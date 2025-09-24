انعقاد "يوم أوكيو للأسواق المالية" بالتزامن مع مؤتمر جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط ("ميرا 2025")، يضع عُمان في موقع متقدّم على خارطة الحوار الاستثماري في المنطقة.

مؤتمر "ميرا 2025" يستقطب 900 مشارك و100 مؤسسة استثمارية، وأوكيو تتقدّم الحوار حول الحوكمة والشفافية والاستدامة.

تجاوزت القيمة السوقية للشركات المدرجة التابعة لأوكيو في بورصة مسقط 4 مليارات ريال عُماني، وبلغت التوزيعات النقدية 212 مليون ريال منذ بداية العام.

من خلال خطابها الاستثماري الموحّد عبر شركاتها المدرجة، تبرز أوكيو قوة قطاع الطاقة العُماني كقاعدةً صلبة للتحولات المالية، مؤكدةً موقعها كمحفّز لمسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.

مسقط، عُمان - نظّمت أوكيو، المجموعة العالمية للاستثمار في قطاع الطاقة، الدورة الافتتاحية من "يوم الأسواق المالية لأوكيو" في مسقط بتاريخ 23 سبتمبر، بمشاركة أكثر من 200 مستثمر ومحلل وخبير من المؤسسات الإقليمية والدولية، في فعالية هي الأولى من نوعها في سلطنة عُمان. بعد ذلك، تصدرت أوكيو المشهد كراعٍ وطني رئيس لقطاع الطاقة في مؤتمر جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط ("ميرا 2025")، الذي تستضيفه العاصمة مسقط يومي 24 و25 سبتمبر. تشكل الفعاليتان المتتاليتان منصة إستراتيجية تؤكد صعود عُمان كمركز إقليمي للحوار حول أسواق المال، وتبرز دور أوكيو كبوابة وطنية تربط بين استثمارات الطاقة ومرتكزات التحول المالي المستدام.

وقد أبرزت الفعاليات مساهمة الشركات المدرجة التابعة للمجموعة، التي تمثّل اليوم أكثر من 30% من القيمة السوقية لبورصة مسقط (الأسواق النظامية والموازية)، بما يتجاوز 4 مليارات ريال عُماني، فيما بلغت توزيعاتها النقدية منذ بداية العام 212 مليون ريال عُماني، لتؤكد مكانة أوكيو كمؤشر استثماري يعكس ثقة المستثمرين ويقيس نبض السيولة في السوق.

وفي هذا السياق، تمثلت رؤية الشركات التابعة للمجموعة في ما يعكس الأداء المالي والتشغيلي والتوجهات الاستثمارية؛ حيث ركزت "أوكيو للاستكشاف والإنتاج" على توزيعاتها النقدية وبرامج إعادة شراء الأسهم إلى جانب توسعاتها الإستراتيجية، بينما سلّطت "أوكيو لشبكات الغاز" الضوء على نموذج أعمالها المنظّم ورؤية التدفقات النقدية المستقرة طويلة الأجل. فيما تطرقت "أوكيو للصناعات الأساسية" إلى رؤيتها القائمة على الانضباط المالي والحوكمة والنمو المستدام، وأكدت "أبراج لخدمات الطاقة" جاهزيتها الاستثمارية وكفاءتها التشغيلية، بينما جدّدت "شركة مسندم للطاقة" التزامها بسجلها الموثوق في التوزيعات النقدية ودورها في تعزيز أمن الطاقة الوطني.

هذا ويأتي المنتدى ليؤكد ريادة أوكيو عبر البناء على التحوّلات النوعية التي أطلقتها أربعة طروحات أولية نفذتها شركاتها خلال العامين الماضيين، والتي أعادت تشكيل المشهد الاستثماري من خلال تنويع القطاعات واستقطاب تدفقات رأسمالية دولية متواصلة، وتعزيز مستويات السيولة والشفافية، ما أسهم في إضافة أكثر من 6 مليارات سهم إلى التداول، بالتوازي مع إدخال آليات جديدة أبرزها تعيين صانعي سوق معتمدين في جميع الشركات المدرجة، على نحو رسّخ ثقة المستثمرين وعزّز مكانة أوكيو كقاطرة للتحوّل المالي على المستوى الوطني ومحركًا إستراتيجيًا لترسيخ دور عُمان كمركز مالي إقليمي جاذب لرؤوس الأموال العالمية.

