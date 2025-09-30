دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستعرض مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، أبرز مبادراتها وحلولها الجديدة في مجال الاستدامة والطاقة المتجددة، وذلك خلال مشاركتها في أعمال الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس 2025" الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي بتوجيهات كريمة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وهذا وتشارك مجموعة اينوك في دورة هذا العام من معرض ويتيكس بصفتها من الرعاة الرئيسيين للحدث، عبر جناحٍ يضم منصة تفاعلية للتواصل مع الشركاء والخبراء والجهات المعنية من مختلف أنحاء العالم.

وتسعى اينوك من خلال مشاركتها في المعرض إلى تسليط الضوء على أحدث مشاريعها في مجالات الوقود النظيف والحلول الرقمية المبتكرة، إلى جانب مبادراتها الداعمة لاقتصادٍ دائري يعزز كفاءة الموارد ويحدّ من الانبعاثات الكربونية. حيث تعلن المجموعة خلال ويتيكس 2025 عن مصنعها الجديد لإنتاج الديزل الحيوي، الذي يعدّ المصنع الأول لإنتاج الديزل الحيوي على مستوى شركات النفط الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون لتر سنوياً، ما يمثّّل أكبر استثمار لإنتاج الوقود المتجدد على مستوى المنطقة.

وإضافة إلى ذلك، تستعرض المجموعة في جناحها في المعرض عدداً من الحلول المستدامة مثل شبكتها من خطوط أنابيب وقود الطائرات التي تصل منشآت المجموعة بمطاري دبي الدولي وآل مكتوم الدولي، والنظام الذكي لإدارة إمدادات الوقود الذي يسهم في تحسين كفاءة التخزين باستخدام بيانات رقمية مباشرة لمستويات مخزون الصهاريج وتوقعات الطلب عبر شبكة محطات اينوك من أجل تحسين العمليات اللوجستية، وإدارة أوقات تفريغ الوقود، وتفادي الازدحام المروري في أوقات الذروة.

وبهذه المناسبة، قال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة اينوك: "نفخر بشراكتنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي في معرض ويتيكس 2025 لما يمثّله من منصة عالمية رائدة لتبادل الخبرات واستكشاف أحدث الحلول المبتكرة في مجال الاستدامة. وانطلاقاً من كوننا من الرعاة الرئيسيين لهذا الحدث، نحرص على استعراض مشاريعنا ومبادراتنا التي تواكب أهداف دولة الإمارات في خفض الانبعاثات وتعزيز الاعتماد على مصادر طاقة بديلة، بما يجسد التزامنا بالمساهمة في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وترسيخ دورنا كمحفّز رئيسي للتحوّل نحو اقتصاد أخضر مستدام."

وخلال فعاليات المعرض، توقّع اينوك عدداً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع جهات وهيئات وطنية وخاصة، كما تقدّم المجموعة للزوار في ويتيكس 2025 عدداً من العروض، منها عروض على برنامج المكافآت YES ونظام تحديد الهوية باستخدام موجات الراديو ViP.

-انتهى-

#بياناتشركات