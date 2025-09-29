المنامة ـ جامعة الخليج العربي: شاركت جامعة الخليج العربي في معرض التعليم العالي 2025، الذي افتتحه صباح اليوم الأحد وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة، في نادي الخريجين في العدلية، وشهد مشاركة نخبةٍ من الجامعات والمؤسسات التعليمية في مملكة البحرين.

وقال معالي رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد: "تأتي مشاركتنا في معارض التعليم العالي كجزءٍ من إستراتيجية الجامعة للتواصل المباشر مع الطلبة وأولياء الأمور في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتعريفهم بأحدث البرامج الأكاديمية المبتكرة والمبادرات التعليمية التي تطلقها الجامعة، إذ تُعد هذه فرصة لتبادل الخبرات والتحاور بشأن آفاق جديدة للتعليم العالي، كما تُسهم في دعم توجهات التنمية الوطنية من خلال إعداد جيل متميز قادر على مواجهة تحديات المستقبل، ويحظى بإلمامٍ كافٍ بالتخصصات التي يحتاجها سوق العمل الخليجي خلال السنوات المقبلة."

هذا، وتُعدّ المعارض الجامعية منصة تتيح للطلبة وأولياء الأمور فرصةَ الاطلاع المباشر على خيارات التعليم العالي المتاحة محلياً وإقليمياً ودولياً، وتمكنهم من التعرف على البرامج الأكاديمية وفرص التعليم المتنوعة والتخصصات الحديثة التي تلبي متطلبات سوق العمل المتطور بسهولة وفي مكان واحد يجمع ممثلين عن الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

-انتهى-