ويتضمّن برنامج المنتدى جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان: "تعزيز سوق الأوراق المالية في عُمان: دور قطاع الطاقة في جذب الاستثمارات إلى عُمان"، بمشاركة نخبة من صُنّاع القرار والجهات الرقابية.

تعليقًا على الفعاليتين، قال أشرف بن حمد المعمري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو: "إن انعقاد يوم الأسواق المالية لأوكيو بالتزامن مع مشاركتنا في مؤتمر "ميرا 2025"، يجسّد التزامنا بترسيخ ثقافة الحوار المفتوح مع مجتمع المستثمرين ويعكس دورنا في توسيع قاعدة المشاركة وتعزيز مكانة سوق المال العُماني".

وأضاف قائلًا: "تُعد هذه المنصّات الحوارية عنصرًا أساسيًا لترسيخ الشفافية وزيادة السيولة في السوق وتعزيز مكانة عُمان كوجهة استثمارية موثوقة طويلة الأمد. أما بالنسبة لأوكيو، فنحن نسعى إلى ضمان عوائد مستدامة وتهيئة المسار للمستقبل عبر التوسع في الاستثمار في مشاريع الطاقة."

وستواصل أوكيو هذا الزخم في مؤتمر "ميرا 2025"، أكبر منتدى لعلاقات المستثمرين في المنطقة، والذي يستقطب أكثر من 900 مشارك و100 مؤسسة استثمارية في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض. ومن خلال دورها كراعٍ رئيس، ستعرض أوكيو كيف يمكن للشركات الحكومية الكبرى أن تعزز الأسواق عبر تقديم أصول استثمارية موثوقة جاهزة للتداول وربط علاقات المستثمرين بأجندة النمو الاقتصادي الوطني.

وقال عزان آل عبداللطيف الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول بمجموعة أوكيو: "يأتي تنظيم يوم الأسواق المالية لأوكيو بالتزامن مع المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، الذي تحظى مسقط بشرف استضافته هذا العام ولأول مرة برعاية بورصة مسقط. ويجسد هذا الحدث التزامنا بالارتقاء بعلاقات المستثمرين وتكريس أعلى معايير الشفافية والإفصاح، تأكيدًا على قوة الأداء المالي والتشغيلي لمجموعة شركاتنا، وما نحققه من قيمة مضافة ومستدامة لمساهمينا".

وأضاف: "نؤمن بأن بناء الثقة يتطلب حوارًا متواصلًا مع مستثمرينا، لذلك نعمل على تعزيز علاقات المستثمرين من خلال عدة مبادرات تم تنفيذها هذا العام بإشراف فريق إدارة الأصول بمجموعة أوكيو. المبادرات شملت إنشاء فرق متخصصة في علاقات المستثمرين في شركاتنا المدرجة في بورصة مسقط، وتنظيم جلسات تفاعلية لمناقشة النتائج المالية، وحرصنا على الإفصاحات المنتظمة، بالإضافة الى التنسيق الوثيق الذي حرصنا عليه مع بورصة مسقط وهيئة الخدمات المالية وشركة مسقط للمقاصة والإيداع."

كما نظمت أوكيو زيارة ميدانية للمشاركين في "يوم الأسواق المالية لأوكيو" إلى أصول المجموعة الصناعية المتكاملة في صحار، حيث تعرّف المشاركون عن قرب على القدرات الاستثمارية والبنى الأساسية التي تسهم في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي لرؤية عُمان 2040.

حول "أوكيو":

أوكيو، مجموعة عالمية متكاملة تستثمر في قطاع الطاقة، مقرها سلطنة عُمان، وتتمتّع بحضور قوي في 17 دولة. تدير المجموعة محفظة استثمارية متنوعة تغطي سلسلة القيمة الكاملة للطاقة، بدءًا من استكشاف وإنتاج النفط والغاز مرورًا بالمصافي والبتروكيماويات وصولًا إلى المنتجات النهائية وتوزيعها وتسويقها في أكثر من 80 دولة حول العالم، مع التركيز على الاستدامة. فيما تركز أوكيو للطاقة البديلة على الاستثمار في مجالَي الطاقة المتجدّدة والهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان.

