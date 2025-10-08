تحت رعاية معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، تستضيف "إيسار" فعاليات مؤتمرها لعام 2025 تحت عنوان: فرص استمرارية الأعمال وحلول تحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك يومي الأثنين والثلاثاء 21 – 22 ربيع الآخر 1447هـ الموافق 13 - 14 أكتوبر 2025م، في فندق فيرمونت الرياض، وبمشاركة وحضور أكثر من 800 متخصص، إلى جانب أكثر من 40 متحدثًا بارزًا من داخل المملكة وخارجها، يمثلون الجهات التنظيمية، والمؤسسات المالية، وخبراء من قطاعات القانون، والاقتصاد، والاستشارات.

ويهدف المؤتمر إلى استعراض أفضل الممارسات العالمية لتعزيز مرونة الاقتصاد واستدامة الأعمال، تسليط الضوء على نظم الإنذار المبكر والتخطيط الاستباقي كأدوات فعالة لمواجهة التحديات، إبراز التطورات التشريعية والتنظيمية التي أسهمت في تهيئة بيئة أعمال أكثر أمانًا وجاذبية، تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية.

ويتضمن البرنامج جلسات حوارية وورش عمل متخصصة، إضافة إلى معرض مصاحب يتيح للشركاء والجهات المشاركة استعراض أحدث الابتكارات والحلول التي تدعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية.

وبهذه المناسبة، أكد الأمين العام لإيسار عبدالله بن سعد آل مغيرة، أن المؤتمر يمثل منصة إستراتيجية لتبادل الرؤى وصياغة حلول عملية تعزز بيئة الأعمال في المملكة، وتكرّس مكانتها كوجهة إقليمية رائدة للاستثمارات المستدامة.

