مسقط: شهدت العاصمة مسقط اليوم انطلاق فعاليات معرض عُمان الصحي 2025 في نسخته الرابعة عشرة، الذي يُقام برعاية كريمة من سعادة خالد بن هاشل المصلحي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية. ويُعد هذا المعرض منصة مهمة لتعزيز الابتكار والتميز في قطاع الرعاية الصحية بسلطنة عُمان، ويأتي بمشاركة فاعلة من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة.

وتستضيف وزارة الصحة هذا الحدث السنوي الذي يحظى بدعم الجهات الرئيسية في القطاع، مثل مركز ضمان الجودة والمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة. ويُسلط المعرض الضوء على الدور المتنامي لقطاع التأمين الصحي، بمشاركة مميزة من هيئة الخدمات المالية والشركة العمانية القطرية للتأمين، مما يؤكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في توفير حلول تمويلية متكاملة للرعاية الصحية.

حضور دولي ومحلي لافت

يتميز المعرض هذا العام بحضور واسع لمستشفيات ومراكز طبية دولية من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك كندا، ومصر، والهند، وإندونيسيا، وإيران، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وتركيا. وتهدف هذه المؤسسات إلى تقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين الباحثين عن علاجات متخصصة في الخارج، بالإضافة إلى استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاستراتيجية مع القطاع الصحي العُماني. وتغطي التخصصات المعروضة مجموعة واسعة من المجالات الطبية مثل أمراض القلب، الخصوبة، جراحة العظام، طب العظام، طب الأعصاب، طب الشيخوخة، علم الأورام، إعادة التأهيل، طب العيون، طب الأطفال، التجميل والمزيد. مما يوفر خيارات علاجية متنوعة.

كما شهد جناح "عالج في عُمان" زيادة ملحوظة بنسبة 30% في عدد المشاركين، حيث يعرض عددًا من المستشفيات والعيادات المحلية الرائدة مثل مركز عُمان لإعادة التأهيل ومستشفى أستر رويال الرفاعة، مما يُظهر التطور الكبير في جودة الخدمات الطبية المقدمة محليًا.

قطاع الأدوية والأجهزة الطبية في دائرة الضوء

ويعكس المعرض قوة قطاع الأدوية والأجهزة الطبية في السلطنة، حيث انضمت صيدلية مزون، مجموعة المزروعي الطبية، مجموعة الخليج الطبية، العوضي للتجارة، مجموعة عبدالواحد بن شبيب للتوزيع الصحي، دلتا مجان،

. وتُقدم هذه الشركات أحدث المنتجات والتقنيات التي تساهم في تحسين الرعاية الصحية.

كما يركز المعرض على أحدث الاتجاهات العالمية في الرعاية الصحية، حيث يستعرض خدمات الرعاية الطبية عن بُعد والمنزلية، بمشاركة شركات مثل طبيبك للرعاية الطبية المنزلية و هوسبيلاين، مما يؤكد تزايد الطلب على الحلول الصحية المرنة والمبتكرة التي تلائم احتياجات المجتمع.

يُذكر أن معرض عُمان للصحة يواصل دوره الحيوي كمنصة لتبادل الخبرات والتعاون بين المتخصصين والمستثمرين، مما يساهم في بناء منظومة صحية قوية وشاملة في سلطنة عُمان.

