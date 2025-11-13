دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستعد إيطاليا لتقديم حضور قوي ومؤثر في معرض دبي للطيران 2025، حيث ستعرض أحدث ابتكاراتها في مجالات الطيران والفضاء ضمن واحد من أبرز التجمعات العالمية لهذا القطاع.

ويُقام المعرض في مطار آل مكتوم الدولي – دبي ورلد سنترال خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر 2025، بمشاركة نخبة من رواد التكنولوجيا في مجالات التنقل، الطيران، والفضاء. بالنسبة لإيطاليا، لا يُعتبر هذا الحدث مجرد معرض، بل هو منصة للابتكار والحرفية والتعاون الدولي الذي لطالما ميّز صناعة الطيران الإيطالية.

وتشارك أكثر من 30 شركة إيطالية في المعرض، من بينها 22 شركة صغيرة ومتوسطة ضمن جناح الوكالة الإيطالية للتجارة (ITA)، لتستعرض القدرات الواسعة لإيطاليا في مجالات الطيران والتقنيات المتقدمة. وتشير بيانات اتحاد الصناعات الإيطالية للدفاع والطيران والأمن (AIAD) إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 80% من سلسلة الإمداد لصناعة الطيران الإيطالية، مما يعكس تنوع القطاع ومرونته العالية.

ويُنظم مشاركة إيطاليا في المعرض الوكالة الإيطالية للتجارة (ITA) بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية واتحاد الصناعات الإيطالية للدفاع والطيران والأمن (AIAD)، بهدف تعزيز الحضور العالمي لإيطاليا وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التكنولوجيا والصناعة.

وقال سعادة لورنزو فانارا، سفير جمهورية إيطاليا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: "يوفّر معرض دبي للطيران منصة عالمية متميزة تجمع كبار رواد صناعة الطيران لتبادل الأفكار واستكشاف فرص الشراكة. النمو الملحوظ في صادراتنا من قطاع الطيران المدني إلى الإمارات هذا العام يؤكد قوة العلاقات الثنائية بين بلدينا ودور إيطاليا كشريك موثوق في المنطقة."

في عام 2025، حقق قطاع صناعة الطيران الإيطالي قيمة مضافة بلغت 7.59 مليار يورو (8.16 مليار دولار أمريكي)، وإجمالي إنتاج وصل إلى 15.36 مليار يورو (16.52 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس أداءً مستقراً عاماً بعد عام، ويؤكد مكانة إيطاليا في مجالات دقة التصنيع والابتكار والتنافسية في الطيران المدني وصناعات الفضاء.

ويتوقع تقرير Statista أن ترتفع القيمة المضافة إلى 8.56 مليار يورو (9.20 مليار دولار) بحلول عام 2026، وإلى 9.18 مليار يورو (9.87 مليار دولار) بحلول عام 2029، مدفوعة بارتفاع الطلب على التصدير والاستثمار في الطيران المستدام وتطوير أنظمة الدفع والهياكل المتقدمة للطائرات. كما يحقق القطاع الأوسع للطيران والدفاع والأمن في إيطاليا إيرادات سنوية تقارب 18 مليار يورو (19.4 مليار دولار)، تُمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 80% منها.

على الصعيد العالمي، تحتل إيطاليا المرتبة العاشرة بين أكبر مصدّري الطيران في العالم، بصادرات بلغت 5.20 مليار يورو (5.59 مليار دولار) في عام 2024، أي ما يعادل 1.7% من إجمالي صادرات الطيران العالمية، مما يعزز مكانتها كمركز عالمي للابتكار في الهندسة، والتصنيع عالي القيمة، وأنظمة الدفع الدقيقة.

قال السيد فاليريو سولداني، المفوّض التجاري الإيطالي في دولة الإمارات وسلطنة عُمان: "تجسّد الشركات الإيطالية الـ22 المشاركة في معرض دبي للطيران 2025 قوة ودقّة منظومة صناعة الطيران الإيطالية. فمن أنظمة الدفع إلى الإلكترونيات الجوية والهياكل ومكوّنات الصيانة والإصلاح والتشغيل، يواصل المصنعون الإيطاليون تقديم هندسة موثوقة على مستوى عالمي، تعكس المكانة التنافسية الراسخة للقطاع الذي حقّق في عام 2025 قيمة مضافة تُقدّر بـ7.59 مليار يورو (8.16 مليار دولار أمريكي) وإجمالي إنتاج بلغ 15.36 مليار يورو (16.52 مليار دولار أمريكي). هذه النتائج تؤكد الثقة التي يوليها الشركاء الدوليون للتقنيات الإيطالية، وتبرز دور الابتكار المشترك في دفع النمو المستدام لقطاع الطيران المدني."

