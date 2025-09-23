دبي، الإمارات العربية المتحدة – انطلقت اليوم فعاليات قمة علماء المستقبل إكس في مركز مؤتمرات فندق جميرا بيتش، حيث اجتمع أبرز المستقبليين والعلماء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف كيف تعيد التقنيات الناشئة تشكيل مستقبل البشرية.

افتتحت القمة بكلمة رئيسية ألقاها البروفيسور برايان كوكس، المذيع في هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) والفيزيائي التجريبي، حيث أذهل الحضور بجلسة ملهمة بعنوان: "ما الذي تعلمنا إياه الثقوب السوداء عن مستقبل البشرية"، ممهداً الطريق ليوم حافل بالمناقشات التحويلية حول العلوم والتكنولوجيا ومسيرة الإنسان نحو المستقبل.

شهد اليوم الأول جدولاً غنياً بالجلسات، حيث بدأ بحوار بين بريت كينغ وروبرت تيرتشيك حول مستقبل البشرية، تلاه نقاشات معمّقة حول الجيوسياسة المستقبلية، وأمن المعلومات من الجيل الجديد، والتطبيقات العملية لأفكار مستوحاة من الخيال العلمي مع المستقبلي بابلوس هولمان. كما شارك الحضور في جلسات رائدة حول الصحة وطول العمر شملت العلاج الجيني، ووضع سياسات الرعاية الصحية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والسعي لتحقيق ما يعرف بـ سرعة الهروب من الشيخوخة.

وفي جلسات متوازية، تم التطرق إلى صعود المدن الذكية والعيش الذاتي المستقل، والروبوتات، ومستقبل العمل، والتحولات في التمويل العالمي في عصر الذكاء الاصطناعي.

اختُتم اليوم الافتتاحي بجلستين عامتين بعنوان:

" أبرز توجهات التقنيات الناشئة للعشرين عاماً القادمة وأكثر "

حيث أكدتا على الحاجة الملحّة لمواءمة السياسات والحَوكمة مع التسارع غير المسبوق للتطور التكنولوجي.

وقال بريت كينغ، مؤسس شبكة "فيوتشرستس": "نحن ندخل عصراً يتجاوز فيه إيقاع الابتكار البنى التقليدية المصممة لإدارته. المستقبل سيكون ملكاً لأولئك القادرين على التكيّف السريع وبناء أنظمة قوية تحتضن التغيير بدلاً من مقاومته."

من جانبه، صرّح الدكتور محمد الخطيب، الرئيس التنفيذي لشبكة "فيوتشرستس" – منطقة الخليج:" هذه القمة ليست مجرد استكشاف للمستقبل، بل هي عملية صناعة للمستقبل نفسه. ومن خلال جمع نخبة العقول في مجالات العلوم والتكنولوجيا والسياسات، تؤكد دبي مجدداً مكانتها كمركز رائد للتفكير الجريء والعمل التحويلي."

نبذة عن FUTURISTS:

تأسست The Futurists كمنصة لأبرز المفكرين العالميين لاستكشاف مستقبل البشرية وكوكب الأرض والاقتصاد العالمي. نسعى إلى تقديم سلسلة مؤتمرات، وبرامج تلفزيونية، وبودكاست مخصصة لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه البشرية من خلال استشراف المستقبل وتحديد أفضل الحلول الممكنة. وكما نقول في البودكاست: "سنلتقي بكم في المستقبل."

