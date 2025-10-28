محمد الشحي: الملتقى منصة لعرض حلول اسكانية مبتكرة تدعم خطة دبي الحضرية 2040

دبي، الإمارات العربية المتحدة: نظمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ملتقى الإسكان الذكي 2025، تحت شعار "حلول مبتكرة لإسكان ذكي ومستدام"، اليوم الأثنين في 27 أكتوبر الجاري في فندق جراند حياة – القرهود، في خطوة تعكس التزام المؤسسة بدعم مسيرة دبي المستقبل وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.

ويأتي تنظيم الملتقى تزامناً مع اليوم العالمي للإسكان، ضمن جهود المؤسسة الرامية إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير منظومة إسكانية ذكية ومستدامة تواكب معايير الاستدامة والتطور العمراني العالمي.

وأكد سعادة محمد الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان بالإنابة، أن الملتقى سيتضمن فعاليات متنوعة تشمل ورش عمل وجلسات حوارية لتسليط الضوء على الخدمات الذكية للمؤسسة، إلى جانب توقيع عدد من الشراكات الاستراتيجية، ومعرض مصاحب يعرض أحدث التقنيات والحلول الإسكانية.

وقال الشحي: يشكل ملتقى الإسكان الذكي منصة فريدة لعرض الحلول المبتكرة والمستدامة في قطاع الإسكان، ويعكس حرصنا على بناء شراكات استراتيجية تدفع عجلة التطور وتدعم مسيرتنا نحو تحقيق أهداف خطة دبي الحضرية 2040، من خلال تنمية عمرانية مستدامة، وترسيخ مكانة دبي العالمية، والارتقاء بجودة الحياة. هدفنا الأول وما زال هو رفاه الإنسان في دبي المستقبل."

وأشار إلى أن المؤسسة تحرص على تصميم مشاريع إسكانية متكاملة توفر جميع المرافق والخدمات، لتجعل من كل مشروع مجتمعاً حيوياً يعزز الانتماء والاستقرار الأسري، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي أفضل مدينة للعيش والعمل.

ويدعم الملتقى الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين المؤسسة وشركة GFS Developments، والتي تسهم في إنجاح هذا الحدث بوصفه منصة عالمية لعرض أحدث الابتكارات والممارسات في مجال الإسكان الذكي والمستدام.



للاستفسار والمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة موقع المؤسسة الرسمي على الرابط: www.mbrhe.gov.a

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان هي جهة حكومية تهدف إلى توفير خدمات إسكانية استباقية ومستدامة للمواطنين، عبر سياسات مرنة وشراكات استراتيجية، معززة بالابتكار والتحول الرقمي لتحقيق رؤية دبي المستقبلية.

خالد محمد البناي، رئيس قسم الاتصال في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان

البريد الإلكتروني: kalbannai@mbrhe.com

غادة يوسف عبدالله، أخصائي اتصال في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان

البريد الإلكتروني: gabdulla@mbrhe.com