سيجمع الجناح الإيطالي تحت مظلّته نخبة من الشركات الرائدة المتخصّصة في تقنيات الطيران المدني والفضاء، حيث ستعرض حلولاً متقدّمة في مجالات الدفع والإلكترونيات الجوية والمواد المركّبة وخدمات الصيانة والدعم الفني. ويعكس هذا المعرض إرث إيطاليا العريق في التميّز الهندسي، مع تركيز خاص على الاستدامة والابتكار والتصميم المتطوّر. وتؤكد هذه المبادرات مجتمعة الدور المتنامي الذي يلعبه قطاع الطيران الإيطالي في رسم ملامح مشهد الطيران المتطوّر في دولة الإمارات والمنطقة ككل، من خلال مزجٍ فريد بين الحِرفية والإرث والتقدّم التكنولوجي.

الشركات الإيطالية المشاركة ضمن جناح الوكالة الإيطالية للتجارة في معرض دبي للطيران 2025:

إليماستر تكنولوجي إلكترونيكيه ( ELEMASTER TECNOLOGIE ELETTRONICHE ) إرِّي تي ( ERRE TI ) ميتاسينسينغ ( METASENSING ) هاي تيك تولز ( HTT - HIGH TECH TOOLS ) أومبراجروب ( UMBRAGROUP ) سولّياني إي إم سي ( SOLIANI EMC ) سيكوندو مونا ( SECONDO MONA ) إلكترون سورس كو ( ELECTRON SOURCE CO ) نوفوتِك أيروسبيس أدفانسد تكنولوجي ( NOVOTECH AEROSPACE ADVANCED TECHNOLOGY ) دافي – برومو ( DAVI - PROMAU ) أتيتيك ( ATITECH ) آر إف مايكروتيك ( RF MICROTECH ) أو. في. إس. فيليلا ( O.V.S. VILLELLA ) نورجانا تكنولوجيز ( NURJANA TECHNOLOGIES ) تشيرين ( CERIN ) كومستامب ( COMSTAMP ) أو إتش بي إيطاليا ( OHB ITALIA ) غريفِن إيركرافت إندستريز ( GRYPHEN AIRCRAFT INDUSTRIES ) أيرو سيكور ( AERO SEKUR ) إيه تي إم – أدفانسد تولز آند مولدز ( ATM - ADVANCED TOOLS AND MOULDS ) فلايون أيرو ( FLYON AERO ) أمبريا أيروسبيس سيستمز ( UMBRIA AEROSPACE SYSTEMS )

للاستفسارات الإعلامية والصور عالية الجودة، يرجى التواصل عبر:

الوكالة الإعلامية SOAR PR – www.soar-pr.com

هونور تشوكوتي | honour@soar-pr.com | +971 52 715 0125

نهى أحمد | noha@soar-pr.com | +971 58 584 3409

حول الوكالة الإيطالية للتجارة ( ITA ):

الوكالة الإيطالية للتجارة هي هيئة حكومية تدعم تطوير الأعمال الإيطالية في الخارج وتشجع جذب الاستثمارات الأجنبية إلى إيطاليا. من خلال شبكة واسعة من المكاتب حول العالم، تقدم الوكالة خدمات المعلومات والاستشارات والتدريب والترويج للشركات الإيطالية، مع التركيز على تعزيز مكانة منتجات "صنع في إيطاليا" عالميًا.

https://www.ice.it/en/markets/united-arab-emirates

حول اتحاد الصناعات الإيطالية للدفاع والطيران والأمن ( AIAD ):

تأسس الاتحاد عام 1947 ويضم معظم الشركات الإيطالية العاملة في تصميم وإنتاج وبحوث وخدمات الطيران المدني والعسكري والصناعات الدفاعية والبحرية. ويُعتبر المرجع الرسمي للمؤسسات الوطنية والدولية في تمثيل المصالح الاستراتيجية للقطاع، كما أنه عضو في الاتحاد الأوروبي لصناعات الفضاء والدفاع (ASD). ويقود الاتحاد النشاطات الترويجية الدولية، وينسق مشاركات الشركات الإيطالية في أبرز الفعاليات العالمية.

www.aiad.it

-انتهى-

#بياناتشركات