوسيع قدراتهم الإنتاجية وتوطين عملياتهم لتلبية الطلب المحلي المتزايد، مع تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الدولية، حيث اتفق المتحدثون على أن الاستهلاك المحلي يشهد ارتفاعاً مطرداً، مما يتيح فرصاً لتوسيع الإنتاج وزيادة إمكانات التصدير.

وفي هذا السياق قال علي حيدر، صاحب الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها، والتي تنتج أكثر من 1.5 مليار ظرف سنوياً، "إن وجودنا في المنطقة يمنحنا ميزة تنافسية كبيرة".

وأضاف حيدر قائلاً: "يمنحنا هذا موقعاً متميزاً في الأسواق الإقليمية. فوجودنا هنا، وقربنا من قاعدة عملائنا الرئيسية، يُسهم بشكل كبير في إدارة سلسلة التوريد".

كما تناول النقاش أيضاً كيفية استجابة المنتجين المحليين لتوقعات الاستدامة المتزايدة مع الحفاظ على كفاءة التكلفة.

وفي هذا الإطار صرح حيدر قائلاً: " في كابيتال إنفيلوبس، نستخدم الورق مستدام، والقابل للتحلل بالكامل، والورق القابل لإعادة التدوير. كما نستخدم الأحبار والغراء المائي فقط، وآلاتنا موفرة للطاقة، كذلك نعيد تدوير المياه داخل منشآتنا".

كما سلّط بارف سوندي، من شركة "بي سكوير بايبر"، الضوء على اختلاف مناهج خيارات التغليف المستدام.

وصرح قائلاً: "الشركات التي لديها أهداف استدامة واضحة مستعدة لدفع ثمن التغليف المستدام، لكن التوسع في تطبيقه يعتمد على حلول أكثر فعالية من حيث التكلفة تُطرح في السوق".

وبناءً على ذلك، اتفق المشاركون في الجلسة على أن الاستثمارات الرئيسية في البنية التحتية، مثل مشروع الاتحاد للقطارات، ستكون محورية في دعم نمو قطاع التصنيع الإقليمي. وبمجرد تشغيلها بالكامل، ستُخفّض شبكة السكك الحديدية الوطنية تكاليف الخدمات اللوجستية، وتُعزز التجارة عبر الحدود، وتُسرّع أوقات التسليم، مما يُقدّم مزايا رئيسية لمنتجي وتجار الورق في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وبهذه المناسبة قالت تيريزا هيتور غونكالفيس، مدير إدارة مجموعة معارض السلع الاستهلاكية والمسؤولة عن معرضي "بايبروورلد ميدل إيست" و"الهدايا ولايفستايل ميدل إيست: " تُظهر الأفكار التي طُرحت خلال جلسة النقاش مدى تطور القطاع، ومن الواضح أن الشركات الإقليمية تُركز على النمو والتعاون والمرونة على المدى الطويل، حيث يوفر جمع هذه القطاعات معاً في معرض "بايبر وورلد ميدل إيست" منصةً مثالية لتبلور هذه الأولويات المشتركة والمضي قدماً نحو المستقبل".

اختتمت اليوم فعاليات معرضي "بايبروورلد ميدل إيست" و"الهدايا ولايفستايل ميدل إيست" في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 650 علامة تجارية إقليمية وعالمية من 38 دولة.

تشمل فعاليات "بايبر وورلد" معارض تجارية في شنغهاي (21-23 نوفمبر 2025)، وهونغ كونغ (12-15 يناير 2026)، ومومباي (26-28 فبراير)، بالإضافة إلى معرض دبي. كما يُعرض قطاع الورق والقرطاسية في معرض أمبينته بفرانكفورت (6-10 فبراير 2026).

نبذة عن معرض بايبر وورلد ميدل إيست:

يجمع معرض بايبر وورلد ميدل إيست بين العلامات التجارية المشهورة عالمياً والشركات الإقليمية والمبتكرين الواعدين في فعالية مثيرة مدتها ثلاثة أيام تضم منتجات في مجالات اللوازم المكتبية والمدرسية والديكورات الاحتفالية والبضائع ذات العلامات التجارية. ستقام الدورة القادمة من المعرض في الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث سيشارك موقع تنظيمه مع معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني.

نبذة عن معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست:

يعد معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست منصة نابضة بالحياة، تختص بأنماط الحياة والإكسسوارات والهدايا. سيقام المعرض في الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي وسيشارك موقعه مع معرض بايبر وورلد ميدل إيست. يعتبر هذا المعرض الأبرز في المنطقة لمنتجات الهدايا ذات المستويات المتوسطة إلى الراقية، ومستلزمات الأطفال والرضع، ومنتجات أنماط الحياة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني.

نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت إحدى كبريات شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم، حيث تمتلك مركزاً خاصاً بها للمعارض والفعاليات. كذلك توظف حوالي 2300 شخصاً يتوزعون بين مقرها الرئيسي في فرانكفورت أم ماين وفي 29 شركة تابعة حول العالم. بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2023 أكثر من 609 مليون يورو. كما تركز الشركة على خدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار مجالات تنظيم المعارض والفعاليات وتأجير المواقع وتقديم الخدمات. إن إحدى أهم نقاط القوة لشركة ميسي فرانكفورت هي شبكة المبيعات العالمية القوية والمترابطة بشكل وثيق، والتي تغطي نحو 180 دولة في جميع مناطق العالم. كذلك تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات - سواء في الموقع أو عبر الإنترنت، ليتمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة ومرونة عالية باستمرار عند تخطيط وتنظيم وإدارة الفعاليات الخاصة بهم. بالإضافة لذلك تستعين الشركة بأفضل الخبرات اللازمة لتطوير نماذج أعمال جديدة، وتشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض، وبناء المعارض التجارية والتسويق، وتوفير طواقم الموظفين والضيافة.

تعتبر الاستدامة ركيزة أساسية لاستراتيجية الشركة. وهنا، تحقق الشركة توازناً صحيحاً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على الانترنت: www.messefrankfurt.com/sustainability

يقع المقر الرئيسي للشركة في فرانكفورت أم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على الانترنت: www.messefrankfurt.com

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست جي إم بي أتش:

تشمل مجموعة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: بايبر وورلد ميدل إيست، الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، لوجيموشن، لايت + إنتيليجنت بيلدينج ميدل إيست. في موسم الفعاليات 2023-2024، ضمت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 6,324 عارضاُ من أكثر من 60 دولة واستقبلت 224,106 زائراً من 156 دولة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني.

