فوربس الشرق الأوسط تدعم خطة عودة الحياة من خلال قمة بناء المستقبل.

قيادات مالية واستثمارية تشارك في رسم ملامح الاقتصاد الليبي الجديد

المؤسسة الليبية للاستثمار شريك استراتيجي في أول نسخة من قمة بناء المستقبل

طرابلس – ليبيا : تستعد العاصمة الليبية طرابلس لاستضافة النسخة الأولى من "قمة فوربس الشرق الأوسط لبناء المستقبل 2025"، والتي ستُعقد يومي 29 و30 مايو/ أيار، تحت رعاية معالي عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وبشراكة استراتيجية مع المؤسسة الليبية للاستثمار.

تهدف القمة إلى استكشاف الفرص الواعدة في قطاعات البنية التحتية، والاستثمار، والتنمية المستدامة، من خلال منصة حوار رفيعة المستوى تجمع نخبة من المسؤولين الحكوميين، ورواد القطاع الخاص، والمستثمرين الإقليميين والدوليين.

ويحضر القمة معالي عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، ومعالي الأستاذ وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية-حكومة الوحدة الوطنية، ومعالي خليفة رجب عبدالصادق، وزير النفط والغاز الليبي وعضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، والمهندس مسعود سليمان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ،والدكتور علي محمود حسن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار

سيركز جدول الأعمال على استكشاف الفرص الواعدة في مجالات البنية التحتية والاستثمار والتنمية المستدامة، بهدف تسريع التحول الاقتصادي في ليبيا وتحقيق النمو المستقبلي. وستتناول حلقات النقاش وورش العمل التفاعلية مجموعة من المحاور الرئيسية، بما في ذلك استعراض فرص الاستثمار في مختلف القطاعات، ودور ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى تعزيز قطاعي الطاقة والبنية التحتية في ليبيا.

وستركز القمة أيضًا على أهمية الموقع الجغرافي الاستراتيجي لليبيا ودوره كمحور اقتصادي يربط أفريقيا بأوروبا والشرق الأوسط، إلى جانب تسليط الضوء على قصص نجاح ملهمة لعدد من رواد الأعمال الشباب الليبيين، وتوفير منصات دعم متخصصة لتطوير مهاراتهم وتمكينهم ليكونوا قادة المستقبل.

أعرب معالي عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عن فخره باستضافة قمة فوربس الشرق الأوسط الأولى في طرابلس، مؤكدًا أن ليبيا تمتلك ثروة من الإمكانات غير المستغلة والفرص الاستثمارية القيّمة التي يمكن أن تقدمها للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. وأضاف: "يسعدني أن فوربس الشرق الأوسط قد أدركت هذه الفرص واختارت طرابلس لعقد هذا الحدث التاريخي الذي يُعدّ علامة مهمة في مسار عودة الحياة إلى ليبيا، نتطلع إلى بناء شراكات مثمرة تعود بالنفع على الجميع وتسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية."

وفي تعليقها على القمة، قالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط: "نفخر بعقد هذه القمة المميزة في ليبيا للمرة الأولى. إذ تمثل فرصة فريدة لتسليط الضوء على مرونة هذا البلد الاستثنائي واستكشاف إمكاناته الاستثمارية، فيما يمضي قدمًا نحو آفاق جديدة ويعيد صياغة مستقبله كقوة اقتصادية صاعدة."

من جانبه، أكد الدكتور علي محمود حسن، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، أن القمة تشكل منصة استراتيجية للتواصل مع المستثمرين وقادة ورواد الأعمال، مشيرًا إلى أن المؤسسة تعمل على تنمية استثماراتها عبر مجموعة متنوعة من القطاعات والمناطق الجغرافية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسار النمو المستدام.

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