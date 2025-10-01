(المنامة، البحرين)- تعود ندوات سيتي سكيب (Cityscape Talk) مرة أخرى في الفترة من 25-28 نوفمبر 2025 في مركز البحرين العالمي للمعارض، حيث يجتمع أكثر من 35 من قادة الفكر وصانعي القرارات ورواد الصناعة على مدى أربعة أيام لمناقشة أبرز القضايا ذات الصلة وتبادل الأفكار والمعرفة.

تقام هذه الندوات على هامش معرض سيتي سكيب البحرين 2025، وتسهم في تعزيز دور المملكة كنقطة التقاء للمستثمرين والمطورين والممولين وصنّاع السياسات. ويُعد كل من المعرض والندوات منصة مثالية لتبادل الأفكار وعقد الشراكات واكتشاف الفرص الجديدة. كما يعكس البرنامج المجمّع قوة المركز الاستراتيجي لمملكة البحرين في منطقة الخليج العربي وبيئة الأعمال التنافسية والتزام المملكة المستمر بالتنوع الاقتصادي.

يعكس شعار هذا العام "الاستثمار في البحرين" تطلعات المملكة وطموحاتها وفق الرؤية الاقتصادية 2030، كما يؤكد مساعيها الجادة نحو بناء اقتصاد متنوع والتحول إلى بوابة دولية. وفي ظل الإصلاحات المتواصلة ومشاريع البنية التحتية الضخمة ووضع إطار عمل تنظيمي مشجع للاستثمار، فإن البحرين تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الوجهات جاذبية في منطقة الخليج لتحقيق النمو على المدى الطويل.

وتبذل المملكة جهودًا حثيثة لتنفيذ هذه الاستراتيجية، بما في ذلك تطوير قطاع السياحة والعقارات من خلال تنويع العروض التي تستهدف جذب المستثمرين والسياح والمواهب من جميع أنحاء العالم. وفي هذا الصدد، طرحت المملكة برنامج "الإقامة الذهبية" في عام 2022 والذي يمنح الإقامة الطويلة للمستثمرين العقاريين والمتقاعدين ورجال الأعمال والأفراد من ذوي المهارات العالية، بما يعزز جهود البحرين الرامية إلى جذب جميع العناصر المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وتتيح نسخة عام 2025 من "ندوات سيتي سكيب" استعراض الفرص التي توفرها القطاعات المختلفة في البحرين، بما في ذلك القطاع السكني والتجاري والتجزئة والضيافة والبنية التحتية. ومن خلال إطلاق برنامج الإقامة الذهبية وتوفير السكن مناسب التكاليف، فضلا عن المشاريع السكنية الفاخرة ومبادرات المدينة الذكية والاستراتيجيات الاستثمارية القائمة على الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة، فإن البحرين تسعى إلى خلق آفاق جديدة للمستثمرين مع إعادة تشكيل ملامح منظومة العقارات.

وتحظى نسخة هذا العام بدعم من مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، حيث سيكون الشريك الاستراتيجي، إلى جانب مشروع المربع الجديد الشريك الماسي، وبنك البحرين والكويت الشريك المصرفي. ولا شك أن الدعم القوي من جانب كبرى المؤسسات الوطنية والإقليمية يمثل دفعة قوية للجهود الرامية إلى تعزيز الاستثمار وتحقيق التنمية في قطاع العقارات.

وحول هذا الحدث الهام، قالت السيدة أيلا إقبال، مدير المؤتمرات في إنفورما ماركتس: "أشعر بالسعادة لتوسع نطاق الحوار في نسخة هذا العام من ندوات سيتي سكيب. إننا نسعى إلى بحث القضايا التي تهم قطاعات السكن والتجزئة والضيافة والبنية التحتية، فضلا عن استكشاف مجالات جديدة مثل الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة، والعيش الذكي، وتحقيق الرفاهية في التصميم. وقد تم إعداد جدول الأعمال ليوفر للمستثمرين وصانعي القرارات الفرصة للتعرف على توجهات البحرين في المستقبل، وكيف بدأت رؤية 2030 فعليًا في رسم ملامح السوق."

كما سيشتمل برنامج هذا العام على النسخة الثالثة من مسابقة "معماريو المستقبل"، وهي مسابقة خاصة تقام بالتعاون مع المعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين وتلقي الضوء على الرؤية المبتكرة لطلاب الهندسة المعمارية من أربع جامعات معروفة. وسيتم الإعلان عن الفائزين في اليوم الختامي لندوات سيتي سكيب، بما يضيف قيمة مستقبلية متميزة للحفل الختامي للفعالية.

ومن خلال التركيز على الاستثمار كمحور أساسي للحوارات والمناقشات وتعزيز التوافق مع أهداف رؤية 2030، فإن "ندوات سيتي سكيب" تسهم بدور ملموس في تعزيز قطاع العقارات في المملكة وتعزيز المرونة والابتكار والنمو. وتمثل هذه الندوات دعوة للمستثمرين للاستفادة من فرص النمو في المملكة والمشاركة في رحلة التحول التي ترسم ملامح قطاع العقارات في المملكة.

-انتهى-

#بياناتشركات