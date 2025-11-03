الرياض : أعلن صندوق التنمية السياحي - المُمكّن الوطني للقطاع السياحي - عن مشاركته في معرض سوق السفر العالمي 2025، الذي يُقام في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025م، بحضور نخبة من الجهات الحكومية والخاصة وروّاد صناعة السياحة من مختلف أنحاء العالم.

وتأتي هذه المشاركة امتدادًا لسعي الصندوق المستمر إلى استقطاب الاستثمارات النوعية وتعزيز الشراكات الدولية التي تعزز القطاع السياحي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للسياحة.

وتُعد سوق السفر العالمي في لندن إحدى أبرز وأهم الفعاليات الدولية المتخصصة في صناعة السياحة والسفر، لمناقشة مستقبل القطاع واستعراض الاتجاهات الجديدة وتبادل الخبرات وبحث فرص التعاون والشراكات التي تعزز تطوير السياحة عالميً.

وسيشارك الصندوق من خلال جناح "أرض السعودية" ليستعرض حلوله التمويلية المتكاملة، وبرامجه غير التمويلية من مركز نمو السياحة – الذراع المُمكّن غير التمويلي للقطاع السياحي - التي تمكّن المستثمرين وروّاد الأعمال والشركات المتوسطة والصغيرة من تطوير مشاريع نوعية تعكس تنوّع الوجهات السياحية في المملكة وتدفع نمو القطاع وتعزز استدامته.

من جانبه، أكّد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي بن عبدالله الفاخري، أن المشاركة في المعرض تُعد فرصةً لإبراز التطور المتسارع الذي يشهده القطاع السياحي في المملكة، وقال: "تأتي مشاركتنا في سوق السفر العالمي تجسيدًا لدور الصندوق في قيادة التحوّل السياحي الذي تشهده المملكة، وترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية عالمية في واحد من أسرع القطاعات نموًا حول العالم.

ويواصل الصندوق من خلال منظومته التمكينية المتكاملة - التي تجمع بين الحلول التمويلية المبتكرة والبرامج غير التمويلية عبر مركز نمو السياحة "الذراع المُمكّن غير التمويلي في الصندوق" - العمل على تحفيز الاستثمار النوعي، وتعزيز التعاون الدولي لبناء قطاع سياحي أكثر استدامة وتنافسية، يسهم في صياغة مستقبل السياحة على المستويين المحلي والعالمي."

ويأتي إعلان مشاركة صندوق التنمية السياحي في معرض سوق السفر العالمي 2025 امتدادًا لمشاركاته السابقة في هذا الحدث العالمي، وتأكيدًا على استمراره في تعزيز جاذبية المملكة للاستثمار السياحي ودعم المشاريع المستدامة التي تنمّي القطاع وتوسّع نطاق الخدمات المقدّمة للزوّار والمستثمرين، بما يعكس التزام الصندوق بدعم نمو القطاع السياحي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030

